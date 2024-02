Flor Vigna admitió que Sabrina Rojas fue uno de los motivos por los que se distanció de Luciano Castro

Flor Vigna habló de Luciano Castro y de Sabrina Rojas

A principios de febrero, Flor Vigna confirmó su separación de Luciano Castro, luego de dos años y medio de noviazgo. “Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos”, anunció la cantante en sus redes sociales. Además, la influencer dio a entender que la ruptura se realizó en buenos términos: “Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta, pero nos tenemos que despedir”.

Con el paso de los días, se van conociendo más detalles del fin del vínculo amoroso. En este momento, la bailarina viajó al sur de la Argentina con un grupo de amigos y su equipo de trabajo para componer nuevos temas y superar el duelo. “Mi madre me enseñó que es responsabilidad mía saber transformar lo malo en bueno. Por eso me aislé acá con mis amigos que admiro. No me quiero tirar en la cama a llorar nada. Volverme un alquimista es mi más grande deseo. Toda alegría y toda tristeza empoderarla como materia prima para mi música, que es con lo que más sueño, así que a volverlo realidad”, dijo Flor, a corazón abierto, en su cuenta oficial de Instagram.

Desde allá, la popular influencer dio nuevos detalles de los motivos que la llevaron a tomar la determinación de separarse de Castro, luego de hablar por teléfono con Paula Varela, la periodista de Socios del Espectáculo (El Trece).

Luciano Castro y Sabrina Rojas con sus hijos, y sus respectivas parejas, Flor Vigna y el Tucu López. Los actores se terminaron separando y volvieron a estar solteros (Instagram)

La panelista del ciclo de espectáculos conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares reveló que la mediática está muy triste y llora por el actor. “Ella me dijo ‘fue la primera vez en mi vida en la que me involucré con un hombre que tenía una ex y que con esa ex también tenía hijos. Pensé que podía con todo eso, que podía sacar ese tema adelante, pero al final no, no pude, fue imposible’....”.

De esta manera, Flor apuntó contra Sabrina Rojas, la expareja de Castro. Además señaló que ella intentaba mediar entre el actor y la madre de sus hijos para intentar ayudar con la dinámica familiar, pero no servía para mucho. “Cada vez que me metí ya sea para mediar, para interceder o para intentar acercarlos o armonizar terminé mal y salí herida”, le contó la cantante a Varela.

Luego, la panelista manifestó que según Vigna “Luciano y Sabrina no se estarían llevando de las mejores formas”. Para sumar más información al respecto, Lussich aseguró que en una nota reciente de Rojas a LAM (América), la actriz “fue muy cruda y dijo que a Castro ya no le aguantaba ni siquiera la respiración”.

A continuación, la periodista recordó que en un primer momento Luciano y Flor solían compartir salidas con Sabrina y su pareja de ese momento, el Tucu López. De esta manera, parecía que habían logrado una armonía en beneficio de los niños, sin embargo esa situación no se sostuvo en el tiempo.

“Ella me dijo que no, que intentaron pero que no, que no funcionó, y que claramente se alejó porque piensa que Luciano todavía tiene que mejorar muchas cosas con Sabrina, y que piensa que hasta que esa relación no se calme, ella no va a poder estar bien con Luciano”, afirmó Paula en el programa de espectáculos.

Por último, la cantante le dijo a la panelista que todavía lo amaba a Luciano, a pesar de todas las dificultades: “Me lo dijo así textual: ‘Yo a Lucho lo amo, yo sigo enamorada de él’. Por eso está tan triste. Porque ella lo ama pero entiende que no pueden estar juntos porque él no resuelve sus temas con Sabrina”.