Beto Casella desafió a los seguidores de Bondi Live con una divertida propuesta

La difícil propuesta de Beto Casella a los seguidores de Bondi

El lunes 29 de abril arrancó un Bondi Live, un nuevo canal de streaming que reúne a varias figuras del ambiente, entre ellas, Ángel De Brito, con su ciclo #AngelResponde; Yanina y Diego Latorre, con No tienen solución; y Beto Casella con Onda Beto. Mientras van conociendo a su respectiva audiencia, analizan qué le gusta al público y reciben invitados, este miércoles, el conductor de Bendita (El Nueve) propuso una nueva y divertida dinámica, que causó furor en sus oyentes.

“Campeonato de imitaciones con el público”, disparó Beto. Según indicó, los seguidores debían llamar y hablar como alguna figura pública, lo más parecido posible. Él y sus compañeros, entre ellos Emiliano Coroniti, se dedicarían a escuchar, adivinar y analizar las voces.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, la primera imitación estuvo en manos de un tal “Cacho de Avellaneda”, quien decidió interpretar a Hugo Moyano. “Epa, no es Iván, pero ojo con Cacho. Me gustó“, comentó el conductor, elogiando el trabajo de Iván Ramírez, que integra el staff de #AngelResponde, y cuyas imitaciones fueron ponderadas por el Presidente Javier Milei.

La segunda imitación fue del periodista y conductor de Telefe Noticias (Telefe), Rodolfo Barili. “Bien, digno”, comentó Beto. En tanto, Matu Paluch acotó: “Epa. Sí, está muy bien. Me lo imaginé“. El último fue de Jorge Corona. Allí un oyente intentó recrear la voz y la personalidad del reconocido humorista y hasta se animó a rematar con un chiste. “Malísimo”, comentó Matu. Emiliano, en cambio, lo apoyó: “Banco, es un fenómeno”.

Iván Ramírez caracterizó a Javier Milei

Paralelamente, este mismo miércoles, el productor teatral Pedro Alfonso fue invitado al programa de Ángel De Brito y, en un momento de la entrevista, el conductor de LAM le propuso oficialmente que se sumara al nuevo canal de streaming que lidera. “Yo necesito mirarte a los ojos y preguntarte si esto es en serio o me estás cargando porque no me queda claro”, le dijo Alfonso al Ángel sorprendido por la convocatoria.

El periodista no dudó un segundo en contestarle. “Lunes 6 de mayo, el horario lo charlamos, el dinero también, el equipo lo charlamos. Esto no es una cámara oculta, es real”, le contestó. En tanto, Dalma Maradona acotó: “Pepe subido al Bondi dicen ahí en el chat, vamos todavía”. “Eso es, bienvenido Pedro Alfonso. Ahora bajás, hacés las fotos en el primer piso y ya la subimos al Instagram”, insistió el periodista.

“Pará bolu… me agarra vértigo”, le comentó Pedro y ante la magnitud de la oferta, Alfonso aclaró que el próximo lunes no estaba en Buenos Aires porque se iba a Uruguay para hacer una rueda de prensa y luego llevar a cabo su obra de teatro, y que recién regresaría al país el 13 de mayo. “Te vamos a buscar al buque”, le propuso Ángel al posible flamante integrante de la programación, pero este le pidió un poco más de tiempo para prepararse y le sugirió hacerlo al día siguiente de su regreso al país.

Pedro Alfonso se suma al streaming Bondi

Alfonso siguió: “Chicos, ¿ustedes me aguantan?”. Esto derivó a que el estudio explotara de risas, menos Ángel, que le dejó en claro la seriedad del asunto. “Sellado y cerrado, Cables cortados, va”, acotó el hombre ante las reiteradas consultas del marido de Paula Chaves. Incluso aprovechó en presentarle a su equipo de producción, a quienes aseguró contratar para tenerlos a total disposición suya para su futuro ciclo, cuyo nombre todavía está por verse, ya que no le gustó mucho a Ángel.

Una vez más, el actor dejó en claro que la propuesta le parecía un chiste por parte de Brito: “Yo no sé cuánto es verdad y cuánto es mentira, pero yo estoy”. En un intento de volver a convencerlo, este le propuso hacer solo cuatro días a la semana y “liberarle un día para descansar. Vamos viendo, se va acomodando. Hacemos una reunión entre todos”, sumó el conductor respecto a la reorganización que deberá llevarse a cabo en la programación, ante el inminente arribo del hombre a su canal de streaming a mediados de este mes.