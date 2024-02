Nicki Nicole y Bizarrap, juntos: la colaboración que alimentó los rumores de romance

Nicki Nicole y Bizarrap en Vibra Urbana

Nicki Nicole estuvo en los últimos días en medio de la atención mediática, pero lejos de ser por su gran presente como cantante, todo se precipitó luego de que se hiciera pública su separación de Peso Pluma, tras difundirse imágenes del artista mexicano en una situación comprometedora. El anuncio lo realizó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 20 millones de seguidores, lo que generó una amplia reacción entre los fans y amigos, quienes expresaron su apoyo a la intérprete en esta difícil situación.

La artista expresó su desilusión y tristeza ante la falta de respeto en la relación, al subrayar la importancia del cuidado y el respeto mutuo como fundamentos del amor verdadero. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, comunicó Nicki. Este mensaje no solo confirmó el fin de su relación, sino que puso de manifiesto el aparente engaño por parte del cantante mexicano, lo cual desató una ola de solidaridad hacia la cantante en las redes sociales.

Pero como el show debe continuar, el viernes último ofreció un concierto tal como tenía previsto en su agenda, en el Fórum Majadas, de Guatemala. Durante el show, se mostró enérgica y se tomó un momento para dedicarle unas palabras a su público. “Es muy importante para mí que estén acá esta noche. Saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas y que estén acá hoy es un gran apoyo para mí, de verdad”, comenzó. Luego, expresó su agradecimiento ante el apoyo que le brindaron, en especial durante estos últimos días. “Sé que se lo merecen porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder, así que gracias de corazón”.

Nicki Nicole se presentó en el festival Vibra Urbana en Miami (IG vibraurbana)

En tanto, en las últimas horas también fue parte del festival Vibra Urbana, que tuvo lugar en Miami y que es considerado el festival de reggaeton más importante de los Estados Unidos, por el que desfilaron por el escenario estrellas de la talla de Anuel AA, Farruko, Young Miko o Jay Wheeler, además de Rauw Alejandro, Arcangel, Ivy Queen, Rels B e incluso el también argentino Bizarrap.

De entre las imágenes que más se viralizaron de las distintas presentaciones una de las que más llamó la atención fue la de Nicky y Bizarrap juntos en el escenario en momentos en que sonaba Mamichula, el tema que fuera en su momento grabado por ambos en compañía de Trueno, expareja de la cantante: “Perdón a tus viejos si no visto formal, pero también les tenés que contar que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar”.

Cabe recordar que ambos se conocen desde el año 2019, cuando el reconocido productor invitó a en ese entonces una emergente artista para formar parte de una de sus renombradas BZRP Music Sessions. Esta colaboración marcó el inicio de una profunda amistad y relación profesional entre ambos, que fue fundamental en el desarrollo de la carrera musical de Nicole. La cantante, conocida por éxitos como Wapo Traketero, destaca siempre la influencia significativa que Biza tuvo en su visión artística y profesional.

Bizarrap hizo bailar a todos en MIami en el festival Vibra Urbana (IG vibraurbana)

“Desde que lo conocí él es un hermano para mí” aseveró la intérprete, y agregó: “Es como mi mejor amigo. Cuando yo arranqué, él me dio una mano en la música y una visión que yo no tenía. Y me pasa que siento que él ve lo que va a pasar, me dice ‘este tema la va romper o va a llegar a tantos lugares’ y cuando yo tengo dudas, tiene otra visión sobre todo”, destacó la rosarina en un vivo de instagram hace poco más de un año, luego de que varios se hicieran eco del rumor de que habían sido pareja.

“Voy a responder esta pregunta porque es muy graciosa y ya varios me la hicieron”, expresó la trapera. “No. No fui novia de Biza jamás en la vida”, para dar por tierra con los rumores. Sin embargo, de poco sirvió, porque en las últimas horas y luego de encontrarse juntos en el escenario, los fanáticos volvieron a referirse al tema: “Él siempre estuvo enamorado de ella”, expresó uno, en tant que otro aseguró: “Serian la pareja del siglo por lejos”. “Esta es la pareja que espero” o “Me gusta esta parejita, explotaría”, fueron otros de los mensajes que pudieron leerse.