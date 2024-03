Tras su separación, Cecilia Milone disfrutó de su cumpleaños sorpresa que le organizaron sus amigos: “Brindo por mí”

El cumpleaños de Cecilia Milone

Este miércoles 6 de marzo, Cecilia Milone cumplió 55 años. Ese mismo día, la actriz y cantante realizó el espectáculo Master Tango en el teatro Regina, ubicado sobre la avenida Santa Fe. Al finalizar la función, sus amigos la esperaban para celebrar una especial fiesta de cumpleaños sorpresa.

Te puede interesar: Nito Artaza confirmó su separación de la actriz Cecilia Milone: “Nuestro matrimonio ha llegado a un punto final”

En su cuenta oficial de Instagram, la popular artista compartió un emotivo video del festejo con sus seres queridos. “Salir de hacer función de @mastertangoshow y empezar así… mi repetición de nacimiento. Con estos amados amigos que me hicieron la primera fiesta sorpresa de mi vida”, señaló.

Además, Cecilia escribió en la red social: “Y ahí estoy, presumiendo de la torta exquisita que me hizo con toda su dedicación y con todo su amor Emiliano Miguez con el bizcochuelo de la receta de Petrona C De Gandulfo ¡con lo que significa para mí un bizcochuelo casero!”.

Te puede interesar: La reacción de Cecilia Milone después del comunicado en el que Nito Artaza anunció el divorcio: “Vergüenza”

Por último, la ex de Nito Artaza manifestó: “¡Ni hablar de Costa que se pasó de provisiones! Y a todos los que ven en el video, y a todos los que no se ven… y a todos los que están trabajando en temporada y no pudieron venir. Brindo, por ustedes. Brindo, por mí. Llegó la hora de brindar, por el camino recorrido”.

El divorcio entre Cecilia Milone y Nito Artaza

Nito Artaza y Cecilia Milone (Foto: @ceciliamilone)

El 29 de febrero, Nito Artaza confirmó de manera oficial su separación de Cecilia. De esta manera, puso fin a una historia de amor que se remonta a 1999 en el ámbito teatral y que se consolidó con su matrimonio en 2017. A través de un comunicado publicado en sus redes, explicó que la decisión de separarse fue de mutuo acuerdo, basada en diferencias en los proyectos de vida futuros de ambos.

La historia de amor comenzó durante la producción de la obra Boeing Boeing, y a pesar de algunos altibajos llegaron a celebrar su boda. Sin embargo, las especulaciones sobre una crisis circularon a finales del año pasado y fueron confirmadas por Artaza el mes pasado. En su declaración, el artista pidió respeto a su privacidad en este momento y destacó que la ruptura no tenía que ver con rumores ni conflictos, sino con planes divergentes para el futuro.

“En el día de la fecha, junto a Cecilia, hemos iniciado el divorcio de común acuerdo. Lamentablemente, nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Lejos de los rumores y las informaciones alejadas de la realidad, la razón de esta decisión radica en que tenemos proyectos diferentes para nuestras vidas. Por lo tanto, les pido que respeten nuestra intimidad para poder atravesar este difícil momento en un contexto de privacidad y reflexión”, explicó.

Más tarde, Milone expresó su enojo a través de sus redes sociales. Al compartir un cartel con la palabra “vergüenza”, la artista destacó: “Nos da vergüenza decir que tenemos vergüenza. Y sin embargo, es tan humano como sentir felicidad o tristeza. Podemos sentir expuesto el cuerpo, o peor aún, el alma... o nuestra intimidad... Y eso, nos da vergüenza”.

A continuación, la intérprete afirmó: “Pero tampoco es tan grave... Me digo a mí misma: ¡Es sólo, un sentimiento! Y yo de sentir... sé. Y yo sentir... lo que se dice, sentir, ¡siento! Por eso, canto tango. Así que... ¡aquí me tienen, como siempre! Valiente y sentimental. Sintiendo lo que haya que sentir: ¡hasta vergüenza!”.

Ante la consulta de Teleshow, desde el entorno de la actriz expresaron que “se mantendrá en su postura de respeto a su vida privada e intimidad”. Además, confirmaron que ella “no aprobó ni comparte los términos ni contenido de lo que Artaza publicó”, y remarcaron que el comunicado publicado por Artaza no fue realizado en conjunto con su ex.