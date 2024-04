Fuerte polémica de Furia en GH por una frase sobre Cata: “Tiene cuatro kilos de celulitis”

Furia, en guerra con Cata en GH, se metió con su físico: "Tiene 4 kilos de celulitis" (Foto: Gran Hermano, Telefe)

Algo se quebró entre Furia y Cata en Gran Hermano 2023. Las jugadoras comenzaron siendo amigas y aliadas en el juego, por algo se hacían llamar el grupo de las Furiosas junto a Carla y Agostina, pero el regreso de la médica al reality paso de la felicidad por estar nuevamente juntas al derrumbe de su amistad con el ingreso de Alfa. La última de Juliana en GH fue meterse con el físico de la pediatra.

Hace pocos días en una charla que tuvieron las jugadores en el patio de la casa sacaron los trapitos al sol que terminó con su relación más gélida que nunca. Angustiada, Catalina confrontó a la entrenadora por no defenderla en su pelea con Alfa. “Yo pensé que eras mi amiga en serio”, le dijo, mientras Furia entrenaba arriba de una cinta para correr.

“Yo soy tu amiga por más que él me diga cualquier cosa. Mi manera de ser con él no va a cambiar y con vos tampoco. Si no querés ser más mi amiga, bueno, estás en todo tu derecho. Yo estoy jugando”, fueron las palabras que sensibilizaron a Cata y después, la hicieron pasar al enojo.

Furia y Cata pasaron en Gran Hermano 2023 de ser amigas y aliadas a estar enfrentadísimas (Foto: GH, Telefe)

“Estoy decepcionada. Entre para ayudarla a Furia, como lo prometí antes de entrar, y ella me terminó fallando. Puedo ser muy fiel, muy buena amiga, pero cuando alguien me falla sin ningún tipo de sentido…”, señaló, en el confesionario. “Yo tengo una personalidad muy fuerte también y muy dura con la gente que me traiciona”, se despachó. “Claramente no le importa un carajo nadie”, afirmó, decepcionada.

En medio de todo ese clima, una pelea entre Emanuel y Furia con Virginia volvió a dividir las aguas. Lejos de todo lo que ocurría en otras oportunidades, Cata optó por no ponerse de lado de Juliana y en una conversación en el patio con el peluquero y Mauro lanzó una frase con la que fue duramente criticada en las redes, por opinar de forma despectiva sobe el cuerpo de su ¿examiga?

En medio de los movimientos actuales que pregonan para que no se opine de los cuerpos ajenos, el comentario de Furia la volvió a poner en el centro de las críticas. “Boludo, no entrena. O sea, debe tener cuatro kilos de celulitis, el culo caído y se enoja porque una está bien. Porque yo puedo desfilar en culo tranquila. ¿Entendés?”, disparó. Y continuó. “¡Qué no sea envidiosa, boludo!”, lanzó, mientras puntualizaba en cómo, desde que rompieron su relación, recibe avisos de sus fanáticos sobre lo que dice Furia. “¿Se cree que no sé que habla mal de mí? La gente me viene a gritar. Por algo me gritan”, expresó, iracunda.

La conversación de Cata y Furia en el patio de GH que puso en stand by su relación (Foto: Gran Hermano 2023, Telefe)

La red social X, antes llamada Twitter, no dejó pasar las frases de la participante. “Una vergüenza. Esta ya derrapa a diario y aún así consigue fanáticos que la defiendan de lo indefendible. Después esa misma gente hipócrita va a postear sobre feminismo, sobre lo malo que es hablar de los cuerpos ajenos. Asco la hipocresía que manejan”, escribió una usuaria.

“Para ella siempre todo se resume en que le tienen envidia. Nunca se hace cargo de las actitudes de mierda que tiene. ¿Maneja unos delirios terribles?”, disparó otra. “¿Vamos a naturalizar esto también?”, cuestionó otro. “Furia tiene tan alto su ego, que cree que puede decir lo que sea y la van a bancar. Esta mal”, recriminó. “La reina de las sororas…”, ironizó otra. Una nueva polémica de Furia en Gran Hermano, que se suma a otras que resonaron los últimos días, como una serie de comentarios gordofóbicos que realizó sobre Ariel Ansaldo, el exparticipante del reality que volvió a la casa.