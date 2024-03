Guerra declarada entre Cata y Furia en GH: el fuerte descargo a cámara que quebró su amistad

El pedido de disculpas de Catalina a Agostina en GH tras romper su amistad con Furia (Video: Gran Hermano, DirecTV GO)

Corrió mucha agua bajo el puente entre Furia y Catalina en Gran Hermano 2023 desde que Alfa ingresó a la casa. Una tremenda pelea del exparticipante, que tuvo que salir del juego y ser internado, con la pediatra fue el detonando para que las amigas y aliadas se distancien. Ahora Cata, mirando a cámara, lanzó la primera piedra de lo que parecería ser el fin de su relación.

La médica tomó muy mal que Juliana no salió a defenderla ni a bancarla cuando tuvo su crudo enfrentamiento con Walter y se molestó por la actitud de fan que tomó al recibir al participante de la anterior temporada. En medio de su enojo y su decepción, que incluso se la manifestó a su padre en la cena que tuvieron dentro de la casa, la joven recordó a Agostina Spinelli, otra “ex furiosa”.

Parece que las acciones de Furia le trajeron a la memoria a Catalina las actitudes que tomó con la exoficial de policía. Al sentirse reflejada en todo lo que pasó, cuando Agos se sintió dejada de lado por Furia y luego por Catalina cuando reingresó, la pediatra miró a cámara y le pidió disculpas.

El pedido de disculpas de Catalina a Agostina en GH, en medio de su pelea con Furia (Foto: GH, Telefe)

Mientras se pasaba crema en los pies, realizó un fuerte descargo. “Juro que las cosas hubiesen sido diferentes, así que perdón. Nos vemos afuera y la verdad, amiga, tenías razón. Perdoname”, lanzó, con Virginia de testigo, que se volvió una nueva aliada.

“Ya lo vamos a hablar afuera y estoy segura en que va a ser así”, señaló, mostrando con claridad que, al menos de su lado, su relación con Juliana pasa por su peor momento y tiene olor a declaración de guerra.

Las palabras de Catalina llegan un día después de que Agostina en El Debate comparó la situación que vivió ella misma con la concursante más polémica y la posición en la que se encuentra hoy la joven médica. “Me está haciendo lo mismo que me hizo a mí, chicos. Exactamente lo mismo”, arrojó, en el ciclo de Telefe.

“¿Va a terminar su relación con ella como la terminó con vos?”, preguntó Santiago del Moro, mientras ella ratificaba sus palabras y la supuesta estrategia que tendría Furia, quien desde el principio aseguró que jugaba sola, para generar aliadas y después, soltarles la mano. “Es exactamente lo mismo que me hizo a mí”, enfatizó.

Agostina, durísima con Furia sobre el alejamiento que está teniendo con Catalina: “Le está haciendo lo mismo que me hizo a mí"

La pelea entre Alfa y Cata venía de vieja data. En febrero de este año un tweet de la participante, antes de reingresar a la casa desató el conflicto. “¿Qué carajo hace Alfa con nosotros? Tu GH ya terminó, cariño”, se despachó, palabras que no le cayeron nada bien a Walter. “¿Quién carajo te creés que sos vos. Soy parte de GH y de este gran equipo, de esta gran familia que es Telefe”, lanzó. “¿Creés que por bardear a todos tenés chapa? No existís, le había dicho en aquel momento.

Mientras que una prima de Cata también dio una versión de lo que habría pasado en la tribuna del programa. “Alfa agarró a Cati y me dijo ‘¿Cómo nos ves de pareja a nosotros dos?’. Típico de Alfa, él es así”, empezó contando la joven en Cortá por Lozano.

“A mí no me caía muy bien, pero bueno... Uno tiene que ponerle onda en el momento. Entonces le digo ‘no, la verdad que no, además creo que vos andás con una chica’. Porque en ese momento estaba con alguien. Entonces él nos dice ‘bueno chicas, después de acá vamos a mi barco en el Delta’. Nosotras nos reímos y dijimos que no. Ahí no le gustó nada y al otro día empezó a defenestrar a Cati en todos los streams diciendo que era negra, que era gorda, que era fea”, sostuvo, sobre la polémica.