Se conoció un nuevo video del momento en el que se cruzaron L-Gante, Wanda Nara y Mauro Icardi: cómo reaccionaron

Se conoció un video exclusivo del momento en que se cruzaron L-Gante, Wanda Nara y Mauro Icardi

La semana pasada, Wanda Nara estrenó su canción “Money” como para seguir dándole rodaje a su todavía incipiente faceta como cantante y realizó un evento para darle contexto a este lanzamiento. El tema en cuestión, al igual que sus anteriores “Bad Bitch” y “O Bicho Vai Pegar”, fueron compuestos por la mediática junto a Negro Dub, Maxi El Brother, Evelyn Cazal y Lourdes Medina del Valle Manaure, todas personas relacionadas a la carrera y a la vida de L-Gante.

Se sabe que durante el impasse que se produjo entre Nara y su marido Mauro Icardi tras estallar el ya célebre “Wandagate”, la hermana de Zaira Nara estuvo muy cerca del icono de la cumbia 420, mostrándose muy cómplice, participando de un videoclip suyo e incluso manteniendo una especie de relación clandestina que trascendía la amistad. Si bien nunca lo confirmaron, tampoco negaron de plano la cuestión amorosa.

Así las cosas y luego del estreno de la canción, Wanda e Icardi se fueron a cenar juntos a un restaurante ubicado en Puerto Madero. Sin avisar y sorprendiendo a la pareja, a ese mismo lugar llegó el mismísimo L-Gante. “Esta noche coincidieron en el mismo resto Wanda, Mauro y L-Gante ¿Adivinen quién estaba con cara de culo?”, reveló Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

Al otro día, en LAM (América), el conductor amplió con más detalles el devenir de esa velada. “Después de la presentación del tema, Wanda le dijo a Mauro: ‘Vamos a comer tranquilos a un lugar’. Y fueron a Puerto Madero, a un restaurante muy lindo, conocido, de hecho estaba Moria Casán también ahí comiendo después del teatro y aparece L-Gante. Entró de la nada, saludó a Moria y sin ningún tipo de problema, enfiló derecho para la mesa de Wanda e Icardi. Va, saluda a todo el mundo y se sienta”, relató De Brito.

L-Gante cerca de Wanda Nara en el after del lanzamiento de Money

Con el correr de los minutos y al finalizar la cena, Wanda propuso ir a bailar y la acompañó, lógicamente, su marido. Pero también se les sumó L-Gante. “Fueron a La Mala, estuvieron ahí, hay video también en donde están hablando”, dijo de Brito.

Antes de que el conductor revelara esta información, en las redes sociales comenzaron a aparecer distintas imágenes de esta noche. En su cuenta de Instagram, L-Gante se mostró muy cerca de una joven rubia, que sería su novia, y compartió la intimidad en modo selfie del evento, en el que se lo ve cerca de Icardi y Nara. Allí también estaba Maxi El Brother, su representante y mano derecha, quien también está muy próxima a Wanda en su desarrollo como cantante.

Y ahora apareció un video que Teleshow difunde de manera exclusiva mostrando una curiosa escena de esa misma noche. En las imágenes se lo ve a Elián Valenzuela, tal es el nombre real con el que bautizaron a L-Gante, tomando una bebida alcohólica directamente desde el pico de la botella. Unos pasos más allá, y con cara de pocos amigos, Icardi mira la situación aunque unos segundos después suelta una risotada. Justo adelante suyo, Wanda baila como despreocupada o bien disfrutando de toda la situación, sabiéndose dueña de la noche y mirando de reojo al cantante.

“Estoy bien, bien porque mi familia siempre me acompaña. Además, ellos están felices cuando estoy bien y sobre todo porque me ven bien”, había dicho Wanda esta misma noche y en diálogo con la prensa acerca del lanzamiento de la canción y para explicar por qué su marido viajó junto a ella desde Estambul -donde viven actualmente, dado a que Icardi juega en el Galatasaray- para ser parte de este importante estreno.

Wanda Nara, Mauro Icardi y L-Gante (Foto: LAM)

“Te genera mucha ansiedad tener todo el material de la canción y no poder compartirlo. En mi casa ya se súper escuchaba, mis hijas hacían Tiktoks, era un caos pero bueno por suerte ya pudimos publicar y ‘Money’ es un éxito”, dijo la mediática acerca de esta canción. Para describirla, agregó: “Es un trap y yo tenía ganas de incursionar en este mundo. Empecé a escribir unas frases y así salió. Van a venir muchas más canciones, me encanta aprender. Me quise lanzar sola y me sorprende todo lo que está pasando”