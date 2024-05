Eliana Guercio habló del grave accidente que sufrió antes del partido de Boca: “Me rompí toda”

Eliana Guercio habló de su fractura de tobillo antes del partido de Boca (Teleshow)

En la previa a la semifinal que enfrentó a Boca Juniors con Estudiantes de La Plata en la provincia de Córdoba, Eliana Guercio sufrió un accidente que le provocó una seria lesión en su tobillo derecho. La modelo debió ser asistida por su pareja, Sergio Chiquito Romero y sumó un condimento extra al cotejo disputado en el Mario Alberto Kempes de la capital cordobesa.

El hecho se produjo en el hotel en el que se alojaba la delegación Xeneize. Mientras el arquero se encontraba en la concentración, recibió el llamado desde afuera porque su pareja había sufrido una seria lesión en unos de sus tobillos. Escoltado por la seguridad, Chiquito salió del hotel y se dirigió hasta las vallas perimetrales donde se encontraba la modelo, junto con sus hijos y otros familiares.

El arquero de Boca Juniors, junto con otro particular, llevaron en andas hacia adentro de la concentración a Eliana, quien mostraba signos de dolor y no podía pisar con su pierna derecha. La panelista fue atendida por los médicos del plantel dentro de la concentración de Boca y desde allí se decidió que lo mejor era que la revisaran en una clínica cercana.

Por este motivo, una ambulancia se apostó en la puerta del hotel y minutos más tarde, Eliana Guercio bajó en una silla de ruedas y con una bota que le inmovilizaba la zona afectada. Con lágrimas y signos de dolor en su rostro, los médicos la subieron a una camilla y la trasladaron al Hospital Allende, que es especialista en traumatología. En TYC Sports también informaron que la acompañó Lucas Logioco, médico del plantel. Posteriormente, Martín Arévalo en Radio La Red, informó que los estudios determinaron que la mujer sufrió una fractura en su tobillo derecho.

Eliana Guercio fue retirada en ambulancia tras una torcedura de tobillo (TYC Sports)

Y en las primeras horas del miércoles, habló con Teleshow sobre lo que había ocurrido. “Estoy bien. Me rompí toda pero me rompí en el lugar justo, ahí cerca de los doctores de Boca que unos genios totales, hicieron que todo sea menos doloroso y más fácil”, destacó la panelista de Gran Hermano.

Asimismo, Guercio agradeció la atención recibida por los facultativos cordobeses: “En la clínica también, unos genios totales, me atendieron al toque”, destacó, y celebró que todo haya quedado en una anécdota. “De verdad, fue una desgracia con suerte, El bebito que tenía a upa no se hizo nada. Me tenía que pasar, estoy bien de ánimo y agradecida que no fue más que esto. Me operaré y no pasa nada, podría ser peor”.

Los posteos de Eliana Guercio tras su fractura

A Eliana le inmovilizaron la zona con una férula y desde ese mismo instante empezó a pensar en la recuperación. “Hoy tengo que visitar al cirujano para que mire cómo está la situación a ver si se puede operar y cuándo”, reveló la panelista. Según pudo saber Teleshow, la primera opción era que la tratara Jorge Batista, histórico médico de Boca, pero se resolvió que lo hiciera un especialista en tobillo.

“La recuperación, imagino, va a ser larga. Ayer quería ir a ver el partido después de que me pusieron la bota y fue imposible”, lamentó la modelo, que todavía no sabe cuándo podrá retomar su ritmo de vida habitual. “No pregunté cuándo puedo volver a trabajar, pero ojalá pueda ir con la bota”, cerró.

Eliana Guercio y Chiquito Romero

Previamente, la panelista había llevado tranquilidad a sus seguidores en las redes sociales. Primero,con una imagen de su pie derecho envuelto en férula y agradeciendo a los profesionales del club y a los que la atendieron en un sanatorio de la ciudad de Córdoba.