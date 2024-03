Isabel mostró el regalo que le dejó Furia en su valija tras su expulsión de Gran Hermano: “Esta es la prueba más increíble“

Este jueves Santiago Del Moro inició el programa confirmando que había una expulsión en Gran Hermano y que el motivo principal de su salida era por “trampa tras brindar información del exterior en más de una oportunidad”. Dicho esto, el conductor confirmó que Isabel era la participante que debía agarrar su valija y volver a salir de la casa tras haber regresado en el repechaje por el voto del público.

Tras abandonar el reality, Isabel se reencontró con sus pertenencias ya que tras quedar expulsada tuvo que abandonar la casa automáticamente sin sus cosas y cuando abrió la valija que había sido armada por Furia, encontró un detalle muy especial que le llamó la atención.

En las redes sociales se armó debate sobre el regalo que Furia le dejó a Isabel

Al encontrar el obsequio que Juliana le había dejado, Isabel no tuvo mejor idea que publicarlo en las redes sociales y mostrar el gesto que tuvo la concursante con ella. Cabe destacar que al principio del reality, ambas se llevaron mal y tuvieron varios enfrentamientos. Tras el regreso de la rubia a la competencia, se llevaron mucho mejor y hasta entablaron un buen vínculo.

El regalo que descubrió entre sus prendas fue un cartel que llevaba escrito con un labial de color rojo y una pluma fucsia. “Isabel te quiero, Furia”, escribió la expulsada demostrando el gesto de Juliana. Acto seguido, le dedicó unas emotivas palabras.

El regalo de Furia a Isabel (Instagram)

“Esta es la prueba más increíble de lo grande que es Furia...”, sostuvo la exhermanita y cerró: “Esto me envió cuando hizo mi valija junto a Cata y Virginia ¡No juzguen a las personas antes de conocerlas!”, concluyó.

Así fue la expulsión de Isabel

Una vez que se le comunicó la noticia, la primera reacción de la jugadora fue confusión y sorpresa total, al punto de repetir: “No sé qué dije”. Así, los compañeros de Isabel despidieron a la personal shopper –una de las que más demostró su cariño fue Furia– y la acompañaron a la puerta.

Cabe destacar que uno de los momentos más explícitos donde queda claro que tenía que ser sancionada fue cuando filtró información en una charla con Furia. Todo se dio durante la tarde, cuando la oriunda de La Plata y la doble de riesgo se encontraban solas en la habitación. Ambas hablaban sobre el juego y la posibilidad de probar a Rosina en una potencial placa. En ese marco, Isabel le remarcó a Furia que la uruguaya tenía fanáticos en el afuera y que por lo tanto no sería fácil sacarla de la casa.

Así fue la reacción de la casa tras la expulsión de Isabel

Una vez que Isabel salió de la casa, Al sentarse en el estudio, junto con los panelistas, Isabel tuvo que enfrentar su sanción. “No sé por qué. Chicos, si Big lo decide está todo más que bien, la verdad no me di cuenta, estaba preocupada porque sestaba otra vez en placa”, fueron sus primera palabras.

Luego, el panel criticó a la Queen por cambiar su postura con respecto a su primer paso por la casa y su elección de jugar cerca de Furia. “Cuando entro a la casa lo hice con un terror a que me sacaran a cascotazos, salí llorando del estudio. Lisandro que siempre pidió que volviera me recibió con una mirada extraña. Cuando me llamaron la estrategia de la no estrategia era porque no sabía con qué me iba a encontrar. Me encuentro con Juliana que me mira a los ojos, que me abraza. Entonces digo, viene por acá”, explicó la oriunda de La Plata.

Isabel hablo tras su expulsion

En ese sentido, Santiago del Moro sostuvo: “La gente te mandó a palca pero ni te registró, saliste de la placa por muy poquitos votos, la gente te quería ahí. Ahora, en un momento te empoderaste tanto, te embriagaste de esta cosa que eras una furiosa y que ella te dio su confianza, que hasta hoy le dijiste a Denisse: ‘Que me importa, si me tengo que ir me voy yo’”. Por último, Isabel reconoció su error y expresó: “Le pido disculpas a la gente porque estaba tan metida en mi papel, tan tranquila y tan siendo yo, debo tener más inocencia que otra cosa”