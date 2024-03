Coty Romero, la ex GH sorprendió con una jugada producción de fotos

Crédito: Axel Lilug

Coty Romero sorprendió cuando publicó, en su cuenta de Instagram unas fotos distintas, más jugadas, sensuales. En un principio, como no subió ninguna palabra al respecto, sus seguidores empezaron a especular que algo nuevo se venía en televisión, o alguna participación en Gran Hermano.

Pero no, Coty habló con Teleshow y contó por qué realizó estas fotografías: “En realidad estoy queriendo cambiar mi imagen. También empezar a mostrarme más en mi cuenta de Instagram, desde un lado más artístico, con fotos, producciones, con estas imágenes novedosas, nuevas, inspiradas en gente grosa, copada”, empecé a estudiar, canto, teatro, para perfeccionarme, formarme más.”

Romero explicó que un amigo de Corrientes, Axel Lilug, le tomó las fotos y le propuso inspirarse en la modelo Kilye Jenner, que además es empresaria, tiene una marca de cosméticos y tiene desde pequeña, participaciones en la televisión estadounidense.

“También deseo algún día poder actuar, busqué una representante, empecé a trabajar con Vane Pellizzeri, que está muy bien conectada y ya estoy haciendo castings.” declaró Romero a Teleshow. Obviamente al instante de publicar las fotos, hubo comentarios de todo tipo, elogiándola, diciendo que era una de las mujeres más bellas del país. Tiene en su cuenta de Instagram 2,7 millones de seguidores y la mayoría coincide en que ha sido una de las participantes del reality más bella.

Ella se lució en el Bailando, junto a Marcelo Tinelli y como panelista de LAM, en el programa de Ángel de Brito. Hoy la correntina, quiere ir por más, y demostrar que puede seguir dando más, después de haber transitado un camino, que le ha dado muchas recompensas. Hoy tiene más objetivos para cumplir, y va detrás de ellos cueste lo que cueste.

Coty Romero se inspiró en producción de Kilye Jenner

Recordemos que Coty Romero reapareció en las redes sociales luego de estar un tiempo aislada y a través de unos posteos contó que estaba en plena transformación. La correntina sorprendió a sus seguidores con una noticia. Decidió compartirles cuál fue el retoque estético que se hizo en el rostro y les aclaró que por ese motivo por ahí la veían un poco más inflamada o hinchada, que de costumbre.

“No se enojen conmigo. Quiero contarles que me puse un poquito de ácido hialurónico, nada comparado con la otra vez, y me van a ver un poquito inflamadita por una semana más o menos, pero nada... Eso... No se enojen, les prometo que es mínimo”, escribió en su red social.

Inmediatamente la exparticipante de Gran Hermano y el Bailando contó por qué tomó esa decisión estética. “Es que me estoy por hacer un tratamiento para la piel y aproveché... Prometo que no hay más. Los amo, soy Coty y me segundo nombre es terca”, cerrando con muchos emojis.