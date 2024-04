Furia volvió a insultar a Catalina en GH con una palabra que causó un fuerte repudio en las redes sociales

Furia volvió a insultar a Catalina en GH con una palabra que despertó un fuerte repudio en las redes sociales (Video: Twitter)

Juliana Scaglione, alias Furia, está en el momento más difícil de Gran Hermano. Nominada para irse contra su examiga y compañera Catalina Gorostidi, este lunes a la noche cambia la dinámica del certamen de Telefe. Si Furia resultara eliminada por la gente se terminaría “su poder” adentro de la casa más famosa del país, y la mayoría de los participantes estarían contentos con esa decisión.

Si bien en los últimos días, la jugadora que afuera es doble de riesgo, se mantuvo bastante calmada y reflexiva, durante este lunes volvió a mostrar su personalidad extrovertida y tuvo palabras que convulsionaron al resto de los hermanitos. En un corte de un video que se viralizó por Twitter, la jugadora se peleó con Nicolás al referirse en realidad a Catalina.

Toda la secuencia comenzó mientras estaban reunidos alrededor de la mesada de la cocina y Furia fue a sacar algo de la alacena junto a Nicolás. Allí, con la voz fuerte, casi a los gritos, dijo: “Gracias a que se dieron cuenta ahora tenemos comida porque no le están haciendo caso a la mogólica esa”. La expresión causó de inmediato un fuerte repudio en las redes sociales, y los seguidores del programa no dudaron en expresar lo que sintieron. “Espero que Santiago le de el mismo sermón que le dió a Agostina por su dicho desagradable. No me sorprende igual de Furia, que teniendo más de 30 años todavía se comporte como una adolescente. Debería pedir disculpas en nombre de todos los chicos con Síndrome de Down”, “Hay que educar para no volver a decirlo nada más”, “Ojalá pasen el tape en la gala, ya basta que Juliana hable así libremente de personas especiales, pasen un tutorial así aprenden”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Furia se fue de boca y causó revuelo por sus comentarios en Gran Hermano (Video: Gran Hermano, Telefe)

Sin embargo, este no fue el primer exabrupto de Juliana. El viernes pasado, en vísperas de una nueva fiesta temática, los participantes se tomaron el trabajo de prepararse con sus mejores looks para divertirse en ese día tan esperado de la semana. En ese contexto, ninguno sabía hasta ese momento cuál sería la temática de la reunión y, mientras analizaban e intentaban dilucidar el argumento de la fiesta, Furia lanzó un repudiable comentario que hizo estallar a los fanáticos del reality.

“¿Qué estarán queriendo decir de los nuevos líderes? ¿Qué son gays?”, arrojó sin ningún tipo de filtro la jugadora más polémica de la casa ante la mirada de sus compañeros en alusión a la decisión de la producción por la temática pop de la fiesta de esa noche. Esto no pasó desapercibido por su compañera, Flor Regidor, quien intentó hacerse la graciosa ante su frase: “¿Qué hacen, duchas de bros y algo más?”. Y acto seguido, Furia contestó: “Es todo muy homosexual esto”. Como era de esperarse, estas expresiones provocaron la ira por parte de los internautas en las redes sociales, quienes no dudaron en compartir sus opiniones. “Además de siniestra, es homofóbica”, “Rancia, después andás cubriéndote con que sos bisexual”, “Después dicen que Cata es la homofóbica”, “Es un mamarracho”, expresaron mientras se viralizaba el particular momento del concurso.

La joven, quien hasta hace poco era la favorita del certamen, también tuvo un fuerte encuentro con Virginia, una de las mujeres más grandes de la casa. “Yo soy grande. ¿Vos querés que te diga que te tengo envidia? Te la tengo, no sabés las ganas que tengo de ser como vos, boluda”, expresó, a los gritos, la comediante mientras dejaba en claro su hartazgo ante el comportamiento de la especialista en gimnasia de alto riesgo. Esto solo consiguió aumentar el nivel de agresividad por parte de la muchacha, quien no dio el brazo a torcer y la llamó de “envidiosa de mierda”.