Cómo será la boda soñada de Juli Puente y Facundo Miguelena: entre el cielo y la tierra, un amor que se fortaleció a la distancia

Julieta Puente no se imaginaba que un viaje de pocos días a Nueva York pudiera cambiarle la vida. Sin embargo, cuando en junio de 2022 viajó junto a su novio Facundo Miguelena a la ciudad de los rascacielos recibió una propuesta inesperada. Facundo le ofreció casamiento de la manera más original posible: a bordo de un helicóptero, mientras sobrevolaban Manhattan. Con la excusa de realizar una excursión original desde el aire, el piloto de aviación sorprendió a la influencer y motivadora fitness con un gesto que la dejó sin palabras. El pedido de casamiento venía con anillo de compromiso incluido y desde ese día comenzaron a planear su boda con suma dedicación.

La ceremonia oficial, el paso por el Registro Civil, ocurrió el 23 de febrero pasado en la ciudad de Mar del Plata, de donde es oriundo Facu y además es el lugar en donde se conocieron. “Es, sin dudas, el día más feliz de mi vida”, dijo Juli con la emoción a flor de piel. Con un vestido blanco, corto y con un escote en V en la espalda, la joven eligió un modelo romántico, acorde a su estilo. Tras cinco años en pareja, ambos decidieron formalizar su relación. “Somos una familia”, anunció la periodista apenas terminó la ceremonia y se distendieron entre sus amigos y familiares. Con un festejo en un distinguido restaurante a pocos metros de la playa, la pareja se divirtió junto a sus seres queridos entre un menú muy variado y mucha música, que invitó a todos a bailar con la vista inigualable del mar.

“Nos casamos en la playa. En Mardel, descalzos, así como nos conocimos. En nuestro lugar y con nuestros mejores amigos y familia. Siendo más nosotros que nunca y lo mismo va a pasar en la fiesta, porque no conocemos otra manera que no sea esta: con amor y simpleza”, expresó la pareja.

Cómo será la boda soñada de Juli Puente y Facu Miguelena (Instagram)

La gran celebración está prevista para este sábado 9 de marzo ante 270 invitados en Benavídez. En este caso, el sitio escogido para festejar su unión será un lugar al aire libre con muchas sorpresas y momentos emotivos en Tigre, frente al río.

En diálogo con Teleshow, Juli contó todos los secretos que tendrá el festejo y también cómo se enamoraron con su reciente esposo, quien además de piloto de una aerolínea es su manager y productor. “A Facu lo conocí gracias a mi trabajo como periodista, yo trabajaba en El Trece, cubría las redes y ShowMatch y me tocó viajar a Mar del Plata a hacer la temporada para entrevistar a famosos. Entre ellos, a Fede Bal y resultó que Facu lo conocía de vista. Cuando Fede reposteó la nota que yo le había hecho, Facu le respondió la historia y le preguntó ‘¿quién es esa chica?’. Después, me miró todas las historias en Instagram pero no me siguió. A mí me apareció esto y me di cuenta porque en esa época yo no tenía tantos seguidores, así que lo fiché enseguida, lo empecé a seguir yo, le hablé, le pedí el celular, y a los 15 días nos vimos por primera vez. Él viajó a Buenos Aires a verme, y desde ese día no nos separamos más, nos pusimos de novios a la tercera cita, y ahí empezamos a salir. Al principio estuvimos a distancia, después él se vino a Buenos Aires, y justo vino la pandemia, nos fuimos a vivir juntos, fue todo como brusco, fue todo muy intenso y este sábado 9 de marzo que es cuando nos casamos cumplimos 5 años juntos”, reveló feliz.

El emotivo momento del casamiento por Civil de Juli Puente y Facu Miguelena (Instagram)

Más adelante, Juli detalló la razón por la que decidieron casarse. “A pesar de trabajar juntos, no estamos mucho tiempo juntos porque él tiene horarios cambiados. Por eso hace dos años me propuso casamiento y no lo pudimos concretar hasta ahora por compromisos laborales de los dos, ¡pero este sábado por fin nos casamos!”, exclamó.

Cómo será la fiesta de boda de Juli Puente y Facu Miguelena

“Todo va a ser muy relajado y muy a nuestro estilo. De hecho, la comida que se servirá va a consistir en papas fritas, pizza, hamburguesas, sushi y va a haber picada también. Y la infaltable mesa dulce con un carrito de helados”, comenzó relatando. “El detalle más divertido va a ser un toro mecánico que estará ubicado en el medio de la pista. Lo más lindo es que me lo regalaron mis seguidoras, mis “shulais”, ellas lo contrataron. Ese va a ser un momento muy especial”, destacó Julieta, divertida.

Así es el cartel que se verá en la entrada de la fiesta de boda de Juli Puente y Facu Miguelena

“Toda la temática tendrá que ver con aviones y viajes”, anticipó en clara alusión a la profesión de su pareja y también a lo que los conecta a ellos. La tarjeta invitación es un ticket de avión. Así se puede leer: Desde: el lugar del evento. Hacia: para siempre. Asientos: donde se te cante. Salida de emergencia: no hay. El nombre de la aerolínea es: CPIKA Airlines. Todos detalles minuciosos, perfectamente pensados por la pareja, con pequeñas bromas para los invitados.

La tarjeta invitación a la boda de Juli Puente y Facu Miguelena

“Somos muy tradicionales, no vamos a hacer el típico vals, por ejemplo los anillos ya los tenemos puestos porque nos los quisimos poner el día del Civil y no es que vamos a hacer todo el acting en la ceremonia, no nos vamos a casar por Iglesia. Para nosotros casarnos es celebrar con nuestra gente nuestro amor, sobre todo porque nos ha costado un montón estar donde estamos hoy. Mucha gente nos conoce a los dos ahora, cada uno triunfando en lo suyo, él volando y yo con mi Cardio de la Felicidad, llenando un Luna Park, pero hace cinco años realmente no teníamos nada, ninguno de los dos estaba feliz con su trabajo, no podíamos darnos el lujo de irnos de vacaciones ni podíamos hacer muchas cosas, y juntos empezamos a remarla. Si algo nos caracteriza es la pasión que tenemos por nuestros trabajos, y lo luchadores que somos, lo resilientes que somos, entonces para nosotros esta fiesta es celebrar con nuestra gente que conoce toda nuestra historia, a nosotros no nos cambia nada un papel firmado o una fiesta, pero sí nos cambia reunir a toda nuestra gente que nos cuesta un montón que pase por nuestra vida alterada”, dijo emocionada por los próximos pasos de su relación.

El vestido de novia de Juli Puente

Cómo será el vestido de novia de Juli Puente (Instagram)

“Voy a tener dos vestidos, de la diseñadora Rocío Rivero, uno largo para la ceremonia, con tacos altos, y otro vestido corto que me lo voy a poner enseguida luego del otro, con zapatillas personalizadas para Facu y para mí por una importante marca deportiva”, reveló la periodista. Ella contó que va a estar desde temprano en el lugar de la fiesta para prepararse junto a sus siete mejores amigas, entre las que se encuentra Ingrid Grudke. “En cuanto a los invitados, con Facu decidimos bien quién quería que estuviera con nosotros este día. No invitamos a nadie por compromiso”, aseguró con determinación.

Los proyectos que comenzaron a hacerse realidad

“La ceremonia será a las 18,30 y va a haber una gran sorpresa que no la puedo contar”, expresó Julieta, quien está feliz además por cumplir gran parte de sus expectativas laborales. “Estoy llena de proyectos: voy a lanzar mi canal de YouTube con una guía de rutinas de ejercicios para gente que nunca entrenó, de manera gratuita a partir de marzo. Todo el año voy a estar subiendo mis rutinas, es un objetivo que tenía por cumplir y que este año con la situación del país mucha gente me escribe y me dice que no está pudiendo pagarse el gimnasio y entonces yo dije: ‘Es el momento de hacer mis rutinas gratuitas’”, contó.

“En cuanto a tener hijos, nos encantaría a futuro formar una familia, pero a corto plazo no creo que suceda porque yo trabajo con mi cuerpo y siento que todavía no estoy preparada para que eso pase, pero como nuestra vida es muy desestructurada capaz mañana nos levantamos y todo puede pasar”, reveló.