La reacción de Cecilia Milone después del comunicado en el que Nito Artaza anunció el divorcio: “Vergüenza”

Finalmente, luego de idas y vueltas, Nito Artaza anunció oficialmente su separación de Cecilia Milone, poniendo fin a una historia de amor que comenzó en el ámbito teatral en 1999 y que se consolidó con su matrimonio en el año 2017. La noticia de la disolución de este vínculo, del que tanto se venía hablando en los medios en el último tiempo, se hizo pública a través de un comunicado compartido por el propio humorista en sus canales personales, donde explicó que la decisión fue de mutuo acuerdo, basada en la divergencia de proyectos de vida futuros por parte de ambos.

El pareja se conoció y enamoró durante la producción de la obra Boeing Boeing, dando paso a un romance que, a pesar de sus altibajos, culminó en una boda celebrada hace seis años. Sin embargo, ya hacia finales del año pasado comenzaron a circular especulaciones sobre una posible crisis matrimonial, que finalmente fue confirmada por el mismo Artaza. En su declaración, solicitó respeto a la privacidad en este momento complejo, destacando que la razón de la ruptura no se relaciona con los rumores ni con conflictos, sino más bien con la existencia de planes disímiles para el futuro.

El posteo de Cecilia Milone luego de la confirmación de Nito Artaza de la separación

“En el día de la fecha iniciamos junto a Cecilia el divorcio de común acuerdo”, comenzó escribiendo el capocómico. “Nuestro matrimonio lamentablemente ha llegado a un punto final”, continuó. “Lejos de rumores e informaciones alejadas de la realidad, el motivo de dicha decisión radica en encontrarnos con proyectos distintos para nuestras vidas. Por este motivo, les ruego que se respete nuestra intimidad para poder atravesar este difícil momento en un contexto de intimidad y reflexión”, concluyó.

En su emotiva despedida del matrimonio, también utilizó también imágenes de la pareja en momentos felices para acompañar su anuncio, lo que refleja el dolor pero también el cariño que aún perdura a pesar de la separación.

Nito Artaza confirmó su separación de Cecilia Milone (Instagram)

Sin embargo, horas después quien a través de sus redes sociales se expresó fue Cecilia Milone, quien acompañando un cartel con la palabra “vergüenza” destacó: “Nos da vergüenza decir que tenemos vergüenza. Y sin embargo, es tan humano,como sentir felicidad o sentir tristeza. Podemos sentir expuesto el cuerpo, o peor aún, el alma... o nuestra intimidad... Y eso, nos da vergüenza”.

Para luego continuar: “Pero tampoco es tan grave… Me digo a mí misma: ¡Es sólo, un sentimiento! Y yo de sentir… sé. Y yo sentir… lo que se dice, sentir, ¡siento! Por eso, canto tango. Así que… ¡aquí me tienen, como siempre! Valiente y sentimental. Sintiendo lo que haya que sentir: ¡hasta vergüenza!”.

Ante la consulta de Teleshow, desde el entorno de la actriz expresaron que “se mantendrá en su postura de respeto a su vida privada e intimidad” a la vez que confirmaron que “no aprobó ni comparte los términos ni contenido de lo que Artaza publicó”, la vez que remarcaron de manera tajante que el comunicado presentado por el actor no fue realizado en conjunto con ella.

Nito Artaza y Cecilia Milone (Canal America)

Las versiones sobre el fin del matrimonio comenzaron en diciembre de 2023, con los rumores que indicaban una supuesta infidelidad por parte de Nito. Las especulaciones indicaban que habría tenido un acercamiento con una bailarina de su equipo de trabajo. En diálogo con Teleshow, el humorista fue categórico. “Como en diversas parejas en el mundo, son cuestiones existenciales que hacen que hayamos tenido este distanciamiento y punto. Y a partir de ahí cada uno sacará conclusiones, pero nosotros no. Veo que opina todo el mundo y nosotros no queremos ninguna opinión”, dijo.

“Todo lo que hagamos es una cuestión muy privada. Además de todo lo que se está diciendo, que estoy escuchando y viendo o que me lo comentaron, son todas inexactitudes enormes, que no hacen a la realidad de lo que pasa. En este caso no hay controversias, no hay nada más de lo que ya dije yo, que hubo un distanciamiento y punto. Todo lo que se está diciendo y se ha dicho es una fábula, que tal vez le sirve a esos programas. Lo único que dejo claro y siempre es salvaguardando a Cecilia, porque ese el tema, que en esta pareja no hubo ninguna ruptura por infidelidad y punto. Y eso lo tenemos claro tanto Cecilia como yo y nada más. Después el resto se verá. Veo todas las inexactitudes y yo no puedo estar atajando todas las declaraciones que hagan”, agregó Artaza.

Milone inició el trámite para el divorcio y se reunió con su abogada. Por su parte, el comediante respondió por el inicio del trámite aunque no dio precisiones. “Yo sobre eso que dijeron del divorcio no hago ningún comentario porque tampoco estoy muy informado”, le dijo a Teleshow. En la noche de este jueves, finalmente el actor anunció el inicio de las acciones de divorcio por Instagram.