La nueva vida de Maite Peñoñori en Miami: sus primeros días, cómo vive el cambio y el trabajo a distancia

Maite Peñoñori ya está en Miami: sus primeros días allá, cómo vive y el trabajo a distancia

Si bien la decisión no fue fácil, saltar hacia lo desconocido con el objetivo de progresar a nivel profesional y probar una nueva vida cerca del mar fueron dos factores claves que resonaron en la cabeza de la periodista Maite Peñoñori y su marido Martín Pietruszka. Después de muchos papeles de por medio y de avisos laborales, el sábado armaron sus valijas, se despidieron de sus seres queridos y desembarcaron en Miami.

Entusiasmada, contenta y aún con algunos detalles por ajustar, Maite habló en exclusiva con Teleshow y reveló cómo fueron los primeros cuatro días en su nuevo hogar. El departamento, los trabajos, el primer “fail en yankeelandia” y las ganas que tienen de encarar nuevos proyectos en el exterior. Además, confesó qué fue lo que la llevó a decidirse por Miami y la posibilidad de agrandar la familia.

La experiodista de LAM e Intrusos apuesta junto a su pareja a una nueva vida en el exterior

—Están recién llegados, me imagino que todavía a full con la vorágine de todo... ¿Cómo estás, cómo te trata tu nuevo hogar?

—La verdad que muy bien, estamos en la zona de Bal Harbour, que es a un kilómetro de la playa, así que eso está buenísimo. Si bien yo venía entrenando en Buenos Aires, en las últimas semanas tuvimos almuerzos, meriendas, despedidas todos los días, entonces bueno, había aflojado un poco pero llegamos acá el sábado y ya ese día salimos a caminar, el domingo corrimos un poco y al otro día me dolía todo, pero esto es divino, es un privilegio las vistas que tenemos y demás.

—Un arranque deportivo entonces, ¿se vino el cambio de vida y también de hábitos? Por ahí te motiva más entrenar allá

—Sí, recontra. Está bueno para aprovechar, todavía estamos ordenándonos un poco con las comidas porque allá las últimas semanas fueron de muchas reuniones, de mucho disfrute con amigos o familia (quisimos aprovechar hasta el último minuto) así que la idea es empezar a comer sanito de nuevo.

Maite Peñoñori y su marido Martín Pietruszka armaron las valijas y se fueron de la Argentina

—¿Hicieron las compras ya? ¿Están analizando precios o cómo lo manejan?

—Sí, ya fuimos al supermercado. Fuimos al que nos dijeron que era el más barato acá porque es una zona llena de turistas, entonces nos aclararon a cuáles no ir y a cuáles sí. Lo importante es que ya pudimos hacer todas las compras de comida para llenar un poco la heladera y empezar a ordenarnos en la comidas, cocinar y demás.

—¿Ya te pasó algo que no te haya gustado, el famoso lado B o por ahora es todo lindo?

—No, por ahora, no. Sí me dijeron que acá todo se puede devolver y como todavía no había llegado nuestro colchón, compramos uno inflable para la primera noche y la idea entonces era devolverlo. Pero en el caso del colchón no fue así y no me lo tomaron. Me dijeron que justo con colchones no se puede y no te lo aceptan. Así que nos lo quedamos para cuando vengan visitas. Pero por ahora con todo tuve suerte.

Maite Peñoñori y su marido disfrutando de su nueva vida en Miami

—¿Cuál es el plan de este primer mes: hacer de turistas o ya empezar a trabajar?

—Yo estoy trabajando para Radio Rivadavia, a la distancia. Y hay un montón de trámites también que hacer, lo de instalar el internet, las líneas de teléfono, ayer fuimos a hacer uno de los trámites del seguro social, abrir una cuenta de banco y todas esas cosas que te llevan tiempo. Y a nivel laboral sí lo que ya tenemos pautadas son varias reuniones.

—¿Tu idea es trabajar de lo tuyo, no?

—Sí, sí porque la visa lo que te permite es trabajar de lo tuyo. Es una visa talento que en mi caso me permite trabajar de periodista, así que esa es la idea. La semana que viene retomaría la radio que el plan es salir en vivo todos los días y después empezar a tener reuniones para laburar acá. Ya probamos todo lo que es remoto, así que saldría remoto desde acá

Maite Peñoñori - Nos Vamos A Vivir A Miami - Cómo Y Por Qué Tomamos La Decisión

—¿Estás contenta? Me imagino que sí, o sea, por ahí sentimientos encontrados, por un lado irte de tu país, alejarte de tu gente, dejar tu carrera en Argentina que ya estaba súper consolidada en un montón de medios importantes, pero también todo lo lindo que tiene la decisión en sí

—La verdad estamos súper contentos y entusiasmados. Un poco la idea era esa, yo estaba en mi lugar, feliz, re cómoda y todo pero quise salir de esa zona de confort y buscar nuevos desafíos, aprender de vivir nuevas experiencias, conocer otras personas, otras formas de trabajar con mucha humildad también viste porque es todo nuevo y todo distinto y lo de la familia obvio, que uno va a extrañar, pero la idea es insistir para que vengan pronto a visitar

—¿Tienen pensado agrandar la familia? ¿Les gustaría por el momento no?

—No está en los planes, al menos no por ahora. O sea, sí a futuro, pero por el momento no. Incluso cuando lo planeamos esto (de vivir en el exterior) justamente sentíamos que era el momento porque no es lo mismo ahora que hacerlo teniendo hijos. Fue más fácil tomar la decisión porque somos dos pero más adelante sí, me encantaría

"Esas son las vistas desde el depto que estuvimos tomando unos mates en el muelle", le confirmó la periodista a Infobae

—¿Ya saben por cuánto tiempo van a vivir allá o todavía no lo pensaron?

—La idea en principio es encarar esta nueva vida en Miami e instalarnos acá, hacer experiencias laborales y disfrutar de la aventura de alguna manera. Después por cuántos años no sé la verdad, lo iremos viendo, cómo nos vamos sintiendo, cómo va funcionando. Lo que nos gustó es que acá las distancias son muy cortas entonces pasa mucho que hay coberturas o eventos en otras ciudades como puede ser Nueva York, Los Ángeles o en otros países como puede ser México que también está a dos horas de vuelo, entonces en eso también es algo que nos entusiasma el hecho de poder movernos, pero la idea es hacer base acá en Miami

—Entiendo que ese fue uno de los motivos que los hizo decidirse por Miami

—Sí, tal cual. También elegimos Miami porque vimos que había un potencial de mucha audiencia hispanohablante. Hay muchos latinos, muchas cadenas, muchos proyectos, muchas productoras, mucho trabajo en todo lo que es entretenimiento. La temperatura me encanta, todo el año hace calorcito. También es re fácil conseguir un kilo de yerba, es una ciudad que está llena de argentinos, nos sentimos como “mucho más en casa” que en otras ciudades de Europa o en otras ciudades de Estados Unidos que son mucho más americanas. Miami en sí es muy multicultural así que contentos con la decisión