Así regresó Nicki Nicole a los escenarios tras la escandalosa separación de Peso Pluma: agradecimiento a sus fans y una indirecta a su exnovio

La rapera lanzó la 'Britney señal' (Video: Tik Tok)

Hace unos días, Nicki Nicole sorprendió con una publicación en su cuenta de Instagram en donde admitía la separación de su novio Peso Pluma. Todo el escándalo comenzó ese mismo día cuando un rato antes de su mensaje se viralizaron unas imágenes del cantante mexicano con una mujer desconocida en un casino de la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Si bien el artista no se expresó al respecto, la que sí lo hizo un rato después fue su expareja.

Te puede interesar: Los sorpresivos mensajes que dejaron las exparejas de Nicki Nicole en medio de su ruptura con Peso Pluma

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, comenzó escribiendo la argentina. “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, confesó ante sus más de 20 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. De esta manera, dio por terminada su relación sentimental y el engaño del mexicano quedó a la vista de todos sus fans, quienes no dejaron de manifestarse a favor de la artista en las redes sociales.

Este viernes, Nicki ofreció un concierto tal como tenía previsto en su agenda, en el Fórum Fórum Majadas, de Guatemala. Durante el show, se mostró enérgica y se tomó un momento para dedicarle unas palabras a su público. “Es muy importante para mí que estén acá esta noche. Saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas y que estén acá hoy es un gran apoyo para mí, de verdad”, comenzó. Luego, expresó su agradecimiento ante el apoyo que le brindaron, en especial durante estos últimos días. “Sé que se lo merecen porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder, así que gracias de corazón”.

Te puede interesar: Los grandes amores de Nicki Nicole: romances apasionados, anillo de compromiso y mucha música

Más adelante, en medio del fervor de la gente, Nicole hizo un gesto que sus seguidores interpretaron de inmediato como una dedicatoria a su expareja. Mientras cantaba “Entre Nosotros”, la artista lanzó una indirecta mientras levantaba el dedo medio de su mano izquierda en señal de “fuck you”. Fue exactamente mientras entonaba: “Tú me decías que por mí te morías, pero era otra a la que preferías”. En ese instante, al levantar el dedo, los espectadores estallaron en ovaciones y gritos que alentaron a la cantante a seguir con su presentación.

Así regresó Nicki Nicole a los escenarios luego de la escandalosa ruptura con Peso Pluma (Video: Twitter)

Nicole Denise Cucco, tal el nombre real de la artista, había vuelto a manifestarse a través de sus redes sociales tras el comunicado que publicó en Instagram. En la madrugada del viernes pasado, la artista decidió pronunciarse nuevamente luego del escándalo con su expareja. En esa oportunidad, además, dejó un especial mensaje a sus seguidores. Fue a través de su canal de difusión de Instagram donde tiene más de 21 millones de seguidores. Allí, escribió: “Una vez más gracias por el amor que me están haciendo llegar. Los quiero mucho”, afirmó Nicki sin dar muchos detalles al respecto. Si bien ella no quiso volver a referirse al tema, dio por sentado que lee todo lo que le escriben y por ese motivo agradeció la enorme cantidad de mensajes de apoyo que recibió de sus fans a lo largo de Latinoamérica.