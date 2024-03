La reacción de María Becerra al ver a su tío en televisión diciendo que no irá a sus shows en River: el insólito motivo

El mensaje de María Becerra para su tío que no quiere ir a verla a River

María Becerra está camino a los shows más importantes de su carrera. La Nena de Argentina se presentará el viernes 22 y sábado 23 en el estadio de River y sus fanáticos solo piensan en eso. La demanda de entradas fue tal que lo que se pensó como una sola noche, terminarán siendo dos. La productora colgó el cartelito, o el flyer, de “localidades agotadas” y el Más Monumental se prepara para latir al compás de sus canciones.

Mientras la artista oriunda de Quilmes transita los nervios previos a toda gran cita, sus fans se las rebuscan a su manera. Los que ya tienen entradas, manejan sus propias ansiedades, tratando de que el tiempo pase lo más rápido posible. Y los que se quedaron sin tickets, están atentos a la posibilidad de que aparezca algún remanente o que un arrepentido ceda su lugar a cambio de una importante suma de dinero.

El que no parece estar tan desesperado por ir a River es uno de los tíos de María. La situación se disparó a partir de las declaraciones del hombre en Telenoche, que la propia artista replicó en su cuenta de Instagram. Y esto que parece absolutamente fuera de contexto, tiene una historia detrás.

En un informe presentado como La gran barata, el cronista Gustavo Barco se dirigió a la localidad de Los Hornos, en las afueras de La Plata, para visitar una feria de indumentaria. Y allí fue recogiendo testimonios, entre hombres y mujeres que hacían una gran fila para poder comprar ropa a un precio menor que el de las tiendas formales.

María Becerra antes de sus shows en River

Mientras muchos se disponían a ubicarse en la extensa fila para ingresar al local, un hombre se veía reticente a hacerlo. “Salgo mañana”, argumentó, dando a entender que no estaba dispuesto a perder tanto tiempo. “Las veces anteriores que venía con mi hermano entraba, compraba y salíamos”, agregó.

“Hoy no querés hacer esta cola”, interpretó el cronista del noticiero de El Trece. “No, me invitaron al recital de mi sobrina y no quiero ir. Va a cantar en River...”, señaló, ante la sorpresa del notero. “¿Cómo se llama?”, quiso saber enseguida. “Becerra. Becerra, María. Hija de mi hermano, vive en Quilmes”, respondió como si fuera una joven más y no la que hace bailar a millones en todo el mundo y por la que desesperan más de 160 mil antes los conciertos del Monumental. Y dejando en claro que no le gustan las esperas ni las largas filas, independientemente de lo que haya detrás.

Con su estilo desprejuiciado, María levantó la declaración de su familiar y lo subió a sus historias de Instagram: “Vayan a pedirle la entrada a mi tío que no la quiere usar”, escribió la cantante, y agregó en el mismo tono divertido y con un dicho popular: “Dios le da pan al que no tiene dientes”. Y cerró con el emoji de las manos formando un corazón y otra carcajada, rubricando que se había tomado en chiste la honestidad brutal del hermano de su papá.

María Becerra palpitó la previa a sus shows en River

Cabe recordar que María anunció su concierto del 23 en River en octubre pasado y los fans agotaron todas las localidades en tan solo una hora y media y las redes por un rato fueron un caos: se acumularon más de 750 mil personas en la fila virtual para intentar conseguir un ticket. “¡No puedo creer! Mi público hermoso haciendo filas desde las computadoras durante horas para sacar la entrada. Lo que estoy viviendo es un sueño y ustedes lo están haciendo realidad. ¡Vamos a vivir un show que, les prometo, va a quedar para siempre en su memoria!”, se sinceró la cantante que hasta ese momento se presentía ante 85 mil personas, ya que el estadio aumentó su capacidad con las últimas reformas realizadas.

Ante semejante expectativa, La Nena de Argentina grabó un divertido video con el que comunicó que realizaría otro show en el estadio Más Monumental, el día 22 “Muchos me preguntaban si después del sold out iba a anunciar algo más. Y sí flaca, dale. Ponete a laburar. Va a haber una segunda fecha…”, dijo la cantante mirando a cámara en un video editado que publicó en su Instagram”.