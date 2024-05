Ángel de Brito le hizo una propuesta laboral a Pedro Alfonso en vivo: “Esto no es una cámara oculta”

El productor se suma con un nuevo proyecto al canal de streaming de Ángel de Brito (Video: Bondi Live)

El pasado lunes arrancó un nuevo canal de streaming en el país. Desde las 12 del mediodía y a través de la plataforma Bondi Live, Ángel De Brito se mostró al frente de #AngelResponde, nombre tomado de la característica sección de preguntas que el presentador suele utilizar en su cuenta de Instagram.

Junto a él, se sumaron Dalma Maradona, Mai Pistiner, y el humorista e imitador Iván Ramírez. Además del periodista de LAM y su equipo, también hay otras figuras en el canal, como Diego y Yanina Latorre con No tienen solución, y también Beto Casella con su ciclo diario Onda Beto. A solo tres días al aire, todos los programas van conociendo a su respectiva audiencia, analizan qué le gusta al público y reciben invitados.

En ese sentido, este miércoles el productor teatral Pedro Alfonso fue invitado al programa de Ángel y en un momento de la entrevista, de Brito le propuso oficialmente que se sumara al nuevo canal de streaming que lidera. “Yo necesito mirarte a los ojos y preguntarte si esto es en serio o me estás cargando porque no me queda claro”, le dijo Alfonso al conductor sorprendido por la convocatoria, a lo que el periodista no dudó un segundo en contestarle.

”Lunes 6 de mayo, el horario lo charlamos, el dinero también, el equipo lo charlamos. Esto no es una cámara oculta, es real”, le contestó. En tanto, Dalma Maradona acotó: “Pepe subido al Bondi dicen ahí en el chat, vamos todavía“. “Eso es, bienvenido Pedro Alfonso. Ahora bajás, hacés las fotos en el primer piso y ya la subimos al Instagram“, insistió el periodista.

El productor dejó en claro su incredibilidad ante la oferta del conductor (Bondi Live)

“Pará bolu… me agarra vértigo“, le comentó Pedro y ante la magnitud de la oferta, Alfonso aclaró que el próximo lunes no estaba en Buenos Aires porque se iba a Uruguay para hacer una rueda de prensa y luego llevar a cabo su obra de teatro, y que recién regresaría al país el 13 de mayo.

“Te vengo a hacer el aguante, te vamos a buscar al buque”, le propuso el periodista al posible flamante integrante de la programación. Sin embargo, este le pidió darle un poco más de tiempo para prepararse y le sugirió hacerlo al día siguiente de su regreso al país. “Pará, martes 14 debuta Pedro Alfonso en Bondi. Muchos aplausos, pónganlo en las redes”, sentenció el conductor.

Lejos de salir de su asombro, Alfonso consultó: “Chicos, ¿ustedes me aguantan?”. Esto derivó a que el estudio explotara de risas, menos Ángel que le dejó en claro la seriedad del asunto. “Sellado y cerrado, Cables cortados, va”, acotó el hombre ante las reiteradas consultas del marido de Paula Chaves. Incluso aprovechó en presentarle a su equipo de producción, a quienes aseguró contratar para tenerlos a total disposición suya para su futuro ciclo, cuyo nombre todavía está por verse ya que no le gustó mucho a Ángel.

Una vez más, el actor dejó en claro que la propuesta le parecía un chiste por parte de Brito: “Yo no sé cuánto es verdad y cuánto es mentira, pero yo estoy”. En un intento de volver a convencerlo, este le propuso hacer solo cuatro días a la semana y “liberarle un día para descansar. Vamos viendo, se va acomodando. Hacemos una reunión entre todos”, sumó el conductor respecto a la reorganización que deberá llevar a cabo en la grilla de la programación ante el inminente arribo del hombre a su canal de streaming a mediados de este mes.

“Acá cada uno viene y hace su programa”, explicó en un intento de volver a disipar las dudas por parte del intérprete. Sin embargo, el marido de Paula Chaves volvió a consultarle si se trataba de una propuesta formal. “Es en serio, Pedro, bienvenido a la Bondineta”, sentenció el periodista ante las cámaras y dio por cerrado el tema.