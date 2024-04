El Pollo Álvarez cumplió la promesa que realizó en el Mundial y le mostró a sus seguidores cómo quedó

Pollo Álvarez cumplió su promesa de tatuarse el nombre de Messi tras el triunfo en el Mundial (Video: Instargram)

En el Mundial de Qatar 2022 en Argentina se llenó de promesas para que la selección nacional gane la Copa del Mundo. Los cortes de pelo fue uno de los más elegidos por los hinchas y otro pedido que se repitió fue el de realizarse tatuajes. El Pollo Álvarez fue uno de estos últimos y a través de su Instagram mostró el tatuaje que se hizo con el nombre de Lionel Messi en su brazo.

La promesa del conductor de Poco correctos había sido después de que la Argentina había perdido con Arabia Saudita por 2-0. Desesperado, él como muchos, se volcó al misticismo y pidió para que se cumpla el sueño mundialista realizarse un tatoo, pero no cualquiera.

“Mañana subo el tatuaje. Es algo que quería hacerme hace mucho tiempo. Pero post partido con Arabia Saudita en Qatar y la noche previa contra México, prometí en AFA Estudio, un programa que salía desde la concentración de ARG, hacérmelo y hoy concreté”, había adelantado un día antes. En esa imagen de que aquel momento aparecía que se iba a tatuar el apellido del ídolo.

“Está locura…”, puso en el posteo, en clara alusión a la canción que fue furor durante el Mundial mientras mostraba el proceso en el sillón del tatuador, por el que no ocultó los nervios que le generaban las agujas. Al final mostró con orgullo el resultado y sus seguidores celebraron la ocurrencia.

“Decime que sos argentino sin decirme que sos”, puso un comentarista. “Argentino, jamás lo entenderían”, escribió otro. “¡Ésta locura, no la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel...! ¡Muy lindo, Pollo!”, citó otro seguidor uno de los “himnos mundialistas”. “¡Lo amamos y se debe llevar en la piel”, agregó otro.

Después de que Argentina se cansagró campeón, el Pollo compartió sus sensaciones en la misma red social. “Toda mi vida soñé tener una camiseta firmada por él, que sea de él y firmada por él. La historia es muy larga y soy ‘messista’ desde el día cero, siempre, pero siempre fui fanático y defensor a muerte de Messi. ¡Acá van algunas muestras de cariños en distintos años!”, puso

En marzo de 2023 el animador había compartido toda su felicidad en vivo cuando Leo le dejó un mensaje en vivo mientras hacía Nosotros a la mañana, su ciclo. “Hola, buen día a todos, estoy acá tomando mate con mi mamá, me levanté hace un ratito. Estoy feliz de estar acá, de disfrutar de todo lo que seguimos viviendo después de lo que pasó en diciembre y con ganas de disfrutar lo que va a ser mañana el partido”, se lo escucha decir, mientras el Pollo era todo euforia.

Además, Messi le compartió una foto del televisor, para enseñar como prueba que realmente lo estaba viendo con su mamá. “Siempre”, agregó, dejando encantado al animador quien se deshizo en agradecimientos.

Hace pocos días el Pollo y su esposa Tefi Russo hablaron de la posibilidad de abrir la pareja. “Eh no, no. La verdad que no”, aseguró el conductor en el streaming Rumis, desprendiéndose por completo de la posibilidad. Mientras que la influencer se sorprendió. “¿No, nunca? Más adelante por ahí sí”, argumentó. Pero Álvarez se mantenía en la suya: “No, bueno. Hoy no. Más adelante ni hablar. Porque para seguir hay que ir cambiando las reglas pero hoy no es un no. Bah, pará, no sé”, dudó, y le dio lugar a Russo de que dé su visión al respecto.

“Yo pensé que sí yo ya había empezado”, lanzó la influencer de cocina a modo de broma generando la risa de todos los presentes en la mesa. “Qué pase el chabón”, comentó el Pollo siguiéndole el juego. Por último Juariu, otra de las panelistas, cerró el tema y fueron a otra pregunta. “Bueno, pero no lo descartan”, acotó.