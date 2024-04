Nueva competencia en Gran Hermano: quién fue el ganador del juego de preguntas y respuestas por un viaje a Punta Cana

Así fue el juego de preguntas y respuestas en Gran Hermano por un viaje a Punta Cana

Este jueves se llevó a cabo una nueva edición de Gran Hermano (Telefe) y la producción puso en marcha un nuevo desafío, tanto para los jugadores, como para mantener cautiva a la audiencia televisiva. En ese contexto, se organizó, en conjunto con una cadena de turismo, un concurso de preguntas y respuestas para los participantes. El ganador se llevó un viaje para dos personas a Punta Cana, en República Dominicana, además de la posibilidad de hospedarse en una reconocida cadena hotelera all inclusive.

No es la primera vez que el ciclo ofrece a sus participantes premios adicionales. A lo largo de esta temporada ya hubo varios juegos en donde se compitió por una casa, la cual ganó Martín Ku, y una moto, que se la llevó Manzana.

Así, este jueves a la noche, los jugadores se enfrentaron en un debate que premiaba el conocimiento y debieron contestar varias preguntas sobre distintos temas, como Geografía, y otros sobre la trayectoria del reality al rededor del mundo.

Desde el piso, Santiago del Moro comenzó, uno por uno, a hacerles preguntas con opciones, cada una de ellas por una cantidad de puntos. Así las cosas, muchos quedaron en el camino y cuatro llegaron a la final: Virginia, Darío, Bautista y Florencia. En ese momento, el desafío se puso más complicado: las preguntas dejaron de tener multiple choice, por lo que quien respondía debía contestar sin ayuda. Y, en caso de responder mal, quedaba eliminado.

Virginia se convirtió en la ganadora del viaje a Punta Cana

Finalmente, quedaron en un mano a mano Virginia y Bautista y la pregunta definitoria fue “Cuántas sucursales de la empresa turística Al Mundo existen en el país”. La jugadora respondió 300, mientras que el uruguayo 360. La respuesta correcta era 325, por lo que la mujer platense se convirtió en la gran ganadora de esta prueba, al acercarse más a ese número, y se llevó el premio del viaje a Punta Cana.

Una nueva edición del “Congelados”

Además del concurso, este jueves, los participantes se sorprendieron con una nueva edición del “Congelados”, donde reciben a sus familiares. Anoche, le tocó a Florencia Regidor, quien fue sorprendida por su mamá, Fernanda. Días atrás fue Mauro Dalessio el que recibió a su madre, Analía.

La emoción de Florencia al recibir a su mamá en una nueva edición del "Congelados"

“Permisooooo”, dijo Fernanda con una bolsa en la mano, como regalo para su hija. “Guauuu, qué bueno el gimnasio. Amo, amo”, siguió la mujer al traspasar el pasillo del patio. Finalmente, abrió la puerta que daba acceso al living y saludó a todos. “¿Cómo están? ¡Hola! Ay, no puedo creer que esté acá adentro. Qué hermoso”, dijo sorprendida.

Luego dejó un paquete sobre la mesa para Arturo, el perro de la casa, y enseguida se adentró en el sillón para llegar al encuentro con su hija. “¡Qué hermosos todos!”, elogió a los participantes.

En tanto, Florencia estaba sentada en el sillón y de espaldas a la puerta. Si bien no pareció reconocer la voz de su mamá, a penas escuchó que la mujer dijo “Florcita”, el rostro se le transformó y se mordió los labios para contener el llanto. “Mami, quedate quieta, no te muevas, no te muevas, no te muevas”, le advirtió Fernanda, regla fundamental del “Congelados”. Así, se le sentó al lado mientras la joven modelo lloraba y lloraba.