Maite Peñoñori deja LAM y se va a vivir a Miami: “Me genera felicidad no saber con qué me voy a encontrar”

Maite Peñoñori se va a vivir a Miami con su pareja Martín Pietruszka (Video: Instagram)

“NOS VAMOS A VIVIR A MIAMI”, escribió, con textuales mayúsculas, la periodista Maite Peñoñori en el inicio de un tweet que publicó durante la mañana del último viernes. El plural refiere a la pareja que forma con su colega Martín Pietruszka y a la decisión que tomaron en conjunto de armar las valijas para instalarse en la ciudad estadounidense.

“Gracias a todos los colegas que lo sabían hace mucho y me guardaron el secreto. Sigo con Radio Rivadavia y con La Nación. Y se vienen muchas cosas que me tienen muy entusiasmada”, agregó en el mensaje que publicó en su perfil de la red social para contar que seguirá unida a la Argentina desde lo laboral, a la vez en que sorprendió a sus seguidores, quienes enseguida le dejaron múltiples mensajes de aliento por su venidera aventura.

“El proyecto viene desde hace un montón. En agosto de 2021 nos fuimos a Miami de vacaciones. Yo trabajo desde acá para un programa en Univisión que se llama El Gordo y La Flaca como corresponsal. Y cuando estuve allá, me invitaron a ir al programa, conocí el canal, me contacté con periodistas que están allá como para tantear las posibilidades que había. Y ahí fue que nos enteramos de que hay una visa que permite trabajar en lo tuyo por tres años y después podés aplicar a la Green Card”, le cuenta Maite a Teleshow acerca de cómo nació esta idea de irse a vivir a Miami.

Casi un año después de aquel viaje, tanto ella como Martín empezaron los trámites correspondientes para aplicar a esa visa. “Fue bastante largo ese proceso, había muchos papeles por presentar. Por eso es que algunas personas del medio ya lo sabían: Luis Ventura me firmó una carta de recomendación, Ángel de Brito también, autoridades de América... Incluso Marcelo Tinelli, que todavía no estaba en el canal. Mientras tanto, nosotros seguíamos acá súper entusiasmados con nuestros trabajos. Pero cuando salieron las visas, nosotros ya estábamos en otra situación: yo había vuelto a LAM con otro rol y él estaba a cargo de Telenoche. Así que costó tomar la decisión por eso. Pero lo pensamos, lo pensamos y decidimos de que era el momento de hacer la experiencia”, explica quien estará en el programa de América hasta el 1° de marzo inclusive.

Maite Peñoñori y Martín Pietruszka se instalarán en Miami a partir de marzo (Foto: Twitter)

“Todavía no tenemos un contrato firmado, pero sí tenemos algunas puntas para empezar. Igual no creo que esto sea empezar de cero. De acá me voy con un backup y un recorrido hecho, pero sí es otro mercado, otra gente. En algún punto es como volver a empezar, pero sentíamos que era el momento de arriesgar y hacerlo”, desarrolla la periodista sobre cómo será esta experiencia.

La aventura de Maite y Martín comenzará el próximo 15 de marzo y durante los primeros meses vivirán en la zona de Bal Harbour. “Me genera mucha expectativa saber que tengo varias puertas que pueden llegar a abrirse. Tuvimos muchas reuniones con productoras, plataformas, canales y radios, por lo que siento que hay posibilidades. Habrá que remarla y laburar, pero es lo que nos gusta hacer, lo que hicimos siempre”, cuenta. “Me genera mucha felicidad no saber con qué me voy a encontrar, será una aventura muy copada”.

La próxima semana en LAM será especial para Maite, dado que De Brito se tomará vacaciones y ella quedará a cargo de la conducción. Y así encarará lo que quede de su mes final en el programa, mientras que en Radio Rivadavia continuará de manera remota trabajando para el programa que conduce Marcelo Longobardi.

Hablando de Longobardi, una conversación con él terminó de despejar algunas de las dudas que cargaba Maite. “Cuando me salió la visa le dije de tomar un café y fue muy clave esa charla porque me súper apoyó, me dijo que lo hagamos, que era el momento. Y me dijo algo que me causó mucha gracia porque me dejó pensando. Yo le decía que sentía que nosotros estábamos en el mejor momento de nuestras carreras, y él me respondió: ‘Maite, siempre sentimos que estamos en el mejor momento de nuestras carreras y más cuando somos jóvenes. Tenés 32 años, van a venir un montón de cosas mejores y este no es tu techo’. Me quedé pensando en eso y me pareció que tenía sentido lo que decía, que tenía razón en su reflexión. Al él haber vivido algo parecido, me marcaba cuánto te abre la cabeza estar en un lugar que hay gente de otros países, como son las cadenas, que son multiculturales. ‘Vas a vivir experiencias que te van a enriquecer un montón, vas a crecer, vas a aprender...’, me dijo. Y nos incentivó a darle para adelante”, recuerda.

Maite Peñoñori trabajará en LAM hasta el 1ro de marzo (Foto: Instagram)

Por otro lado, la pareja no descarta la posibilidad de generar contenido propio. “Me entusiasma eso. De hecho, hace poco abrí un canal de YouTube con la idea de empezar a generar contenido. Tengo buen feedback en TikTok e Instagram cuando hago videos, pero me pasa que no tengo tiempo de hacer más material. Entonces la idea es poder subir más a partir de ahora”, dice.

Maite cuenta que siempre tuvo las ganas de vivir en otro país, pero por una cosa u otra, nunca lo hizo. “Nunca tuve tiempo para viajar tanto, siempre me fui de vacaciones pero nunca se podía dar. Hace unos años tuve la idea de instalarme en España, ya que tengo la ciudadanía, pero tanteando el mercado me di cuenta de que iba a ser muy complicado. Cuando surgió lo de Miami, sentí que había más oportunidades. Y también creo que para nosotros como pareja es un muy buen momento para intentarlo, dado que no tenemos hijos, que los dos somos relativamente jóvenes”, dice. A la vez, sabe que quizás le afecte estar lejos de su familia y amigas. “Soy muy amiguera y sé que eso va a costar. Pero ya tengo un pasaje para septiembre, que se casa mi mejor amiga, y volveremos para eso”, adelanta.