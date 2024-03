Adriana Salgueiro confesó que le cuesta llegar a fin de mes y contó cómo redujo sus gastos: “La estamos remando”

Adriana Salgueiro habló de sus cambios de hábito (América)

Adriana Salgueiro reveló recientemente las dificultades económicas que atraviesa que la llevaron a reducir sus gastos mensuales. Durante una entrevista en Desayuno Americano (América TV) explicó los cambios que implementó en su economía debido al momento que le toca.

Consultada por Pamela David sobre las cuestiones en las que debió fijarse al momento de intentar estabilizar su economía aseguró que tuvo que realizar ajustes significativos en su presupuesto personal, incluyendo servicios básicos: “Tuve que cambiar un montón de cosas, obviamente, y replantear además el tema de mi propia economía con respecto al cable, el teléfono, todos los servicios que uno tiene”.

Sin embargo, hay una cuestión en la que aseguró que no se puede negociar: “Lo primero que dije fue que la obra social no se toca”, aclaró, para luego resaltar: “Vivo en un barrio de gente que está muy bien y me sorprendió una mujer hablando por teléfono, y decía que tuvo que bajarse de la obra social e ir a un hospital público. Y eso me preocupa”.

Adriana Salgueiro contó cómo la afecto la crisis económica. (Noche al Dente, América)

“Acomodar mi economía lo voy a tener que hacer como lo hacen todos los argentinos”, afirmó la actriz, al destacar la necesidad de adaptarse a la situación actual, a la vez que compartió más detalles de los ajustes económicos: “Además del cable, la empresa de seguros, bajar los seguros del auto por uno menor y también cosas chiquitas”.

También puso el foco en el impacto que la situación financiera tiene en su profesión, al señalar una disminución notable en la afluencia de público al teatro, su principal fuente de ingresos: “Estoy trabajando muchísimo para poder salir adelante, porque la estamos remando”, señaló. “En el teatro se nota la merma del público porque no es un artículo de primera necesidad, es un divertimento que la gente necesita, porque necesita divertirse un rato, estar en un recreo”.

Según expresó, esta merma es reflejo de las prioridades cambiantes de la población, que ve a ese tipo de atracciones como un lujo más que una necesidad básica en tiempos de crisis económica, e incluso se mostró abatida por la realidad: “A mí me jubilaron con la mínima. Es un chiste”.

En el último mes, la actriz publicó en su cuenta de Instagram un video que refleja un robo furtivo a plena luz del día que sufrió. Son apenas 20 segundos por demás elocuentes: munido de un objeto largo, un hombre hace palanca contra la puerta de un edificio para arrancar una placa de bronce y sale corriendo.

Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad instalada en el hall del inmueble en el que vive la histórica actriz desde hace 17 años. El hecho ocurrió en el barrio de Palermo a las 5 de la tarde, un tipo de robo que en el último año se incrementó Los ladrones arrancan los bronces que encuentran en fachadas de las propiedades de los edificios -pueden ser picaportes, placas, tableros de porteros eléctricos- y los venden por kilo. La modalidad también se extiende a los cementerios, donde se sustraen placas de ese material. En Buenos Aires, el kilo de bronce tiene un valor de entre 3800 y 4200 pesos, y las chatarrerías pagan en el acto, contra entrega.

“Publiqué el video y ahora lo que me sorprende cuando lo veo es que yo termino mi posteo diciendo ‘así estamos’. No me quejé, sino que mostré a la gente lo que había pasado y puse eso, que siento como que lo naturalicé inconscientemente. Es una barbaridad que está pasando todos los días, porque si vos ves con la violencia con que este hombre arranca el bronce, más allá del bronce, es perturbadora”, contó Adriana Salgueiro en diálogo con Teleshow. La actriz, además, aseguró que minutos antes del robo, el ladrón pasó sentado en un escalón del edificio durante unos minutos “viendo que no apareciera nadie”. “Le tomó 10 segundos hacer lo que hizo. Así estamos”, concluyó.