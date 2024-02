“Hicimos felices a 50 millones de argentinos”: el homenaje a Messi y su sueño cumplido en Qatar 2022

La nueva serie ofrece una mirada detrás de escena de las cinco apariciones de Messi en la Copa Mundial de la FIFA y su victoria en 2022 con la selección Argentina. (Apple TV)

“¿Cuál es tu sueño?”, le pregunta un reportero a un Leo Messi adolescente, con la inocencia aún en el rostro. “Jugar en la Selección Argentina...”. Es imposible para el astro argentino no recordar su infancia en Rosario no relacionada al fútbol y que el mayor castigo que podía hacérsele a ese niño, según su propia madre, era prohibirle ir a las prácticas. Desde sus comienzos en 1993 hasta su último Mundial en 2022, ese deseo se fue transformando. “Meter un gol en el Mundial en un estadio lleno era un sueño que tenía de siempre”, dice el Balón de Oro en una entrevista exclusiva para El Mundial de Messi: el ascenso de la leyenda (Messi’s World Cup: The Rise of a Legend), cuyos cuatro episodios ya se encuentran disponibles en Apple TV+.

Te puede interesar: “Stranger Things 5” está “arruinada” para Linda Hamilton y esta es la razón

“Llegar aquí no fue fácil, fue un camino de mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio”, recuerda el campeón mundial. A los 13 años, tuvo que dejar Argentina para ir a España tras ser fichado por el Barcelona, un equipo con el que también había soñado; pero la decisión era completamente difícil para un chico de esta edad. “Fue un poco raro al principio [...] El solo hecho de llegar a la ciudad deportiva y que me den un juego de ropa para entrenar, esas pequeñas cosas... Ya eso era una diferencia muy grande para mí”. Él creció mucho a nivel profesional dentro del plantel azulgrana, pero mantenía el ímpetu de volver a su selección nacional para ir al Mundial. Y, tal como lo cuenta la historia, debutó en su primera FIFA World Cup en 2006 en un partido contra Serbia: “No era consciente de lo que era ser un Mundial ni de lo que vivía, simplemente quería jugar”.

"El Mundial de Messi" captura la determinación y el espíritu inquebrantable de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. (Créditos: Apple TV+)

La docuserie consiste en una inmersión profunda en la carrera del afamado futbolista Lionel Messi durante su participación en Qatar 2022. A través de material de archivo, entrevistas exclusivas y acceso a la rutina de los jugadores fuera de la cancha, esta producción de SMUGGLER Entertainment se distingue por ofrecer una perspectiva íntima de Messi, explorando su dedicación, lucha personal y determinación, elementos claves para comprender su ascenso como leyenda del fútbol.

Te puede interesar: Netflix anuncia documental sobre el caso de La Manada y el movimiento #MeToo en España

Con testimonios de destacados compañeros de equipo, entrenadores, rivales, expertos y periodistas deportivos, este título se adentra no solo en el impacto global de Messi en el fútbol, sino también en sus emociones y pensamientos durante momentos trascendentales de su carrera. Jorge Valdano, exfutbolista y exentrenador argentino, describe a Leo como “mitad calle, mitad academia”, resaltando la formación única que moldeó su estilo de juego. Por otro lado, Martín Arévalo, periodista de ESPN, resalta la capacidad del fútbol, y en particular de figuras como Messi, para elevar el espíritu de Argentina: “Los argentinos somos malos en casi todo [...] Pero por el fútbol, por los del 78, por Diego, por los del 86 y por Leo... otra vez nos sentimos los mejores en algo”.

La serie documental narra el viaje emocionante de Lionel Messi a través de cinco Copas Mundiales, culminando con su victoria en 2022. (Créditos: Apple TV+)

Qatar 2022, el último Mundial de Messi

La serie también arroja luz sobre los momentos de tensión y desafío enfrentados por Messi y la selección argentina durante la competencia, incluida la derrota inicial de Argentina contra Arabia Saudita. Ángel Di María, compañero de equipo, expresa la motivación colectiva del equipo: “Estábamos buscando ser campeón del mundo por él, porque se lo merecía más que nadie.” Además, Sofi Martínez, periodista de TV Pública Argentina, ilustra el fervor nacional: “En Argentina todo el país se detiene cuando hay un Mundial”.

Te puede interesar: Bridgit Mendler, la estrella de Disney que conquista el espacio: ¿en qué series y películas la viste antes?

Finalmente, tras enfrentar y superar adversidades, la victoria de Argentina en Qatar 2022 representa no solo el cumplimiento de un sueño largamente esperado para Messi, sino también, como él mismo indica, un recuerdo inolvidable para el país: “Hicimos felices a 50 millones de argentinos, es una postal que va a quedar para toda la vida”.

Explora las reflexiones sobre su extraordinaria trayectoria en palabras de su círculo más cercano. (Créditos: Apple TV+)

El Mundial de Messi cuenta con un equipo de productores de renombre, incluidos los ganadores del premio Emmy Tim Pastore (Free Solo), Matt Renner junto a Patrick Milling Smith y Brian Carmody. El objetivo del equipo de producción fue ofrecer una vista completa de la travesía de Messi hacia su anhelada meta durante el torneo realizado del 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2022 en Qatar. Se trata de un retrato fidedigno y conmovedor de uno de los deportistas más celebrados del mundo, y también un documento histórico del significado de perseguir y alcanzar un sueño largamente esquivo, tanto para el jugador como para la nación que representó con orgullo y pasión.

Los cuatro capítulos del documental ya se pueden ver en el catálogo de Apple TV+.