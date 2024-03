Nito Artaza confirmó su separación de la actriz Cecilia Milone: “Nuestro matrimonio ha llegado a un punto final”

Con unas emotivas historias, Nito Artaza confirmó su separación de Cecilia Milone (Video: Instagram)

Todo empezó como un amor clandestino cuando compartieron elenco de la obra teatral Boeing Boeing allá por 1999. Tiempo después blanquearon lo que sentían y en 2017 llegó la boda. Pero a finales del año pasado circularon rumores de que le habían puesto un punto final a su historia y, por estas horas, Nito Artaza confirmó su separación de Cecilia Milone a través de un comunicado por sus redes sociales.

“En el día de la fecha iniciamos junto a Cecilia el divorcio de común acuerdo”, comenzó escribiendo el capocómico. “Nuestro matrimonio lamentablemente ha llegado a un punto final”, continuó. “Lejos de rumores e informaciones alejadas de la realidad, el motivo de dicha decisión radica en encontrarnos con proyectos distintos para nuestras vidas. Por este motivo, les ruego que se respete nuestra intimidad para poder atravesar este difícil momento en un contexto de intimidad y reflexión”, concluyó el actor.

Luego, en otra de las historias, Nito musicalizó el triste momento con varias imágenes de la pareja cuando todavía estaba unida, en distintas circunstancias a lo largo de su historia de amor.

Nito Artaza confirmó su separación de Cecilia Milone (Instagram)

Cuando Cecilia y Nito se conocieron, el humorista estaba casado con la vedette Cecilia Oviedo, aunque según comentaron, estaban atravesando una crisis matrimonial. Milone, diez años menor que él, por ese entonces estaba soltera, pero pese a todo empezaron a verse en secreto en departamentos de Buenos Aires y Mar del Plata. Ese amor clandestino duró por lo menos siete años, aunque hay quienes aseguran que habría sido mucho más duradero. Durante ese tiempo, se decía que Nito siempre le prometía a Milone que se separaría de su mujer. Pero los años pasaban y eso nunca se daba. Y cansada de esperar, la actriz y cantante decidió irse a vivir a España.

En paralelo, la protagonista de Drácula acusó haber recibido todo tipo de comentarios y amenazas desde el entorno de Artaza. Así, la actriz contó que durante dos años y varias veces por semana, recibía mensajes anónimos que le decían: “Nunca vas a ser feliz”. En abril de 2006, Cecilia se decidió a contar en televisión todos los detalles sobre este romance, lo que provocó que las amenazas se cortaran pero el humorista y Oviedo decidieran iniciarle un juicio.

Triángulo de amor extraño: Cecilia Oviedo por un lado, Nito Artaza y Milone por el otro

Milone perdió ese juicio y la relación con Oviedo y Artaza se tensó al punto en que cada vez que se cruzaban en algún evento del espectáculo, terminaban peleados y a los gritos. Poco tiempo después, el humorista se separó de la vedette y comenzó una efímera relación con Silvina Scheffler, exparticipante de Gran Hermano. Pero para finales de 2015, la mediática le planteó una especie de ultimátum: “Si Cecilia Milone es el amor de tu vida, andate con ella”.

Así, entre Cecilia y Nito hubo un reencuentro durante la temporada teatral en Mar del Plata del verano de 2016, cuando volvieron a trabajar juntos. Y poco después, anunciaron su casamiento. La boda se concretó el 25 de junio de 2017 en Bella Vista, Corrientes, ciudad natal del actor y exsenador por la Unión Cívica Radical. Cecilia llegó en un carruaje empujado por caballos a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, acompañada por Pepe Cibrián, su descubridor artístico, aunque esta vez en calidad de padrino.

Poco después de la boda, la pareja ya hablaba de renovar los votos cada cierto período de tiempo. “Fue en serio lo que dijo Nito de volvernos a casar. El día que nos casamos dijo que había que desafiar la comezón del séptimo año. Y dijimos que nos íbamos a casar cada 7 años. A los 7 será en Mar del Plata y a los 14 años en Buenos Aires”, había contado Milone en julio de 2021 durante una entrevista en el envío radial Mientras tanto (Mucha Radio FM 94.7).

En esa misma nota había dado definiciones sobre el vínculo entre los dos y que, vistas en perspectiva, marcaron el destino. “La historia con Nito es todo el tiempo: ‘Me rindo, hacé lo que quieras’. Yo tengo una personalidad tan imponente, fuerte... da la sensación de que yo soy la que toma las decisiones. Yo en realidad lo que hago es, cuando yo me canso de que no toma decisiones, o se confunde, o veo que quiere algo y no se anima a decirlo, bueno listo, y lo hago. Pero la mayoría de las veces son decisiones de él, eh. Son dos dudas de él que suele ser una de las dos. Esa es la historia de esta pareja. Yo voy como resignada, elijo la que me gusta más. Entonces parece que la que toma la decisión soy yo”, dijo Milone.

“Nito no ha sido ‘Nito Artaza’, ni ha sido senador de la Nación... Es un tipo con una gran personalidad y un gran carácter. Lo que pasa es que es un falluto que sonríe, ¿viste? Tiene cara simpática. Él es mucho más fuerte. Siempre se hizo lo que él quiso, ¿o te creés que yo hubiera estado quince años para decir que estábamos juntos?”, agregó. La primera revalidación del matrimonio a la que refería en esa nota iba a concretarse en este 2024, pero el destino volvió a poner la cola entre los dos.

Cecilia Milone habló de su separación de Nito Artaza (Video: América)

En diciembre de 2023 comenzaron a circular versiones que indicaban una supuesta infidelidad por parte de Nito. Las especulaciones indicaban que Artaza habría tenido un acercamiento con una bailarina de su equipo de trabajo. En diálogo con Teleshow, el humorista fue categórico. “Como en diversas parejas en el mundo, son cuestiones existenciales que hacen que hayamos tenido este distanciamiento y punto. Y a partir de ahí cada uno sacará conclusiones, pero nosotros no. Veo que opina todo el mundo y nosotros no queremos ninguna opinión”, dijo.

“Todo lo que hagamos es una cuestión muy privada. Además de todo lo que se está diciendo, que estoy escuchando y viendo o que me lo comentaron, son todas inexactitudes enormes, que no hacen a la realidad de lo que pasa. En este caso no hay controversias, no hay nada más de lo que ya dije yo, que hubo un distanciamiento y punto. Todo lo que se está diciendo y se ha dicho es una fábula, que tal vez le sirve a esos programas. Lo único que dejo claro y siempre es salvaguardando a Cecilia, porque ese el tema, que en esta pareja no hubo ninguna ruptura por infidelidad y punto. Y eso lo tenemos claro tanto Cecilia como yo y nada más. Después el resto se verá. Veo todas las inexactitudes y yo no puedo estar atajando todas las declaraciones que hagan”, agregó Artaza.

Milone inició el trámite para el divorcio y se reunió con su abogada. Por su parte, el comediante respondió por el inicio del trámite aunque no dio precisiones. “Yo sobre eso que dijeron del divorcio no hago ningún comentario porque tampoco estoy muy informado”, le dijo a Teleshow. En la noche de este jueves, finalmente el actor anunció el inicio de las acciones de divorcio por Instagram. Por su parte, la abogada de su exesposa, dra. Mariana Gallego, le dijo a Teleshow “que su clienta no quería hacer declaraciones”.