Milett Figueroa deslumbró en su debut como modelo en Buenos Aires sin la presencia de Marcelo Tinelli

El back del desfile de Milett Figueroa en Argentina Fashion Week

Desde su desembarco en Argentina hace menos de un año, Milett Figueroa fue ganando su lugar en el mundo del espectáculo. Toda una celebrity en su Perú natal, la modelo llegó para participar en el Bailando 2023 y rápidamente se convirtió en una de las revelaciones. Claro que el romance con Marcelo Tinelli la catapultó de inmediato a un lugar de altísima exposición.

En ese sentido, en el atardecer del viernes, Milett fue una de las figuras de la primera jornada del Argentina Fashion Week. Cabe destacar que es la primera vez que de manera oficial transita por una pasarela en nuestro país, y lo hizo a lo grande, luciendo un impactante diseño de Verónica de la Canal.

Milett Figueroa en Argentina Fashion Week

Durante el desfile, la bailarina peruana cerró la pasarela con un vestido de la diseñadora en contexto del Luxury Trends donde varios diseñadores destacados presentaron la colección otoño/invierno del 2024. Entre ellos estaba Verónica de la Canal, Benito Fernández, Rosarito, Ivana Picallo, Iara y Jorge Rey. La conducción estuvo a cargo de Lucía Ugarte, CEO de Chicas Guapas.

En ese sentido, la exparticipante del Bailando 2023 lució un impresionante vestido con corset dorado y repleto de tul con brillos plateados bien llamativo acorde al estilo de la diseñadora en su colección: “Cartas de Amor en tiempos de Guerra”. Llamó la atención la ausencia de Marcelo, aunque el conductor compartió en sus redes sociales que celebró el cumpleaños de su hijo Francisco y aclaró en más de una oportunidad que sigue con la bailarina.

Rumores de crisis

Marcelo Tinelli aclaró cómo está su relación con Milett Figueroa

Aunque hace unos días también le puso fin a otras especulaciones que se instalaron en los últimos días. Una de ellas era la posibilidad de que Tinelli y Milett tengan pensado casarse este año. En ese sentido, en diálogo con LAM, este viernes Marcelo desmintió los rumores de matrimonio con la modelo peruana.

Cabe señalar que no es el único canal donde el artista se pronunció sobre este supuesto casamiento. También usó sus redes sociales para mostrar su disconformidad. “No entiendo, ¿qué casamiento de Tinelli? Yo no me voy a casar ahora, no tengo pensado casarme. No entiendo. ¿Qué es esto, por Dios?”, dijo Marcelo para luego llamar a Ángel de Brito y hacer la aclaración en vivo. El conductor también aprovechó para consultarle cómo estaba su relación con Milett. Tras el final de Bailando 2023, ya que circularon diversas especulaciones acerca de un posible deterioro en la relación de la pareja.

Milett Figueroa aclara rumores de separación de Marcelo Tinelli

“Estamos perfecto. Nunca vivimos juntos”, indicó Tinelli, quien señaló que ya no publican fotos juntos porque ella es muy perfeccionista con las imágenes, mientras que él es más instantáneo. Es por ello que él suele actualizar más sus redes en comparación de su novia.

Por su parte, Milett también se proclamó al respecto y negó todo tipo de ruptura con su novio. “Tratamos siempre de aprender del otro, él aprende y yo también. Desaprendo también un montón de cosas. Siento que estamos en una etapa de la relación que recién estamos comenzando, aunque tenemos ya bastante meses. Yo siento que todavía se sigue aprendiendo”, manifestó la bailarina que sigue a full con Marcelo.

Por otra parte, Figueroa explicó que la razón por la cual no ha compartido contenido junto al conductor en los últimos días es por su deseo de preservar la privacidad de su relación amorosa. “Siempre trato de no comentar cosas. Estos días no hemos subido cosas, y es como que te dicen: ¿Sigues con Marcelo? ¿Estás con él? ¿Por qué no publican? Adoro que los fans siempre estén pendientes, pero yo no soy una persona que comparta mi vida todo el tiempo, pero sí trato de estar conectada a mis redes sociales”, agregó.