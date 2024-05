Con un escenario 360° y una puesta de nivel internacional: La Renga desembarca en La Plata

Luego de sus históricas presentaciones con cuatro estadios de Racing, la banda despide “Alejado de la red” su último trabajo discográfico

Lo que empezó como una loca idea escrita en una servilleta de papel está a punto de volverse realidad. En cuestión de horas, La Renga dará uno de los shows más innovadores y multitudinarios de su historia. Con un escenario 360° y una puesta en escena de nivel internacional, la banda hará del Estadio Único de La Plata un templo del rock.

Lo que se traduce como uno de los shows más icónicos del año –con un equipo de 120 sistemas, 70 graves y una batería giratoria– comenzó siendo un sueño y una idea en una pequeña hoja que Gabriel Goncalves, manager de la banda, le dio a José Palazzo. “Todo nació en una servilleta del gordo Gabi, apenas me contó esta locura, le dije: ‘Me prendo’. Ellos ya tenían su idea, la trabajaron como banda, y acá en La Plata nos recibieron con los brazos abiertos”, comenzó diciendo el reconocido productor, que trabaja con el grupo desde 2002, en una charla con Teleshow.

Después de sus históricas presentaciones con cuatro Estadios de Racing, la banda lleva su gira a la ciudad de las diagonales para despedir Alejado de la red, su último trabajo discográfico. Pero lejos de repetir el show, el grupo liderado por Chizzo Nápoli se la jugó con una apuesta superadora. Más de 400 personas formaron parte del montaje escénico, el cual comenzó hace 14 días.

La Renga, que desatará todo su rock el 4 y el 11 de mayo en La Plata ante 50.000 personas, presentará las tres nuevas canciones, que formaron parte de su película, Totalmente poseídos, estrenada en marzo en los cines de todo el país.

La Renga prepara un show único con un escenario 360° (Fotos/Gentileza José Palazzo)

Con las ansias y el entusiasmo a flor de piel, Palazzo dio detalles del show y explicó por qué será único: “Hace mucho no veo una propuesta como esta, el escenario está en el medio, es 360°. Cada cara tiene las mismas características, como si fuera un escenario común, hay 120 sistemas colgados y 70 graves que rodean el escenario, la batería gira y toda la puesta está hecha para que en cualquier posición que estés se vea bien”.

Más allá de los números y las cuestiones técnicas del armado del escenario, Palazzo no ocultó su asombro por la apuesta que el evento representa en el rubro. “Había visto maquetas, pero cuando entré al estadio me quedé asombrado. Mirá que hice Paul McCartney y muchos shows internacionales, es un orgullo tener tipos que inviertan tanto y que piensen cómo darle más a su gente. Están todo el tiempo pensando”, sostuvo.

Además, el productor se sinceró sobre los desafíos que tuvieron que sortear para cumplir el sueño de la banda. “Hubo que pensar en muchas variables porque la energía es cuatro veces mayor y todos los generadores que alimentan el estadio están afuera. Uno de los obstáculos fue, justamente, cómo hacer llegar cuatro veces más energía al escenario. Todo ese trabajo tiene una responsabilidad muy grande, lo logramos y está increíble”, confió.

José Palazzo, uno de los productores más reconocidos del país, cuenta el detrás de escena del show y los detalles de un evento que será único

Tal como a principios de año, la banda vuelve a dar un show cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, territorio en el que el grupo de Mataderos parece no poder presentarse. Una de las pocas excepciones de los últimos años fueron los recitales en el estadio de Huracán, Palacio Tomás A. Ducó, en 2017.

Según Palazzo, presentarse en CABA está lejos de ser una preocupación para la banda. “El tema Capital Federal es algo que ya no creo que tenga a La Renga preocupada. Es muy triste que en la ciudad más importante y donde tocan todos los artistas argentinos y los músicos internacionales del mundo, vengan todos menos La Renga. Habrá que sacar las propias conclusiones, hemos tenido muchos rechazos”, dijo.

De todas maneras, el productor no descarta un regreso eventual a la Ciudad de Buenos Aires: “En Huracán primero nos negaron, después nos sentamos con (Horacio Rodríguez) Larreta. Con este gobierno, no lo hemos pedido. No ha sido una propuesta de la banda”.

La Renga se presentará en el Estadio Único de La Plata

A pocos meses de los shows de La Renga en el cilindro de Avellaneda, en los cuales la banda inauguró su temporada en estadios 2024 con un recital de tres horas, el clima de fiesta y rock sigue circulando por la sangre de sus fanáticos. Es por eso que la producción estima una marea de 50.000 personas para este fin de semana en La Plata.

Mes y medio después, precisamente el 22 de junio, ese sentimiento se trasladará al interior del país, específicamente hacia la ciudad de Córdoba. Con sede en el estadio Mario Alberto Kempes, La Renga prepara un recital para 55 mil personas. En ese sentido, teniendo en cuenta el contexto económico del país, Palazzo resaltó la apuesta de la banda.

“Invertimos 1500 millones de pesos en producir este espectáculo. Desde el 2002 trabajo con La Renga y cuando las crisis nos llega al cuello ellos siempre respetan hasta el último técnico de su staff. El Kempes es el show de mayor convocatoria en la historia. Paul McCartney metió 40 mil, Madonna arriba de 40 mil y La Renga, 55 mil. Tiene que ver con su espíritu de renovarse y desafiarse”, cerró el productor.

Más de 400 personas formaron parte de la puesta en escena, la cual comenzó hace 14 días

Fotos: Gentileza José Palazzo.