El Pollo Álvarez y Tefi Russo debatieron sobre la posibilidad de tener una pareja abierta: “Pará, no sé”

El Pollo Álvarez y su mujer Tefi Russo hablaron sobre la posibilidad de tener una pareja abierta (Video: Rumis)

El Pollo Álvarez y Tefi Russo son una de las parejas más seguidas del espectáculo ya que los unió la profesión y desde ahí se volvieron inseparables. Ellos se conocieron en un programa de televisión hace siete años, luego se casaron hace cuatro y desde ahí que se eligen todos los días.

En esta oportunidad, la emblemática pareja visitó Rumis, el programa que se emite por el canal de streaming La Casa (lunes a viernes de 11 a 14) y que conducen Lizardo Ponce y Sol Pérez, en una charla en la que se mostraron divertidos, relajados y hablaron de todo.

“¿Che, relación abierta sí o no ustedes?”, preguntó Lola Latorre, generando la reacción de sus compañeros de panel. “De una, Loli arrancó tranqui por suerte”, comentó Sol Pérez”. En tanto Lizardo Ponce lanzó con humor: “¿La conocés a Yanina? Bueno la hija”, sostuvo mientras la influencer se reía. En ese sentido, el Pollo rompió el hielo y contestó: “Eh no, no. La verdad que no”, aseguró el conductor.

Sorprendida por la respuesta de su marido Tefi exclamó: “¿No, nunca? Más adelante por ahí sí”, argumentó. Pero Álvarez se mantenía en la suya: “No, bueno. hoy no. Más adelante ni hablar. Porque para seguir hay que ir cambiando las reglas pero hoy no es un no. Bah, pará, no sé”, dudó, y le dio lugar a Russo de que dé su visión al respecto.

“Yo pensé que sí yo ya había empezado”, lanzó la influencer de cocina a modo de broma generando la risa de todos los presentes en la mesa. “Qué pase el chabón”, comentó el Pollo siguiéndole el juego. Por último Juariu, otra de las panelistas, cerró el tema y fueron a otra pregunta. “Bueno, pero no lo descartan”, acotó.

El Pollo Álvarez y Tefi Russo recordaron cómo se conocieron

¿Cuál fue la primera impresión de Tefi Russo sobre el Pollo Álvares? - Casino Resort

A mediados de noviembre del año pasado, el Pollo Álvarez recibió a su mujer para una edición de Casino Resort, el ciclo de entrevistas que realiza en Infobae. En ese sentido, hablaron del trabajo y de la pareja, entre divertidos pases de facturas y miradas llenas de complicidad. En un momento de la charla, revelaron cómo fue la primera vez que se conocieron.

“Cuando te conocí en un programa de tele, era la primera vez en mucho tiempo que estaba soltera”, admitió Russo. “Siempre fui de relaciones largas, pero estaba en una etapa en la que quería chonguear, y tenía 12 en el radar”, agregó con una sonrisa. Y ante la sorpresa de su marido, precisó la exactitud de la cifra: “Los tengo contados porque con mis amigas les llamamos los 12 apóstoles”.

Este era el panorama entonces cuando Tefi fue a Con amigos así, el programa de televisión donde conoció en persona al Pollo. Hasta ese momento, solo tenía referencias a partir de los comentarios de terceros, lo que abrió la puerta a un divertido intercambio entre ellos.

El Pollo y Tefi (Instagram)

Álvarez: —¿Las referencias eran buenas o malas?

Russo: —Picaflor.

Álvarez: —O sea, mala...

Russo: —No es malo ser picaflor soltero, está perfecto. Yo quería eso que vos estabas viviendo. Hay etapas para todo.

Álvarez: —¿Estaba adentro de los 12, ahora 13?

Russo: —Automáticamente se fueron todos los demás. Chau 12 apóstoles.

Sin embargo, la cocinera admitió que el conductor no le gustó tanto de entrada. Que eso ocurrió cuando empezaron a salir, se fueron conociendo y compartiendo momentos y risas. En ese camino conoció su departamento de soltero, con todo lo que implica un departamento de soltero. “Pensé que te estabas mudando. Tenía que pasar por encima de las cajas”, rememoró.

Pero la cantidad de cosas en el piso no era el único inconveniente de la morada Álvarez. “Hacía mucho frío, no había mucho para digerir, había una mesa con una cantidad de papeles que no sabía si estabas desarrollando la cura de algo grosso... pero me quedé”, contó Tefi con complicidad. Y remató con una picardía: “No te acogía, no era muy acogedora... la casa”, entre risas.