La llamativa estrategia de Coty Romero para perjudicar a la líder de Gran Hermano

Desde su llegada a la casa de Gran Hermano, la relación entre Coty Romero y sus compañeros ha ido de mal en peor. En un principio, la correntina buscó asociarse con distintos grupos, sin embargo no pudo ganarse la confianza de ninguno y terminó optando por hacer un pacto con los denominados Bro’s. Pero la jugada no tuvo grandes resultados y la joven, como la semana pasada, volvió a caer en la placa de nominados. Por esa razón, ahora intentó manipular a la líder de la semana para llegar de la mejor forma a la gala de eliminación.

La situación en cuestión no pasó desapercibida por los seguidores del reality, quienes evidenciaron el llamativo comentario de la participante de la anterior edición. Todo se dio este miércoles cuando la hermanita se encontraba a solas con Virginia, la reciente líder de Gran Hermano. Aprovechando la poca experiencia de la comediante en ese rol, ya que es la primera vez que logra hacerse con este beneficio, la influencer buscó que su compañera cometiera un error.

Desde su llegada, Coty Romero confrontó con Furia (Capturas de video)

”Resulta tan difícil para la gente saber las cosas”, comenzó diciendo Virginia a modo de queja por la dinámica del juego. A lo que Coty le respondió: “No me digas nada, ni me hagas seña ni nada. Para mi si no querés que se vaya ninguna mujer tenés que salvar a Furia. No me digas nada para no perder tu beneficio”. Al escuchar las palabras de su compañera, la humorista tomó sus cosas y salió de la habitación sin decir ni una palabra.

Si bien el comentario de Coty parecía ofrecer una ayuda a Virginia, el mismo podría tener la intención de perjudicar a la comediante. Según la conformación actual de la placa, la gala de este domingo podría enfrentar a las jugadoras más fuertes del certamen, Coty vs Furia. Sin embargo, si la humorista salvara a la doble de riesgo, Romero correría riesgo de ser eliminada. Por esa razón, la correntina, intentó que Virginia revelara su jugada, provocando que Gran Hermano anule el movimiento y así llegar con más chances a la gala de eliminación.

En las últimas horas, Coty volvió a confrontar con Furia. Pero lejos de su respuesta habitual, Juliana optó por no salir al cruce y enfrentar a Romero. Esto, en parte, se debe al estado de salud de Furia, quien reveló que padece leucemia. “Tengo algo que es una verga, pero que no tengo que andar de tratamiento y por ende, como es nivel uno y no es en nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro”, comenzó diciendo. “Chicos, tengo leucemia grado 1″, afirmó, sorprendiendo a sus compañeros. “Y no es joda, no es chiste. No es nada”, aseguró.

“No tengo que tratarlo porque está en nivel uno si eso no crece. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda”, contó, mientras el resto de sus compañeros hacían silencio. “Puede ser que a los cuarenta años me pegue el nivel tres y bueno, cagamos. Pregunté qué es lo que tengo que hacer y es lo que hago. Vida sana, que no fume tanto, porque ya saben lo que el cigarrillo hace. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, o sea que no puedo ser atleta de alto rendimiento, pero sí puedo entrenar pero no cagarme a palos como lo hacía”, explicó, con entereza mientras algunos de sus compañeros como Virginia lloraban.