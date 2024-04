Emmanuel cruzó al Chino por su actitud con el perro Arturo en Gran Hermano: “Qué estrategia más cochina”

Emmanuel expresó su preocupación por el violento comportamiento de la mascota (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

La llegada de Arturo, la nueva mascota de Gran Hermano (Telefe), conmovió tanto a los jugadores como a la audiencia. Progresivamente, el pequeño integrante se robó el corazón de sus compañeros y se instaló como si hubiera vivido en la casa desde siempre. Pero con el correr de las horas, su comportamiento ha comenzado a preocupar a los jugadores, en especial en algunos momentos en los que se vuelve agresivo.

Algo de esto sucedió cuando Emmanuel Vich ingresó a una de las habitaciones, donde Martín, Nicolás, Coty y Bautista conversaban animadamente. Pero no pudo dar más que unos pasos, ya que el pequeño animal comenzó a mostrarle los dientes y lanzar una serie de ladridos. “Estamos hablando de vos, ¡rajá, rajá!”, lanzó, entre risas, el entrenador físico, lo cual desembocó en la agresividad del animal. Entre la indignación y preocupación, el estilista comentó: “Chino, ¿no ves que me va a morder y Gran Hermano se va a enojar con vos?”.

“Pero te digo que te vayas, amigo”, continuó Martín, quien de inmediato tuvo buena química con el animal, mientras este parecía no calmarse ante la insistencia del cordobés por ingresar a la habitación. “Pero es mi cuarto, ¿Qué estás hablando de mí que no puedo pasar? Dale, Martín, siempre haces lo mismo”, lanzó el peluquero. Pero sus quejas no terminaron ahí y volvió a comentar:” Después venís, me mirás y me hacés caritas”.

La mascota del reality mostró su lado agresivo y preocupó a los jugadores de la casa

Confundido por los dichos de su compañero, Bautista no pudo evitar meterse para saber a quién se dirigía. “¿A Arturo le decís?”, le consultó el uruguayo. Harto del comportamiento de sus compañeros, el cordobés disipó sus dudas: “A Martín le digo”. Pero el enojo del peluquero estaba lejos de amainar y volvió a remarcar la actitud de Ku y su mascota. “No, me está echando este”, señaló el participante con un semblante serio, pese a que los presentes en la habitación estallaron en carcajadas. “Arturo te está echando. Nadie está hablando de vos, boludo, andá”, aseguró el Chino, quien decidió aparentar que hablaba a sus espaldas, provocando que Emma estallara de furia y señalara que lo suyo era una “estrategia más cochina”.

Si bien la mascota logró calmarse en cuestión de minutos, lo cierto es que no pasó desapercibido por los fanáticos del certamen en las redes sociales. Varios usuarios reaccionaron ante la posibilidad de que lastime a alguien y remarcaron la necesidad de entrenarlo. “Un día va a morder a alguien y va a haber problemas serios”, “Ayer yo pensé que la iba a atacar a la madre de Mauro”, “Están creándole una conducta negativa”, “Contraten un entrenador canino urgente”, “Tienen que tener un adiestrador. De verdad, pobre Arturo”, fueron algunos de los tantos comentarios al respecto.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el animal se muestra así con un participante debido a su gran acercamiento con Martín, a quien sigue a todas partes desde las primeras horas de su ingreso. Tan solo unos días atrás, Coty Romero intentó acercarse a hacerle unas caricias y recibió gruñidos de su parte. Esto indignó a varios, en especial a Darío, quien reflexionó sobre el vínculo que generó con su compañero y lo difícil que será lidiar con ello.

“Al estar mucho tiempo con el Chino, por ahí genera apego. Tengo miedo de que eso escale, hay perros que muerden porque se te acercan a vos que sos el macho alfa”, le explicó a la correntina, y remarcó la necesidad de que se involucre con los otros integrantes de la casa para que se amanse un poco.