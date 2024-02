Marina Calabró habló de los rumores de romance con Rolando Barbano y confesó si está enamorada

Marina Calabró Confesó Si Está Enamorada

Después de varios idas y vueltas, enojos y rumores de romance, Marina Calabró confesó si está enamorada. La duda surgió después de los indicios que afirmaban que habría comenzado una relación con Rolando Barbano, el periodista especializado en policiales, los cuales fueron confirmados por la propia hermana de la politóloga.

Con un tono amable y una leve risa, la comunicadora habló de su situación amorosa y de los supuestos vínculos que la unen sentimentalmente a su colega. “¿Estás sola Marina o estás saliendo con alguien?”, le consultó Catalina Dlugi en La Once Diez. “¡Ayyy!, primero lo va a saber Mía (su hija) y quiero ser prolija también en eso. No me gustaría que algo de mi se lo entere por un portal”, respondió de forma misteriosa Calabró.

Después de un complicado 2023, en el que la periodista anunció su separación de Martín Albrecht, luego de 10 años de relación, Calabró está en busca de un nuevo amor. Así las cosas, los rumores de un romance comenzaron a escalar, a punto tal que su propia hermana, Iliana, confirmó el supuesto vínculo con el especialista en policiales.

Marina Calabró Contó Cómo Se Sintió Con Su Separación

“Leí por ahí que anda noviando, lo leí en los medios. Con Barbano”, fueron las palabras exactas que Iliana dijo en Intrusos sorprendiendo a los propios periodistas. Y agregó que invitó a Marina a pasar Año Nuevo a Mar del Plata con ella y su madre, Coca, pero que su hermana se excusó afirmando que tenía otros planes.

Esta situación causó el enojo de Marina con Iliana, ya que lo consideró una especie de ‘traición’. En ese sentido, la periodista habló de su hermana, quien en un principio confirmó la relación, alimentando más todavía los rumores de un romance: “Lo de Iliana fue una sucesión de inexactitudes que ella iba atando cabos en el aire, que mezclaba lo que pensaba con lo que suponía. Uno espera de un hermano que resguarde tu intimidad, aunque sean sus suposiciones. Me enojé porque es mi hermana, porque si no me resguarda ella, quién me va a resguardar. Me sorprendió y no te olvides que veníamos de lo de PH (Telefe)”.

Inmediatamente, todas las miradas se pusieron sobre Barbano, quien mostró su enojo con la periodista de espectáculos: “Que respondan los que digan eso, yo no tengo por qué hablar. Hablen con Iliana, o con Marina, que es pública. Yo no tengo por qué confirmar ni desmentir nada. Hablar de esto no es mi vida. Iliana quiere salir en los medios diciendo cosas, que salga. Me parece perfecto”, expresó Barbano al ser abordado por las cámaras de LAM (América).

Marina Calabró habló de los rumores de romance con Rolando Barbano y confesó si está enamorada

Sin embargo, esta no sería la primera vez que el periodista tendría que responder por su relación con la comunicadora. Días atrás fue invitado a la mesa de Mirtha Legrand, donde tuvo que responder a las dudas de la diva. “Rolando, te tengo que preguntar”, comenzó diciendo la Chiqui, y siguió: “¿Estás saliendo con Marina Calabró?”. Ante la incisiva pregunta, Rolando expresó: “Quien pudiera. La realidad es que yo de mi vida privada no hablo, estoy separado hace poco tiempo. Tengo dos hijos, uno de once años, Rocco. Mi hija Nina, de cinco. No he tenido nada para contarles a ellos, así que imaginate que mucho menos en tele”.

Sobre esta intervención de Barbano en la mesaza de Mirtha, Marina dio su opinión y destacó la respuesta del especialista en policiales: “A Barbano lo vi bien, canchero, él no está tan acostumbrado a hablar de sus cuestiones y me parece que está perfecto que resuarde su intimidad, sus hijos. Y también cuando entras a dar explicaciones como que pisaste un poco el palito, entonces me parece que está bien”.

Por último, la hija de Juan Carlos Calabró habló de su situación actual, de cómo vive su separación después de diez años de relación y el estado de Mia: “Ella es bastante encriptada en el sentido de que a veces no exterioriza demasiado. Fueron Diez años, por supuesto no fue algo que tampoco le pasara por el costado, pero estas cosas que les pasa a los adolescentes, no le gusta que hable. Ella me dice que es privada y tiene razón. Yo nací con un papá ya famoso y para mí es lo normal, parte de mi vida. No me voy a poner gafas oscuras y decir ‘no hablo de mi vida privada’. Obviamente que uno quisiera exponer lo menos posible y quisiera no tener que dar explicaciones, uno preferiría guardarlo”.