Se conoció el motivo por el que se habrían separado Andrea Rincón y su novio, luego de anunciar su casamiento

Revelan el motivo de separación entre Andrea Rincón y su futuro marido: "Seguía teniendo un vínculo con su ex"

Hace exactamente un mes, y de manera sorpresiva, Andrea Rincón anunció que se separó de Mauricio Corrado, con quien estaba comprometida. Si bien la actriz no dio muchos detalles de su ruptura, sí apuntó fuertemente contra su ex y lo trató de “mentiroso compulsivo”. En ese contexto, este viernes, los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, revelaron el motivo principal que habría desencadenado la crisis y posterior ruptura entre la modelo y quien iba a ser su marido.

Durante la emisión de Socios del Espectáculo (El Trece), los conductores dieron detalles de lo ocurrido. “Lo que le pasó a Andrea es que se encontró con un hombre que estaba con ella y seguía manteniendo, por lo menos, una relación platónica con su expareja”, aseguró Pallares. “¿Se habla de cuernos, entonces?”, preguntó Paula Varela, panelista del ciclo; mientras su compañera, Nancy Duré, aclaró: “No. Se habla de mentiras, que no es lo mismo. Ella no piensa que él estaba (con su ex) sino que no terminaba de soltar y seguía manteniendo un vínculo dejándola a ella afuera de eso”.

Por su parte, Matías Vázquez contó un detalle que fue revelador para Rincón. “El punto fue que, una vez, Andrea encontró un mensaje que decía: ‘Hola amor, ¿cómo estás? Y lo cierto es que no era para ella, sino para la exmujer de Mauricio Corrado”, contó el panelista. De inmediato, Pallares soltó: “Si estaban a punto de casarse, nadie se separa por un mensaje. Seguramente había más cosas”.

De la mano de Corrado, la actriz dio un giro en su vida y abrazó la relación evangélica. Aunque la relación entre ellos finalizó, Rincón sigue aferrada a la fe más que nunca. De hecho, hace algunas semanas, reveló en un evento religioso los motivos que la llevaron a separarse y disparó fuertes acusaciones en contra su ex. “Jesús pesa tu corazón. Hay una parte de la Biblia que dice que pesa tu corazón y tu fe. Y a mí me pasó que las personas que más quise... Imagínense que tuve hasta una pareja cristiana, que era un mentiroso compulsivo, y vos decís: ‘Me voy’”, comenzó contando la protagonista de La Leona.

“El único novio cristiano que tuve es un mentiroso y habla de Dios, ¿qué es, un chiste? Dios es la verdad y la mentira es el diablo, ¿de qué me estás hablando? Yo me tenía que haber alejado”, continuó, aludiendo a Corrado pero sin mencionarlo. “Yo creo que Dios me puso a prueba y esa es la parte en donde te pesa el corazón. Porque vos lo primero que podés hacer es decir: ‘Si esto es Dios, me voy’. Porque yo era un bebé tomando la mamadera. El cristiano va pasando por etapas y la etapa más complicada, la pude pasar”, caracterizó.

Rincón se mostró convencida de su nuevo estilo de vida y no pensó en abandonar la fe a pesar del mal trago. “En ningún momento se me cruzó por la cabeza decir: ‘No, cambio de iglesia, me voy a otro lado’. Es esta persona el que... Además hay un montón de falsos cristianos y por eso la gente no cree en Dios. Hay tanta gente alejada de Dios porque hay mucha gente haciendo atrocidades en nombre de Dios. Hay muchos falsos cristianos dando vueltas, pero yo no me voy a alejar por eso. Todo lo contrario, me voy a afianzar más”, sentenció en relación a la actitud que tomó con respecto a su expareja.

En el último tiempo, y para profundizar su camino en la fe, Andrea se probó en la música cristiana. “Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar / Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar / Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior”, entonó en el adelanto que circuló en sus redes sociales y fue muy bien recibido por sus seguidores.