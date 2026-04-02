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La fotógrafa de AC/DC relató su experiencia con el público argentino: “Nunca sentí tanta intensidad”

Reconocida por trabajar con diversos artistas, Christie Goodwin compartió sus sensaciones luego del paso del grupo australiano por Buenos Aires

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La fotógrafa de AC/DC compartió su experiencia con el público argentino (Video: Instagram)

Todavía se escucha el eco del histórico paso de AC/DC en Buenos Aires. Los cañonazos, los fuegos de artificio y los solos pirotécnicos de Angus Young fueron la banda de sonido de la última semana en la capital argentina. Tuvieron que pasar 17 años de la última vez del grupo en el país. Y los fanáticos descargaron toda esa ansiedad por la espera con una performance acorde al autoproclamado título de “mejor público del mundo”.

El shock del reencuentro el lunes 23. La épica de la lluvia del viernes 27. El cumpleaños de Angus el martes 31. En cada show, la fotógrafa británica Christie Goodwin, reconocida por su trabajo junto a grandes figuras de la música internacional, fue la encargada de retratar lo que pasaba en el Estadio de River Plate para las redes oficiales de la banda. Goodwin, quien forma parte del tour Power Up y trabajó con diferentes artistas por todo el mundo, expresó su asombro ante la reacción del público argentino, al que describió como uno de los más apasionados que ha visto en su carrera.

En sus declaraciones, la fotógrafa relató: “He tenido la suerte de fotografiar multitudes en todo el mundo… pero wow, Buenos Aires, realmente dijiste ‘sujétame la cerveza’”. Según su testimonio, la intensidad de la audiencia superó todas sus expectativas, especialmente por la energía que se vivió durante los recitales de la banda australiana en la capital argentina.

El impactante show de luces en la primera noche de AC/DC en Buenos Aires Crédito: IG @dfentertainment

Goodwin describió el ambiente que pudo palpitar de primera mano, al punto que se animó a mezclarse con los fans. “¿El calor que venía de la multitud hacia la zona del foso? Ni siquiera estoy seguro de que fuera completamente humano… se sentía como electricidad pura, pasión y tal vez un poco de caos (del bueno)”, afirmó, dejando en claro el impacto físico y emocional de la experiencia.

La profesional aseguró que los recitales en Buenos Aires establecieron un nuevo parámetro para el resto de la gira de la banda. “Ustedes acaban de poner el listón MUY alto para los próximos shows de AC/DC”, sostuvo Goodwin en su mensaje.

Más allá del clima y la energía, la fotógrafa hizo foco en la actitud de los asistentes, resaltando el respeto y la colaboración que experimentó durante su trabajo. “Lo que realmente se quedó conmigo fue la amabilidad. Las sonrisas, el respeto, la forma en que interactuaron con mi cámara para que pudiera hacer mi trabajo y capturar correctamente la locura”, afirmó. Remarcó que la multitud no solo asistió a los conciertos, sino que se entregó plenamente y le permitió realizar su labor en condiciones óptimas.

Vista panorámica de un estadio repleto de una inmensa multitud durante un concierto nocturno, con el escenario iluminado al fondo y gradas llenas
La fotógrafa de AC/DC elogió al público argentino luego de los show (@christiegoodwin)

Goodwin manifestó su agradecimiento al público porteño por la confianza y la oportunidad de obtener material para las redes sociales de AC/DC. “Estoy muy agradecida. Por la pasión, la confianza y por ayudarme a conseguir contenido absolutamente para las redes sociales de AC/DC”, expresó, y finalizó calificando la experiencia en la ciudad como inolvidable y difícil de superar.

El testimonio de la reportera gráfica se suma al de Brian Johnson, quien en la segunda fecha del grupo quedó sorprendido por el pogo de “Highway to hell”, uno de los himnos del cancionero de AC/DC. El cantante de la boina eterna no dio crédito al movimiento de la masa y expresó un “holy shit” tan espontáneo como celebrado, que fue capturado por la cámara. En la última jornada, el cantante fue más elocuente: “Son el mejor público del mundo, y lo saben”, sentenció.

La fascinación de AC/DC por el público argentino no es nueva. La banda eligió sus shows en el Monumental del 2009 para editar su DVD, Live at River Plate, que registró los conciertos del 2, 4 y 6 de diciembre. Ahora, las palabras de Brian Johnson validadas por su crew abren la ilusión para que haya una visita más.

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