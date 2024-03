El video del sorprendente encuentro entre Wanda Nara, Mauro Icardi, L-Gante y su novia

Wanda Nara revelo como se encuentra de salud (Socios del espectáculo. El Trece)

Este jueves Wanda Nara hizo un evento especial de prensa para presentar su nuevo tema musical llamado “Money”. Con ritmo pegadizo y buena energía, la mediática viajó de Estambul a la Argentina y asistió junto a su marido Mauro Icardi quien no se quiso perder este momento tan especial.

En ese sentido, este viernes al aire de Mañanisima -ciclo que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de El Trece- mostraron la nota que le hicieron a la cantante quien pasó por todos los temas, incluido su estado de salud.

En primera instancia, la conductora habló de su nuevo single: “Estamos felices. Te genera mucha ansiedad tener todo el material de la canción y no poder compartirlo. En mi casa ya se súper escuchaba, mis hijas hacían Tiktoks, era un caos pero bueno por suerte ya pudimos publicar y ‘Money’ es un éxito”, sostuvo la mediática y agregó: “Es un trap y yo tenía ganas de incursionar en este mundo. Empecé a escribir unas frases y así salió. Van a venir muchas más canciones, me encanta aprender. Me quise lanzar sola y me sorprende todo lo que está pasando”

L-Gante cerca de Wanda Nara en el after del lanzamiento de Money (Instagram)

”Vino Mauro, te acompañó, son tiempos difíciles para vos a nivel salud ¿Cómo estás con eso?”, quiso saber el cronista del ciclo de Carmen a lo que Wanda aclaró: “Bien bien, mi familia siempre me acompaña y están felices cuando estoy bien y sobre todo porque me ven bien“, concluyó sin dar muchos detalles.

Pero Wanda siempre tiene algo más para dar al show. El periodista Ángel de Brito publicó en su cuenta de X una imagen de lo que ocurrió una vez que el evento de prensa finalizó. La conductora y el futbolista fueron a cenar a un restaurante y en ese mismo lugar se encontraron con alguien muy especial: L-Gante.

Wanda, Mauro y Lgante (Foto: LAM)

”Esta noche coincidieron en el mismo resto Wanda, Mauro y L-Gante ¿Adivinen quién estaba con cara de culo?”, escribió el conductor recordando las versiones de romance entre la mediática y el cantante y las indirectas que este último le dejaba al futbolista. Nunca estuvo claro el vínculo entre la mediática y el cantante. Para ella solo fueron buenos amigos. Para él, la relación fue un poco más íntima. Lo que es de público conocimiento es que a Mauro no le agrada Elián.

“La imagen del día. ARTE. Solo #LAM”, señaló ante la postal en la que se ve a Mauro corriendo la cara molesto, a L-Gante apuntando con su mano a la cámara y a Wanda de espaldas, con un cigarrillo electrónico y algo desentendida.

En su cuenta de Instagram, el artista de cumbia 420 se mostró muy cerca de una joven y compartió la intimidad en modo selfie del evento, en el que se lo ve cerca de Icardi y Nara. Vale destacar que Maxi El Brother, su representante y mano derecha, estuvo cerca de Wanda en todo este proceso y de ahí también la coincidencia. Aunque se sabe que en este culebrón, siempre habrá un nuevo episodio para contar.

De qué trata “Money”<i> </i>el nuevo tema de Wanda Nara

“Money”: el nuevo tema de Wanda Nara (LAM. América)

Según confirmó Wanda en diálogo con LAM (Ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV) dejó en claro que el videoclip era más hot, pero que decidieron “bajarle un poco el tono”. Además, aclaró que todas las letras de sus temas son de su autoría, y autobiográficas. Y prometió que va a realizar varios shows, pero no confirmó fechas concretas, aunque para el mes de agosto puede haber sorpresas.

El estribillo repite, “Money, Money, las chicas solo quieren Money”. “Ya ninguno me enamora, a mi nadie me traiciona. Soy la mami que controla, te detecto a toda hora. Me miran, me copian. Me copian, me miran. Me roza, suspira. Suspira, se excita Sigo facturando la mía”, remata la letra.

“Si me lo piden yo me caso sin problema, me desean porque saben que estoy buena. En mi caso la inversión es de primera. Ganando sola, y desde nena” y continúa “¿Te gusta como soy, te gusta copiarme mi amor?”, canta con su voz muy sensual y casi susurrando, podemos deducir que hay algún mensajito para La China Suárez por el escandaloso “Wandagate”.