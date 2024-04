El humorista Iván Ramírez imitó a Javier Milei y contó cuál fue la reacción del Presidente: “Me mandó un mensaje”

La imitación de Iván Ramírez a Javier Milei junto con Marcelo Tinelli

Mientras todavía se desconoce su futuro televisivo para este 2024, Marcelo Tinelli se mantuvo activo en sus redes sociales adelantando de manera enigmática una entrevista que iba a hacer. Finalmente, el pasado domingo a las 20, confirmó que la nota había sido a Javier Milei pero no al Presidente sino con el imitador Iván Ramírez, quien se caracterizó igual al economista y grabaron en los estudios del nuevo canal de streaming Bondi, que este lunes lanzó de manera oficial su programación junto a Ángel de Brito, Dalma Maradona, Beto Casella y varias figuras.

En ese sentido, el humorista contó que recientemente fue el propio Presidente quien se comunicó con él para darle su visión acerca de cómo le había parecido la imitación. “Milei me mandó un mensaje para decirme que le gustaba mi imitación”, confesó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. ”Yo a él lo que empecé a imitar el año pasado, como este año no volvía el sketch de Lanata, acepté la propuesta de La Casta Está En Orden. Y él cuando ganó las PASO me mandó un mensaje diciendo que le gustaba la imitación”, reveló.

Asimismo, el actor imitador contó en esa misma charla cómo fue para él encarar este nuevo desafío profesional. “En Bondi estoy a cara lavada, lo lindo es que sale Iván haciendo personajes pero las caracterizaciones no son lo más importante”, comentó y siguió: “El imitador tiene el personaje como respaldo, los personajes dicen cosas que uno nunca diría jamás. El personaje te da posibilidades diferentes, ser frontal, gritar como Milei, es un riesgo cuando abandonás todo eso y sos vos mismo. Ese desafío me gustó de Bondi, así que trabajar y dedicarle tiempo es lo más importante”, expresó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Iván Ramírez caracterizado como el presidente para un mano a mano con Marcelo Tinelli

Hace unos días el actor también habló con Teleshow y contó cómo había sido la convocatoria por parte de Tinelli: “Me habló por Instagram cuando estaba grabando en otro país, me mandó un audio diciéndome que se moría de risa con mi contenido, que le gustaban mucho las imitaciones que hago, y que quería hacer algo conmigo en redes”, comentó.

“De ahí, apenas llegó a Argentina de su viaje por México y España, me escribió y empezamos a cranear la entrevista mano a mano con mi personaje de Milei. Le gustaba mucho esa idea, y empezamos a armarlo, hasta que la semana pasada nos juntamos en los estudios de Mandarina Contenidos y lo grabamos ahí” explicó.

Iván Ramírez y Javier Milei

“Yo este personaje ya lo hacía el año pasado en “PPT” con Jorge Lanata y cuando me llama Marce yo ya tenía otro Milei, porque siento que al ser personas van modificándose y teniendo diferentes modismos. Lo fui modificando para lo que se vio ahora, algo completamente diferente”, sumó sobre su caracterización.

Por su parte, Ramírez concluyó: “Yo también estuve con Marcelo en Politichef haciendo de Axel Kicillof, la última parodia de políticos que hizo en televisión y siempre hablábamos de hacer algo en redes y bueno, ahora lo hicimos. Hacer la imitación de Milei no me costó mucho, apenas empecé a verlo me pareció un personaje interesante de imitar. Tiene muchos latiguillos, tiene modos muy característicos y lo copado también es que el mismo Javier Milei me escribió hace unos meses atrás diciéndome que le parecía una maravilla la imitación“, concluyó.