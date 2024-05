La profunda emoción de Chiche Gelblung al recordar a su padre: “Seis meses antes de morir me pudo decir ‘te quiero’”

Chiche Gelblung recordó con emoción a su padre (Video: Entrevistas, La Nación)

Este miércoles, Samuel Chiche Gelblung abrió su corazón en un mano a mano con Luis Novaresio, en su ciclo de reportajes +Entrevistas, por La Nación+. En la intimidad de la conversación, Gelblung mostró su emoción al recordar a su padre. “Mi viejo murió a los 86 años y creo que seis meses antes de morir fue la primera vez que me pudo decir ‘te quiero’. Nunca me lo había podido decir”, confesó el icónico conductor de Memoria.

Acto seguido, Novaresio continuó con su clásica pregunta en un hipotético juego de imaginar una situación que no existe. “Entra por ahí tu viejo, ¿qué le decís?”. En ese instante, Chiche, visiblemente emocionado, respondió con la voz entrecortada y una sonrisa en sus labios. “Que lo extraño, lo extraño mucho”, agregó de inmediato, con lágrimas en los ojos.

Más adelante, la entrevista siguió con una reflexión acerca de su vida. “¿Estás orgulloso de vos?”, continuó Novaresio, mientras Gelblung con una mirada hacia arriba intentó responder sin emitir palabras. “No sé si estoy orgulloso”, dijo luego. “No me critico demasiado, creo que sí, que se yo, todo lo que he querido lo hice”, completó sobre su propia historia.

Hace unas semanas, en diálogo con Teleshow, el periodista, quien el 7 de febrero pasado cumplió 80 años, se refirió al paso del tiempo. “Solo se es viejo cuando la curiosidad pierde su sitio y el último proyecto se te acaba”. Luego, dando muestras de su optimismo y lejos de la solemnidad, expresó que no piensa dejar de trabajar. “Ese tipo de balances o revisiones suelen sucederse al momento del retiro. Y estoy muy lejos de todo eso que, además, te deprime”, aseguró el conductor de Chiche 21 (Crónica TV), Hola Chiche (Radio Rivadavia), 70-20 Hoy (Canal 9) y director de Diario Veloz.

Al referirse a su infancia, contó que tuvo aspectos muy duros porque sus padres no eran afectuosos ni demostrativos con él. “Ellos no besaban, no acariciaban, ni siquiera solían compartir la mesa con sus hijos y jamás decían ‘te quiero’”, reveló en aquel momento. En ese sentido, el periodista se diferenció con sus propios hijos de esa manera de criar. “La forma de la paternidad fue uno de los aspectos que más cuidé a lo largo de mi vida. Ya lo dirán mis hijos, pero creo haber sido un padre obsesivamente presente”, afirmó.

Con su esposa, Cristina Seoane, Chiche ha tenido tres hijos: Federico, quien es licenciado en Administración de Empresas, le sigue María, docente y parte del equipo de producción de su padre y por última, Maggie, como la llaman afectuosamente a la menor de la familia. Sus hijos, además, lo convirtieron en abuelo de siete nietos, con quienes le encanta disfrutar y compartir sus ratos libres, según cuenta.

La salud de Chiche Gelblung

Cabe recordar que el último año Chiche tuvo que afrontar varios problemas de salud. El 8 de marzo pasado debió ser internado de urgencia debido a un cuadro de insuficiencia renal. Una vez combatida la infección fue dado de alta y continuó con su agitado ritmo de trabajo. A fines de 2023, tuvo que ser hospitalizado nuevamente, durante cinco días, en el Sanatorio Mater Dei. En esa oportunidad, fue ingresado al nosocomio para que los médicos le practicaran los estudios correspondientes debido a que días anteriores, Chiche le había manifestado a sus compañeros de trabajo que se sentía débil y con mucho cansancio. Una serie de estudios arrojó algunos resultados alterados, por lo que tuvo que permanecer internado mientras su salud se recomponía.