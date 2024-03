Quiénes quedaron nominados en GH luego de una noche caliente signada por la salida de Alfa

Como fue la nominacion de Ariel en Gran Hermano (Video: Gran Hermano, Telefe)

Noche caliente la de este miércoles en Gran Hermano (Telefe). Por un lado, la expulsión de Walter Alfa Santiago, muy disgustado por la llegada de su archi rival Ariel Ansaldo, le imprimió una tónica tensa a las últimas horas del juego. Y por el otro, se dio una nueva ronda de nominaciones para conformar la placa de cara a la próxima gala de eliminación del siguiente domingo.

El primero en pasar al confesionario fue, justamente, Big Ari. Fiel a su estilo buenaondero y feliz, votó con cierta culpa. “Si me costaba hacerlo el año pasado, imaginate ahora”, le dijo al Gran Hermano. “Pero le voy a dar los primeros dos votos a Federico, porque hace un montón que no está. Y el otro es para Bautista, que zafó la semana pasada. Vamos por ahí. No quiero ser responsable de que se vayan el domingo. Yo voto con el corazón y es un grupo que tuvo una generosidad conmigo... Hacía meses o años que no me sentía con la plenitud, el amor, el cariño y el amor con el que me recibió la casa y ellos. Para mi es importante, lo valoro... Los motivos son porque vengo de afuera y sé que ellos son fuertes y que no se van a ir. No tengo ganas de que se vaya nadie, por ahí vienen mis votos”, justificó Ariel.

A continuación, pasó a votar Paloma. “Le doy dos votos a Mauro, por comentarios desafortunados que tuvo y no me gustan nada. Y el otro voto es para Emmanuel, también por actitudes que no comparto. Hay mucha falsedad”, dijo la jugadora.

Más adelante en la noche, Emmanuel fue hacia el confesionario y le aplicó dos votos a Catalina (”Porque siento que con ella está todo bien, pero no está todo bien, es bastante rara la situación con Cata”) y el restante a Florencia (”Me parece bastante rara la participación de ella en la casa. Ella tiene mucha info del afuera, entonces siento que lo usa a su favor, lo cual está bien, obviamente. Pero me parece así”, justificó).

La nominacion de Furia en Gran Hermano (Video: Gran Hermano, Telefe)

El siguiente fue Joel, con dos votos para Juliana más conocida como Furia (“No la nomino hace mucho tiempo, me parece una gran jugadora, pero esta vez me parece que tiene que ir. No sé por qué cuando discuto con ella siempre discuto mucho. La valoro un montón y la respeto como jugadora, pero esta semana pasaron cosas que no me gustaron, por cosas que me molestan de la convivencia”) y uno para Darío (”Pe parece un tipazo, pero creo que puede llegar a ir a placa por ser uno de los nuevos”).

Virginia llegó al confesionario saludando a cámara a su familia y a sus seguidores afuera de la casa antes de aplicarle dos votos a Emmanuel (”Es por juego y también por muchas cosas que no me gustan, me incomodan de sus formas, sus cosas, nada más que por eso”) y uno a Mauro (”También por juego, es uno de los últimos que entró y uno de los menos con los que me llevo”).

A su turno, Zoe nominó con dos unidades a Mauro (”Lo elijo por un comentario que hizo acerca de que las mujeres de la casa somos tibias por no querer estar con hombres. Me cayó re mal”) y una a Emmanuel (”Lo quiero un montón pero tampoco quiero seguir nominando a nuevos sin razones. Entonces prefiero nominar con una razón, que en este caso es que Emma a veces tiene un humor de mierda cuando le faltan puchos. Te trata mal, dice cosas feas... Entonces, por eso lo elijo”).

Federico, también conocido como Manzana, optó por otorgarle dos votos a Emmanuel (”Lo voto por estrategia. Siento que en este momento tengo que jugar a pleno, la tregua que teníamos quedó atrás desde el momento en que se fue Rosina”) y uno a Florencia (”Esta semana no tengo un motivo específico para nominarla, sí quiero que esté en placa y espero que este voto ayude a la causa”).

Una nueva gala de nominación en Gran Hermano subió la tensión en la casa

Mauro, por su parte, le dio dos votos a Emmanuel (”Sigo pensando que muchas veces te hace sentir como un nuevo participante y después de varios días, ya está. Se piensa que es el dueño de todo y no me gusta”) y uno para Joel (”Siento que no nos conocemos del todo, todavía, y tenemos algo de distancia”).

A continuación, Nicolás fue convocado al confesionario y votó por dos a Joel (”Me interesa ver qué pasa con la placa con él, hace mucho que no está”) y uno a Mauro (”Está todo bien con él, pero me gustaría verlo de nuevo como nominado”).

Condicionada por las múltiples discusiones que tuvo en los últimos días, Catalina le aplicó dos votos a Emmanuel (”No lo aguanto absolutamente más, desde que llegué se cree el más importante de la casa, se cree que ganó Gran Hermano. Es muy difícil convivir con él y más ahora que está subido en una en que los nuevos son los peores y los que entran por repechaje, también”) y el restante a Darío (”Es uno de los pocos que no me dolería que se vaya. Me cae bien, pero no me interesa, tiene un juego súper aburrido”).

Darío nominó por dos a Florencia (”No me gustan las formas, el modo de jugar”) y le otorgó el voto restante a Emmanuel (”Me decidí por él porque tiene que ver con su egoísmo, vi cosas que no me gustaron desde ese lugar”). Después, Florencia le aplicó dos votos a Emmanuel y uno a Joel, ambos por las mismas razones. ”Sé que van a estar nominados, entonces no me voy a arriesgar a votar a otra gente”, dijo.

Furia, en tanto, reafirmó los votos de su nominación espontánea. Así, le puso tres a Darío (”Hay que vaciar la casa, tenemos muchos okupas. No tengo nada contra él, aunque es un poco chusma. Siento que no entiende el juego y no sabe lo que está haciendo”) y dos a Joel (”Nunca lo voté, creo que es la primera vez que lo voto. Pensé que entraba de un modo totalmente diferente, pero lo único que hace es picarme todo el tiempo. No puede verme feliz”).

Después fue el turno de Damián, quien le dio dos votos a Emmanuel (”Siento que es amigo de frente y traidor por la espalda, no es una persona muy confiable”) y uno a Florencia (”Por afinidad”, dijo sencillamente).

Bautista le dio dos votos a Joel (”Me ayudó a entrar a varias placas, así que le voy a devolver el favor”) y uno a Mauro (”Sé que va a entrar... A mi me cae bárbaro, me parece un tipazo, no tengo nada contra él, pero en esta ocasión voy a acompañar a la casa”).

A continuación, Martín fue al confesionario caminando con sus manos a pedido de sus compañeros de casa y llegó para dejar dos votos contra Joel (”Hace dos semanas que se viene salvando de algunas inmunidades que le tocaron, así que vamos a probarlo en placa”) y uno a Florencia (”Por un motivo parecido, es una de las que más corrió peligro en la placa anterior, así que veremos cómo le va ahora”).

La placa de nominados de cara a la próxima gala de eliminación: Damián, Emmanuel, Joel, Mauro y Florencia

Así las cosas, la placa quedó conformada por Damián (quien recibió la fulminante), Emmanuel (con 15 votos), Joel (10), Mauro (9) y Florencia (con 6 votos).