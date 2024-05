La felicidad de Eliana Guercio tras ser dada de alta: sus posteos dedicados a Sergio Romero y sus hijos

Hace unos días Eliana Guercio preocupó cuando en la previa de un partido de Boca Juniors en Córdoba terminó accidentándose y sufrió una factura por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Su tobillo izquierdo tuvo que ser operado en la Clínica Zabala del barrio porteño de Belgrano, desde donde contó a Teleshow cómo estaba recuperándose. La buena noticia la recibió en la mañana del sábado cuando fue dada de alta.

“Gracias por tantos mensajes hermosos. Alguien se va a su casa”, escribió la panelista de El Debate de Gran Hermano 2023 junto a una divertida foto de ella, tirando un beso mientras llevaba su pierna sobre una rodillera todo terreno, una alternativa a las muletas, algo así como un andador de rodilla que consta de cuatro ruedas.

Eliana Guercio compartió una foto tras ser dada de alta (Foto: Instagram Stories)

“Tanto para agradecer. En primer lugar al doctor Guillermo Gotter por el trabajo artesanal con el cual rearmó todo lo rompí (algo más que una quebradura de tobillo)”, puso con humor. “Viendo las imágenes del antes y después entiendo que no hay forma de devolverte lo que hiciste por mí”, puso sensibilizada, mientras agradecía al personal médico y a las profesionales de la salud que estuvieron en su internación.

Eliana Guercio le dedicó un mensaje a Sergio Romero tras ser dada de alta (Foto: Instagram)

“¡A ustedes chicas, Vero, Sil y Anto! Gracias enormes por cuidar a mi familia. Es de gran ayuda saber que puedo no estar en casa y que mis chicos, igualmente, están a salvo. Las quiero mucho”, destacó desde las stories de Instagram. “¡Mamá y papá, gracias por estar siempre! En las malas no hay cosa más gratificante que ver tanta gente ofreciendo su ayuda. Sin todos ellos no hubiese sido nada sencillo. Todo mi amor y agradecimiento”, puso, a flor de piel.

Las palabras de Eliana Guercio que le dedicó a sus hijos y a Sergio Romero (Foto: Instagram)

Por supuesto, Sergio Romero también fue parte de los mensajes de amor que dedicó en medio de su recuperación. “A vos, amor de mi vida. Imposible amarte más. Gracias por cuidarnos tanto”, escribió, junto a una selfie con su marido, sonrientes y en su hogar. Hacia el final le dedicó palabras especiales a sus hijos Jazmín, Chloe, Meghan y Luca, que acompañó con una foto de sus nenas y su hijo más chico junto a su esposo. “Aquí todas mi fuerza para salir adelante. Mi vida entera. Los amo con el alma”, escribió.

En una charla con este sitio la exvedette había hablado de su estado de salud. “Estoy bien. Me rompí toda, pero me rompí en el lugar justo, ahí cerca de los doctores de Boca, que son unos genios totales, hicieron que todo sea menos doloroso y más fácil”, explicó la modelo, que luego fue trasladada a Capital Federal para ser intervenida.

Una imagen de Eliana Guercio cuando fue llevada por Chiquito Romero tras fracturarse el tobillo (Foto: ESPN)

Guercio dio detalles de cómo se encontraba y de cómo iba a seguir su rehabilitación. “Me operaron el miércoles porque en realidad convenía que lo hicieran cuanto antes para que no se inflame”, comenzó relatando Eliana. “Jorge (Batista) me derivó a Guillermo Gotter para que me opere. El viernes o el sábado podría irme a mi casa si todo sigue como hasta ahora, los médicos están contentos”, agregó.

Cuando Eliana se lesionó el tobillo derecho, de inmediato le pidieron que se quedara inmóvil y se comunicaron al instante con la concentración de Boca, donde se encontraba su esposo, el arquero Chiquito Romero. El futbolista corrió a su encuentro, acompañado por el personal de seguridad del lugar, y se dirigió hasta las vallas perimetrales donde se encontraba la modelo, junto con sus hijos y otros familiares.

Entre Romero y otra persona que se encontraba allí llevaron a Guercio en andas hacia adentro de la concentración. Ella mostraba signos de dolor y no podía pisar con su pierna derecha. La panelista del ciclo de Telefe fue atendida en un primer momento por los médicos del plantel de Boca Juniors. Desde adentro de la concentración, donde se encontraba el equipo, se decidió que lo mejor era que la revisaran en una clínica de las inmediaciones.