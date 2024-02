Coti Romero confirmó que estuvo con Nacho Castañares y cuál fue la excusa que planearon juntos

Coti Romero confirmó el chape con Nacho y la excusa que pensaron juntos cuando se filtró

Uno de los romances menos pensados trascendió en los últimos días con una imagen que se filtró en los medios dd comunicación. Es que el pasado sábado los exhermanitos Coti Romero y Nacho Castañares fueron protagonistas de un escándalo porque se filtró un video de ambos a los besos en un boliche.

Las imágenes fueron compartidas a través de la cuenta oficial de Instagram de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV. En ese sentido, publicaron el video donde se ve el momento exacto en que se besan en la boca algo que generó gran debate en las redes sociales.

Si bien ambos se ocuparon rápidamente de desmentirlo, en las últimas horas Coti hizo una fuerte confesión que dejó a todos más confundidos que antes. Es que ahora, desde la cuenta de X antes Twitter de LAM, compartieron una entrevista donde la correntina confiesa que sí pasó algo entre ellos. “Coti confirma el chape con nacho y la excusa que pensaron juntos. Convengamos que nadie le creyó las excusas ¿no?”.

A raíz de esto, desde LAM le consultaron nuevamente la “angelita” cómo había sido el episodio en cuestión. “Los dos íbamos a decir que fue simplemente por un chicle, que uno le había pedido el chicle al otro”, aseguró la joven entre risas.

“La otra era decir no me acuerdo, no sé qué fue lo que pasó. Todavía no entiendo cómo se vio tanto porque los dos estábamos en plena oscuridad”, insistió dándole más contexto a la historia.

Eso no es todo, Coti Romero reveló cuál fue la excusa que decidieron inventar para que parezca una buena historia y la gente creyera que de verdad no se estaban besando ya que en el vídeo es muy evidente.

“Esa nota fue hoy a las 10 de la mañana, estaba dormida. Lo que yo quise dar a entender es que ni nosotros nos acordábamos de lo que había pasado. Estábamos borrachos, mas o menos. Yo estaba tomando vodka”, comenzó la joven que salió de Gran Hermano y también estuvo en la pista del Bailando 2023.

Por su parte, Coti sumó: “No nos acordábamos pero porque no fue importante. Cuando salió el video dijimos ‘¿qué es esto? ¿en qué momento pasó esto?’. Ahí hablando decíamos ‘qué carajo decimos’. Sabíamos que no nos iban a creer y ahí dijimos lo del chicle”.

En tanto Pepe Ochoa, que es productor del programa que conduce de Brito por América, sumó más información y reveló un detalle muy explosivo: “Hubo sexo también. Lo tengo confirmado. Trincaron post Bresh”, mencionó.

La palabra del Conejo

El Conejo habló del video del beso entre su ex Coti Romero y su amigo Nacho Castañares .

A raíz de toda esta polémica y de las versiones cruzadas, Alexis “El Conejo” Quiroga fue consultado al respecto en LAM (América) y aseguró: “No me lo tomo normal, es vida de ellos. No veo por qué me lo tendría que tomar mal. Y así mismo si me hubiese molestado lo diría”.

“Este es un tema que ya salió hace mucho, habían dicho incluso que mi manager y yo habíamos armado todo esto, que habíamos salido a decir eso. Está en evidencia que nunca salimos a hacerlo. Si en ese momento no nos interesaba, menos ahora”, insistió el Conejo quitándole importancia al tema.

Por su parte, Alexis sentenció picante: “Todo esto no me sorprende, porque es un tema que ya sabíamos, que había pasado una vez y no se si terminó ocurriendo nuevamente. Lo que sí, por ahí querían hacerlo mediático, haciéndolo delante de todos, que se yo, teniendo 600 lugares. Por ellos lo digo, son boludos”.

“Yo no tuve una charla con Nacho sobre esto y tampoco creo que hay por qué tenerla. Es su vida, que se yo, a lo mejor no somos tan amigos y en realidad somos compañeros de salida y tampoco estaría mal”, expresó y concluyó: “No se si ella estará en una relación o en algo con alguien, capaz hay que preguntárselo a ella, porque pobre, lo están exponiendo. Yo hace rato que cerré etapa. No puedo hablar mucho porque no me modifica en la vida”, finalizó el exnovio de Coti.