El cambio de vida de Andrea Rincón: la actriz debutó como cantante cristiana

Andrea Rincón se lanzó como cantante (Instagram)

La vida de Andrea Rincón dio un giro inesperado luego de que decidió meterse de lleno en la religión. A fines del año pasado, la actriz se bautizó y comenzó así su camino en la fe, como parte de una búsqueda interna en su lucha por sentirse bien y alejarse del consumo de drogas. Ahora la intérprete dio un nuevo paso y se lanzó como cantante cristiana. “Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar”, entonó la artista en un video que compartió en las redes sociales, para dar cuenta de su incursión en la música.

“Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior”, expresó ante el micrófono la flamante intérprete, quien viene de un duro proceso de separación con su exprometido, Mauricio Corrado.

Su nueva vocación fue dada a conocer a través de su cuenta en Instagram, donde subió un fragmento de su primer tema. “Siempre con un Corazón de Adorador”, comentó el músico de cumbia santafecina Walter Encina, quien la acompañó en la interpretación.

La nueva faceta de la mujer fue bien recibida por sus fanáticos, quienes destacaron su naturalidad a la hora de cantar. En poco tiempo, su video recibió una gran cantidad de halagos por parte de los internautas en la red social “Qué cantante”; “Los amo”; “Poderoso”; “Es mi canción lema de este 2024″; “Qué voz tan armoniosa”; “Qué cambiada estás. La gloria de dios lo puede todo, cómo me gustaría cambiar mi vida así”, fueron algunos de los tantos mensajes que le dejaron a la ex Gran Hermano en la sección de comentarios.

Andrea Rincón dio a conocer una nueva faceta artística

Cabe mencionar que esta decisión forma parte de un proceso de grandes cambios en la vida de Rincón. Si bien hace años que habla de su camino en la fe cristiana, no fue hasta que se bautizó en la Iglesia Épica que marcó un antes y después. “Dios me salvó la vida y entendí que, si hubiese agarrado la Biblia antes, tal vez no me pasaba todo lo que me pasó”, aseguró Andrea en una entrevista en 2021.

Respecto a su decisión de tomar el sacramento del bautismo, la mujer dialogó con el equipo de Quién paga la fiesta (Rock&Pop) y comentó: “Vengo de un proceso grande y busqué en varias iglesias. Por eso hago 40 minutos para irme a esta y no a una de Palermo”. Además, no dudó en responder consultas sobre su inmersión en la pileta de lona, donde se llevó a cabo el rito religioso. “Se hace así, lo que pasa es que en algunas iglesias es más humilde. Una de las cosas por las que decidí ir a esta es porque no pide plata durante la misa”, explicó.

La ex Gran Hermano se refirió a su bautismo en la fe cristiana en una entrevista (Video: Quién paga la fiesta - Rock&Pop)

“En el bautismo católico se te moja solo la cabeza, en el cristiano, no. A Jesucristo cuando lo bautizaron lo sumergieron por completo. ¿Quién puede cuestionar mi fe, por qué hago o dejo de hacer? Nunca pensé que iba a pasar esto”, confesó la intérprete. “Yo puedo ir de castillos, a callejones y no se me caen los anillos por meterme en una pelopincho”, aseguró, sobre su bautismo en una pileta de lona, en esa misma entrevista.

El gran momento que vivió como parte de su camino a la fe fue compartido en sus redes sociales. En compañía de sus seres queridos, la famosa recibió el sacramento que formalizaba su unión con la religión. “Cuando uno está con Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas”, escribió Andrea en el posteo, donde publicó el video en el que se muestra como un pastor llevó adelante los pasos del sagrado ritual.