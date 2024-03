Coti Romero causó preocupación en sus seguidores: “No tengo energía ni para respirar”

Preocupación por la salud de Coti Romero

Este lunes Coti Romero reapareció en las redes sociales luego de estar un tiempo aislada de los medios. Una vez que finalizó el Bailando 2023, la influencer se tomó unos días en Brasil y luego, tras su regreso al país, se volvió a Corrientes para hacerse unos chequeos de salud.

A raíz de esto, en las últimas horas preocupó a sus fanáticos luego de postear un video en su cuenta de Tiktok donde se la ve con barbijo y según relató estaba recién salida del hospital. Junto con el audiovisual, la influencer contó qué tiene y cuáles son sus síntomas.

“Hola a todos. Acá ando, fui al hospital, recién salgo. Estoy con mucho dolor de garganta, no puedo tragar ni mi saliva, tengo placas, estoy con 40 grados de fiebre desde ayer y no se me pasa”, comenzó diciendo la correntina para sus casi dos millones de seguidores en esa plataforma.

“Estoy inflamada, no tengo energía ni para respirar, me duele mucho todo el cuerpo que no les explico”, comentó con la voz entrecortada y sumó: “Además me habían puesto suero hace unos días, se filtró, mi brazo no lo puedo mover mucho y me acaban de inyectar algo nuevamente ahí”, agregó dando detalles de su cuadro en general.

También Coti aprovechó el video para explicarle a sus fanáticos por qué estaba usando el barbijo ya que eso generó mayor alerta: “Si me vieran lo hinchada que estoy, se asustarían, por eso me puse el barbijo”, aclaró y sumó: “Realmente estoy destruida y así y todo siento que el dolor de mi corazón roto duele más”.

Pero inmediatamente destacó que su salud mental se encuentra mejor: “No puedo creer que hace no mucho yo estaba en esta situación así, llorando con el corazón roto y no había cura, no había inyecciones, no había doctores”.

A pesar de los dolores y del malestar general, la mediática aprovechó el audiovisual para mostrarse agradecida por no tener un problema más grave. “Realmente hoy me emociono de lo bien que estoy, a pesar de estar enferma físicamente”, comentó llevando tranquilidad.

“No puedo creer que Dios, el tiempo, los psicólogos, y mis amigos me hayan ayudado tanto. Mi familia también siempre estuvo ahí, ellos se merecen el primer premio”, expresó emocionada. “No puedo contarles lo feliz que me hace poder decir esto por fin.Así que si pueden, amigas, está bueno compartir los procesos porque pueden servirle a alguien”, sostuvo sobre los problemas de salud mental que tuvo en el último tiempo.

“Bueno, este fue mi proceso, me llevo un tiempito, unos meses, bastantes, pero re bien, creo que fui muy obediente con el psicólogo”, concluyó Coti en su video que cosechó miles de reproducciones, likes y comentarios por parte de sus fanáticos.

Cabe destacar que, ante el mensaje de la correntina, Teleshow se comunicó con ella para consultarte cómo seguía de salud y si su cuadro había mejorado. En ese sentido, Romero expresó: “Ahora gracias a Dios estoy mucho mejor. Yo vine a Corrientes a sacarme unos queloides de las orejas que parecía una boludez en realidad, pero no, me dijeron que son cositas que si la sacan mal o las toquetean mucho de una mala forma pueden crecer. Son como unas bolas de carne que se hacen las orejas y que crecen un montón”.

“Así que dije prefiero que en vez de que sigan creciendo, tratarlas ahora que son más chiquitas. Me salieron por culpa de los aritos, que yo me los hacía antes mal”, reveló Coti y sumó: “Cuando me vieron me pudieron sacar solamente de una oreja, me quedó la de la otra que es el más grande porque de ese me dijeron que tiene que tener mantenimiento así que me lo voy a hacer en Buenos Aires”, explicó Coti.

Por su parte, Romero le confirmó a Infobae: “En ese momento del proceso me vieron deshidratada entonces me pusieron suero junto con unos medicamentos. Ahí se me infiltró porque me lo inyectaron mal y se me filtró en en el brazo. Lo tenía hinchadísimo, se puso morado, no lo podía mover. Me agarró placa en la garganta, estuve tirada con 40º de fiebre por tres días, no se me pasaba con nada,ni con novalgina. Me hervía el cuerpo, los ojos. No podía tragar mi propia saliva del dolor de garganta por de inflamación que tenía”.

“Ahí me volvieron a inyectar una betametasona y estuve muy inflamada porque se ve que soy alérgica a uno de los medicamentos y no lo sabía. Así que todo junto pero bueno, gracias a Dios son cosas solucionables y por las dudas me dijeron que me haga ver si no tuve covid o dengue, pero ahora ya estoy mejorando”, concluyó Coti quien ya se encuentra mejor.