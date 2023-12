Volvió Chiche Gelblung a la conducción del noticiero tras sus problemas de salud

El regreso de Chiche Gelblung (Crónica TV)

Bajo un aplauso de todo el estudio, pasados 22 minutos de las 18 horas, Chiche Gelblung regresó a la pantalla de Crónica TV en medio de la amplia cobertura debido a la asunción de Javier Milei como nuevo presidente, siguiendo cada una de las instancias de las distinta cuestiones protocolares que se suscitaron durante toda la jornada.

Las placas clásicas del canal de noticias comenzaron a sucederse, primero la que rezaba “Último momento”, para después aparecer la de “Exclusivo”, luego la de “Primicia” y una final que explicaba cuál era la información que ameritaba tal presentación: “¡Bienvenido Chiche!”. Así, el periodista, de riguroso saco azul y camisa blanca comenzó a saludar a cada uno de los presentes, para acompañarlo en la conducción del segmento.

“¿Cómo andan? Gracias, gracias”, retribuía los saludos, mientras una de las columnitas le remarcaba “qué día para volver, Chiche”. Fue allí que sin perder tiempo, él destacó que tenía una noticia de último momento para compartir con todos, y versaba sobre un hecho que le había ocurrido en un kiosco en las últimas horas.

Según explicó, aún desorientado por lo sucedido: “50 pesos un caramelo. Ahora, en un kiosco”. Así, mientras algunos de los panelistas le remarcaban que resultaba un precio económico teniendo en cuenta que algunos podían superar los 200 pesos, otros intentaban saber de qué tipo de caramelo estaba hablando. “Un caramelo 50 pesos, un caramelo común”, continuaba, mostrándose asombrado pro lo vivido.

Después llegaría el tiempo en que le consulten sobre cuánto costaban en su época escolar, ante lo que detallaría: “No tenían precio, te lo daban como vuelto”. Tras ello, recordaría que hace no mucho tiempo atrás, algunos de los informes en sus programas televisivos detallaban sobre qué se podía hacer durante todo un día con 100 pesos. “50 pesos es delirante. No es un kiosco que no existe, es un kiosco de cadena, es el precio del kiosco, ¿Qué bárbaro!”, cerraba sos palabras.

Tras ello llegaría el tiempo de debatir entre los presentes sobre la dispersión de precios que se está viviendo, ante lo que el destacado comunicador explicó: “Es todo un símbolo,, un caramelito a 50 pesos”, para luego continuar con casa una d elas instancias de lo que se estaba viviendo con la jura de los diferentes ministros.

En charla exclusiva con Teleshow, Facundo Pedrini, director de noticias de Crónica TV, detalló: “Él tiene un programa los sábados en Canal 9, y volvió ayer y lo hizo bien”, en relación al programa 70-20 Hoy que desde hace un mes comanda en ese canal. Así, pasadas las 18 horas se hizo presente este domingo en el canal, durante poco menos de dos horas, hasta las 20.

“Está bien, va a volver de forma gradual. Está mu bien rodeado, que es muy importante eso. La idea es que sea de menor a mayor, siempre”, explicaría Pedrini sobre los próximos pasos de Gelblung, quien al canal asistió acompañado por su mujer, Cristina Seoane. Sin embargo, el directivo del canal aclaró que desde mañana ya estaría el conductor al frente de su ciclo durante las tres horas, como lo suele hacer habitualmente, entre las 11 y las 14 horas.

Chiche Gelblung Primeras Palabras Desde Su Internación

Después de estar internado más de cinco días en el Sanatorio Mater Dei, la junta médica decidió que Chiche vuelva a su casa. Hace algunas semanas, él le había manifestado a sus compañeros de trabajo que se sentía débil y con mucho cansancio. A partir de entonces fue internado para realizarse una serie de estudios que arrojaron valores muy alterados. Vale recordar que el periodista padece desde hace un tiempo una insuficiencia renal.

Ya recuperado, el conductor, que a pesar de las recomendaciones de los especialistas quiere seguir en contacto con su trabajo, salió al aire por Radio Del Plata. En su voz se notaba un buen ánimo y alegría por estar nuevamente en su hogar. “Estoy en mi casa. Me bajaron unos valores que no tendrían que haber bajado y yo no le di bola”, dijo Gelblung el pasado 4 de diciembre para explicar qué le había ocurrido.

Así, continuando con las recomendaciones médicas que lo obligan a hacer reposo, el periodista habló desde su casa y dio detalles de su salud y del encuentro con el entonces presidente electo Javier Milei. Al respecto, Gelblung dijo: “Fue sorpresivo porque no estaba previsto. Y se quedó una hora y pico charlando”. Al mismo tiempo sostuvo que habían estado enemistados pero que más allá de eso el político lo visitó y acompañó por más de una hora.