El hermano de Alejandra Romero habló sobre la muerte de Jaziel: "Jugó el partido hasta el final y al salir se desvaneció" (Instagram)

El mundo del espectáculo se conmocionó el día viernes cuando se conoció la muerte repentina de Jaziel, el hijo de 14 años de Alejandra Romero, la expareja de Rodrigo Bueno. La cantante es recordada por ser la última pareja del Potro, en el momento en el que el cuartetero murió en un accidente automovilístico en 2001. Hoy la tragedia vuelve a su vida, esta vez con el fallecimiento de su único hijo.

En diálogo con Teleshow, el hermano de la artista, Alejandro Romero, dio detalles de lo sucedido con el adolescente. “El día 15 de febrero, por la tarde, el nene se encontraba jugando al fútbol con los amigos, en el potrero del pueblo. Estaba en la casa del padre, en Villa Larca”, comenzó relatando el excuñado de Rodrigo Bueno en conversación telefónica con este medio. “Todo esto ocurrió mientras Alejandra estaba en Salta cuidando a nuestro padre, en forma temporal”.

Más adelante, explicó lo sucedido con su sobrino. “El nene jugó mucho tiempo al fútbol, son altas temperaturas también, y al terminar de jugar, porque quiso quedarse hasta último momento, pidió salir y al hacerlo se desvaneció, y su deceso fue a causa de una muerte súbita”, confirmó el tío de Jaziel. Al no estar la mamá en Córdoba, Romero contó cómo fue que se enteró del fallecimiento de su hijo. “Alejandra se enteró horas después cuando la llamó el padre de Jaziel, ellos ya estaban separados hace mucho tiempo, luego ya más cerca de las 12 Ale me llamó a mí y ahí la ayudé a regresar a Córdoba. Buscamos vuelo y encontramos uno desde Salta, le saqué el pasaje y ahí en Córdoba le puse un auto para que la llevara hasta Villa María, nosotros mientras tanto viajábamos desde Buenos Aires hacia allá para encontrarnos con Alejandra, nos encontramos casi en simultáneo con su llegada”, señaló.

La última foto que compartió Alejandra Romero con su hijo Jaziel antes de morir (Instagram)

Luego, destacó una extraña coincidencia con el día de la muerte de Rodrigo. “Ahí hicimos juntos 300 y pico de kilómetros, acompañados de mi madre. Obviamente hicimos lo más rápido que pudimos, atendiendo también que Alejandra tenía en su poder el DNI del nene, curiosamente como hace 24 años atrás que también le sucedió lo mismo con el DNI de Rodrigo”, reflexionó. “A poco de llegar nosotros, trajeron el cuerpo y se inició un velatorio que duró hasta las 8, 9 de la mañana del día de hoy hasta el destino final que fue el cementerio a las 10, y ahora estamos regresando a Buenos Aires, donde Alejandra se quedará temporalmente en la casa de mi madre”, concluyó visiblemente conmocionado.

Cabe destacar que Alejandro es el autor de la canción “La mano de Dios”, que Rodrigo popularizó en homenaje a Diego Armando Maradona. El excuñado del cantante cordobés contó que el tema que enseguida se volvió un hit fue fue creado en enero de 2000, el mismo año de la muerte de El Potro (el artista tuvo el accidente que acabó con su vida el 24 de junio). En principio, la popular canción se iba a llamar “Rey de reyes”, pero hubo cambio de planes. Por ese entonces, Alejandro, que era oriundo de la ciudad de Córdoba, dudó entre los títulos. “Estuve horas con una hoja vacía sin inspiración en un momento muy particular de mi vida porque no abundaban las oportunidades. La verdad es que me angustié bastante por no poder componer, tuve el sentimiento y la sensación de dejar la música”, había admitido en aquella época Romero, que al momento de su máxima creación tenía 24 años.

La primera vez que Rodrigo cantó ese tema fue cuando se encontraba de vacaciones en Cuba, junto a Alejandra, y habían ido a visitar a Diego, que se encontraba internado en una clínica de rehabilitación por sus adicciones en las afueras de la ciudad de La Habana. Allí, grabaron el momento en el que el Diez escuchó por primera vez la canción dedicada a él y el cuartetero hizo su estreno públicamente.