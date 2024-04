A un día del estreno de Bondi, el nuevo canal de streaming que combinará humor, actualidad e innovación

Este lunes 29 de abril, Bondi se suma a las plataformas de streaming (Fotos/Gentiliza Prensa Bondi)

Faltan pocas horas para que se estrene un nuevo canal de streaming en Argentina. Se trata de Bondi, la plataforma de contenidos online que producirá Mandarina Contenidos con la presencia de celebridades, como Ángel de Brito, Beto Casella, Dalma Maradona, Diego y Yanina Latorre, y que debutará este lunes 29 de abril.

Los programas se desarrollarán en vivo de lunes a viernes desde el estudio montado en la productora ubicada en el barrio porteño de Palermo, construido en su totalidad para el desarrollo del canal. El lugar cuenta con la intervención artística del talentoso muralista Martín Ron.

Los que inaugurarán la grilla serán Diego y Yanina Latorre, que tendrán un ciclo llamado No tiene solución, que se emitirá todos los lunes a las 11. El resto de la semana, en ese horario, podrá verse El ejército de LAM, con Pepe Ochoa y Federico Bongiorno. Ángel De Brito está de 12 a 14, de lunes a viernes, con #ÁngelResponde, en compañía de Dalma Maradona, Iván Ramírez y Mai Pistiner. Los mismos días pero desde las 14, Beto Casella hará lo suyo con Onda Beto, junto a Emiliano Coroniti.

En su presentación oficial, se dio a conocer que el canal, que se emitirá por YouTube, también mostrará los cortes de videos constantemente en sus redes sociales. Instagram: @bondi_liveOk, Twitter: @bondi_live y Tik-Tok: @bondi_live.

El tráiler oficial de Bondi con Beto Casella y Ángel de Brito actuando

En la presentación oficial del nuevo canal, Ángel y Beto adelantaron en qué consistirá la nueva programación. “Hace más de un año que estamos trabajando con Mandarina en este proyecto. La productora construyó un estudio de cero con la mejor tecnología y me van a ver en una faceta totalmente distinta”, coincidieron.

Acerca de su programa, De Brito sostuvo: “Van a conocer a otro Ángel y voy a tener contacto directo con todos en vivo, cómo me gusta a mí”.

En cuanto a la incorporación de Casella, Ángel explicó que “Beto se sumó hace unos cuantos meses y estuvimos trabajando en los equipos y el contenido. Pronto van a empezar a ver cositas que armamos. Vamos a hacer pase picante todos los días en el que vamos a hablar sobre todos los temas”.

Ángel de Brito conducirá #AngelResponde, de lunes a viernes de 12 a 14, por Bondi

En tanto, el conductor de Bendita (El Nueve) completó: “En el programa que voy a conducir vamos a ser tres personas, independientemente de que puede haber invitados rotativos y de que hagamos entrevistas. Vamos a hablar mucho, lo nuestro es hablar y en mi caso, el público que yo tengo es muy claro: es de 20 a 60, hombre y mujer por igual, por lo cual cada vez que pienso un tema tiene que ser para ellos y en un formato popular”.

En este sentido, agregó detalles del nuevo proyecto que se avecina. “En un programa mío es raro que se hable 20 minutos de fútbol o de una temática que no sea para todos. Los temas serán los que a mí me desvelan y que me parece que son de interés en general de la gente como la vida, las nuevas formas de relacionarnos, las nuevas formas de pareja”, sostuvo el conductor entusiasmado.

El estudio de Bondi está ubicado en el barrio porteño de Palermo

Para la presentación oficial, la producción tuvo una idea original: tanto Beto como Ángel promocionaron el programa del otro de una manera muy particular: actuando.

Así, armaron un audiovisual que recreó una escena en la que cada uno conducía el clásico ciclo del otro. De Brito apareció presentando Bendita TV y Casella LAM, mientras sus respectivas panelistas les proponían ideas de contenido.

En tanto, Edith Hermida, Alejandra Maglietti, Any Ventura, Nazarena Vélez y Marixa Balli hicieron sus aportes a la idea y actuaron en el corto que tuvo de título: “No te duermas, subite a Bondi”.