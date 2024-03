Romances fugaces, infidelidades, reclamos judiciales y pasiones: la vida amorosa de Daniel Osvaldo

Seductor y apasionado, el pasado amoroso de Daniel Osvaldo es muy extenso

Si bien asegura ser cultor del perfil bajo, hace mucho que Daniel Osvaldo dejó de ser noticia en los diarios deportivos para convertirse en un personaje de la farándula. Podría suceder de forma natural, ya que el exfutbolista viró su carrera a cantante y lidera una banda de rock pero lo cierto es que cada día los portales suben una nota sobre su presente (o su pasado) amoroso. Un nuevo romance, una ruptura, una reconciliación, un juicio por alimentos, el reclamo de alguna de las madres de sus hijos y la lista sigue. A esta altura de los acontecimientos y cuestiones mediáticas en las que estuvo involucrado, el paso de Osvaldo por el fútbol profesional es sólo una anécdota y el recuerdo de sus jugadas magistrales en el Inter de Milán, Juventus, Southampton y Boca Juniors un recorte de clips en las redes sociales.

Esta semana el propio Osvaldo publicó un video en el que se manifestó sobre su presente y asumió que está atravesando una fuerte depresión combinada con adicciones a las drogas y el alcohol. Su pedido de ayuda se viralizó y sus exparejas se pronunciaron al respecto, conociendo el cuadro pero también sus conductas que se repiten a lo largo de los años.

“Yo sé que voy a salir y que voy a volver a ser el de antes. Aún no entiendo como llegué hasta acá, la verdad”, dijo en un video que dura 10 minutos y que compartió en sus redes sociales en el que también se sinceró y habló de los problemas de salud que atraviesa y que lo hicieron recaer en diferentes adicciones. “No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”.

Recién separado de la periodista Daniela Ballester, con la que vivió un fugaz pero apasionado romance, Osvaldo fue contundente sobre el cuadro que cursa y su sentir: “No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que. Que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”. Esta línea justamente la dijo porque desde hace un tiempo, el músico tomó distancia de sus hijos.

Su primera mujer

“¿El cuarto hijo? Deberían avisarle que no es un papá muy responsable. ¡Qué fácil es para algunos tener hijos y no hacerse cargo de los que están y esperan un mínimo de respeto desde hace años! ¡Vergüenza ajena! 13 meses y medio de ausencia total. De no saber siquiera como está Gian y sos tan omnipotente que seguís super poblando el planeta... ¡Das lástima!”, expresaba en las redes sociales Nina Oertlinger, primera mujer de Daniel Osvaldo, cuando se enteró que Jimena Barón estaba embarazada y que el entonces futbolista tendría su cuarto hijo.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo con sus hijos varones Morrison y Gianluca

La historia de amor de Daniel y Nina comenzó cuando ella tenía 17 años y él aún no se dedicaba profesionalmente al fútbol. “Vivía literalmente enfrente de una villa y hoy en día está cambiadísimo. Para mí cambió un montón y para mal cuando todo esto de la fama empezó a llegar”, explicaba en una charla con Intrusos la mujer con quien en 2006 el deportista tuvo a su primer hijo, Gianluca, nacido en Bergamo.

Es que a los 7 años del nacimiento del menor -que ya tiene 17- ella se acercó a los medios para contar su historia e intentar una revinculación de Gian con su padre, además de las cuotas alimentarias adeudadas. “Todavía estoy legalmente casada con él. El divorcio está en trámite, pero no hay acuerdo porque él no me quiere soltar. En este momento está pasando un mínimo provisorio de cuota alimentaria porque estuvo 10 meses sin pasarme y hay una deuda”, explicaría en ese entonces,

El final de la relación entre ambos se produjo debido a una infidelidad de él: “Yo me volví para acá por todo lo que me había enterado, pero intentamos un par de veces más. Nunca me fui de acá ya. Me seguía enterando que aparecían pibas. Después me enteré de que había aparecido Elena Braccini, una arquitecta italiana, y que estaban esperando una nena”.

La madre de sus hijas

Elena Braccini

Tras ello, sí, llegaría Elena, la mujer italiana con la que Daniel Osvaldo comenzaría una relación que duró varios años, fruto de la cual tendrían dos hijas, Victoria y María Helena. Sin embargo, cuando ella estaba embarazada de su segunda hija, él puso fin a la pareja y comenzó su noviazgo con Jimena Barón.

Mientras Osvaldo y la entonces actriz disfrutaban de los momentos iniciales de una relación sentimental, por su lado Elena iniciaba las acciones legales correspondientes debido, otra vez, a la falta del pago de alimentos de sus hijos. Incluso, para 2022 en Italia el tema llegó hasta la Justicia, cuando la italiana presentó todos los documentos a la espera de una pronta resolución.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona con sus dos hijas Victoria y María Helena

Es que tal como detallara en su momento Mariana Rispoli, periodista corresponsal en Italia del ciclo Es por ahí (América): “En general, las partes siempre llegan a un acuerdo antes, pero sino, puede ir preso. Es considerado un delito. Vale decir que a Osvaldo le regularon una cuota muy bajita”. Luego, explicó: “Lo que tiene que pagar es lo que debería pagar un operario o un empleado promedio, unos 400 euros, no es muchísima plata”. Sin embargo, había un deseo más poderoso detrás del reclamo de Braccini: que se restablezca y fortalezca el vínculo entre el exfutbolista y sus hijas. Este anhelo surge debido a que, según lo que ella misma notificara, habían pasado tres años desde la última vez que Osvaldo visitó Italia, país en el que residen sus hijas.

Cabe recordar que en Italia la ley establece que un niño tiene la facultad de decidir si desea o no mantener contacto con su padre a partir de los 12 años de edad, mientras que al momento de iniciarse la demanda, a mediados de 2022, las hijas de Osvaldo tenían 11 y 9 años, respectivamente. Finalmente ese encuentro llegaría años después de la mano de Gianinna Maradona, una de las últimas parejas del deportista, quien intercedió para acercar las partes y generar un encuentro familiar.

La Tonta/La cobra

La historia amorosa con Jimena Baron también fue conflictiva. Se conocieron en 2012 por mensaje de texto. El celestino fue un productor de Pura Química, el ciclo que conducía Germán Paoloski en la pantalla de ESPN. En ese entonces, el futbolista jugaba en Italia y había ido como invitado en una de sus visitas a la Argentina.

Jimena Baron y Daniel Osvaldo

Así, comenzó una relación a distancia. Ella viajó durante sus vacaciones, pero estaba grabando Sos mi hombre, ficción de El Trece que protagonizaba. Y en febrero de 2013 se sentó con la producción de Polka y les contó que estaba muy enamorada, que no aguantaba más la distancia y que se iría a vivir a Italia con su novio.

Juntos vivieron en Italia y Argentina. En 2014 tuvieron a Morrison en Torino. Cuando se distanciaron, Osvaldo tuvo un breve romance con la cantante de rock Militta Bora. También ella realizó denuncias públicas por violencia verbal. Más allá de los escándalos, apostaron por su amor en reiteradas oportunidades. Ella se lanzó como solista estrenando una canción sobre su historia de amor y se describía como una “tonta”, él le respondió con otros temas en su banda de rock. Luego llegaría “La Cobra”, una obra catártica para la artista en la que habló de desamor y lágrimas junto a Osvaldo pero también de un renacer y de empoderamiento.

La última oportunidad se la dieron en plena pandemia del coronavirus, en 2020, cuando ella y su hijo se instalaron en la casa del exfutbolista en zona sur buscando darle una nueva oportunidad a su amor y a la familia que habían formado, pero unos meses después regresaron a su departamento.

Cabe recordar que Osvaldo y Barón regresaron a la Argentina cuando él por entonces delantero firmó su contrato con Boca Juniors. Se mudaron a una casa que alquilaron justo enfrente de la que Gianinna Maradona posee en un exclusivo barrio privado de Tigre. Las mujeres se conocían por intermedio de Dalma Maradona, y la cercanía profundizó el vínculo, surgiendo entre ellas una amistad. Incluso, la cantante fue más de una vez al palco que los Maradona tienen en La Bombonera para desde allí alentar a quien era su pareja. Y las sospechas de infidelidad se hicieron realidad.

Daniel Osvaldo, Jimena y su hijo Momo en el palco de los Maradona en la cancha de Boca, junto a Dalma

La hija del <i>Diez</i>

El romance, entre Gianinna y Daniel salió a la luz en febrero del 2021, cuando Teleshow reveló que ella iba a visitarlo a su casa de Banfield. En aquella oportunidad, Jimena sintió que había sido traicionada por quien consideraba su amiga y decidió dedicarle la canción “La Araña”. El vínculo amoroso con la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe también tuvo varias idas y vueltas. Compartieron viajes y el amor por el astro del fútbol fallecido en 2020, de quién Osvaldo es fanático y suele vestir hasta remeras con la cara de Pelusa.

Con ella pareció encontrar nuevamente contención y hasta ensamblaron las familias. Así podía verse a la pareja junto a los hijos de ambos, tanto los de Osvaldo como con Benjamín, el hijo que la diseñadora tuvo con el Kun Agüero. Pero el amor tampoco prosperó.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

En el medio, romances fugaces, rumores, algunas mujeres que salieron a mostrar fotos y videos, y un breve noviazgo blanqueado con Constanza de Palma, una joven con la que el músico se dejó ver en las redes sociales a fines de 2020 y a la que también le dedicó posteos, canciones y corazones.

La mujer de las noticias

Hasta que a fines de 2023 llegó un nuevo amor, tan impredecible como sorprendente con Daniela Ballester, conductora de C5N. Tanto la periodista como el músico usaron sus redes sociales para comunicar su amor y dedicarse emotivas palabras románticas. Así fue como supimos que compartieron recitales, vacaciones, reuniones con amigos y hasta se lo solía ver al cantante en la puerta del canal de noticias cada noche buscando a su flamante novia.

Amor y pasión entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester, pero duró menos de seis meses

Sin embargo, el amor tampoco duró demasiado y a principios de marzo le estaban bajando la persiana a la relación. Y también lo hicieron por redes sociales, donde se dedicaron palabras mutuas y acusaciones cruzadas de infidelidad.

* Línea de Salud Mental en Ciudad de Buenos Aires: 0800-333-1665 las 24 horas, los 365 días del año.