Así se rompió la amistad de Furia y Cata en GH tras el ingreso de Alfa: “Me traicionó”

Así se rompió la amistad de Furia con Catalina en GH (Video: Gran Hermano 2023, Telefe)

Bastaron dos días para que la amistad y la alianza en el juego que habían conformado Furia con Cata en Gran Hermano 2023 tambaleen y hoy pasen por su peor momento. El ingreso de Alfa fue el detonante para que las jugadoras pasen a una guerra que, lejos de ser fría, va tomando calor. Ya la médica le pidió disculpas a Agostina Spinelli, la otra “exfuriosa” que terminó peleadísima con Juliana, y los ánimos están más caldeados que nunca.

En La Noche de los Ex (Telefe), el ciclo que conduce Robertito Funes, pusieron un tape donde mostraron cómo el vínculo de las amigas comenzó a resquebrajarse con la entrada de Walter. El motivo: Catalina y Alfa se habían peleado cuando ella estaba fuera de la casa y la aparición de él en el juego consiguió reflotar su enemistad.

“Qué boluda”, se había despachado el exconcursante de 62 años, cuando se enojó por una burla que le hicieron Martín y ella. “Nena, la verdad que me llenás las pelotas. ¡Me estás llenando las pelotas, pelotuda!”, se despachó, en uno de los encontronazos que tuvieron. Ese momento disparó la angustia de la médica, quien no pudo tolerar que su amiga no la apoye como quería.

Cata en el confesionario de GH se despachó sobre Furia (Gran Hermano 2023, Telefe)

“Pero ni molesta Alfa. Le prestás mucha atención”, le dijo Juliana a Cata, pero no quedó conforme. “La estaba pasando bien. Vos no te das cuenta de las cosas que hace. Me rompe las pelotas todo el tiempo. Cuando te quedes sin Alfa y sin mí, ahí te vas a dar cuenta”, comentó la pediatra, haciendo que Furia la frene en seco.

“Puedo estar sola, no necesito a nadie. A mí no me amaneces porque acá vine sola. No tengo ni mamá, ni papá. No necesito a nadie. Yo no me voy a pelear con nadie por el chabón, para que te quede claro. Me parece que es un invitado de lujo”, se despachó, mientras Catalina le daba una punta de por qué no lo quiere al participante que más dio que hablar en la temporada pasada. “Disfrutalo porque es tu personaje favorito. Cuando salgas vas a entender porque yo estoy así”, lanzó.

Decepcionada, un comentario de Zoe consiguió que la médica ponga en cuestionamiento a la entrenadora y la amistad que mantenían. “A mí me dijo que si te tiene que votar, te va a votar”, murmuró la rubia en voz baja. “A mí nunca me dijo eso”, se sorprendió.

Catalina, al borde del llanto e indignada con Furia en GH: "Me termino fallando" (Video: Gran Hermano 2023, Telefe)

“Ella siempre habla de la amistad, de la traición, de Agostina. Estoy con ella desde el día uno, ve que viene un tipo y me dice de todo y se pone del lado del tipo”, siguió lamentándose Cata, esta vez con Manzana. Tampoco dejó pasar que Furia repitió en la última gala el pedido de Alfa para que saquen a la rosina. “Vos también decí ‘Catalina al 9009′. Yo sé porque te lo digo”, lanzó, a las cámaras mientras Juliana lo seguía.

La dura conversación de Catalina y Cata en GH (Gran Hermano 2023, Telefe)

En una charla entre las dos ¿amigas? ¿exaliadas? Catalina expresó su angustia, mientras Furia hacía ejercicio arriba de una cinta. “Yo pensé que eras mi amiga en serio”, la confrontó. “Yo soy tu amiga por más que él me diga cualquier cosa. Mi manera de ser con él no va a cambiar y con vos tampoco. Si no querés ser más mi amiga, bueno, estás en todo tu derecho. Pero yo, estoy jugando”, fue la seca respuesta que obtuvo.

Ya a solas en el confesionario, entre la indignación y la sensibilidad, Catalina se explayó sobre sus sensaciones. “Estoy decepcionada. Entre para ayudarla a Furia, como lo prometí antes de entrar, y ella me terminó fallando. Puedo ser muy fiel, muy buena amiga, pero cuando alguien me falla sin ningún tipo de sentido… Yo tengo una personalidad muy fuerte también y muy dura con la gente que me traiciona”, arrojó, durísima. “Claramente no le importa un carajo nadie”, finalizó, rotunda.