La decisión que tomó Flor Vigna tras separarse de Luciano Castro: “No me quiero tirar en la cama a llorar”

El viaje de Flor Vigna tras separarse de Luciano Castro: "No me voy a tirar en la cama a llorar"

El comienzo del 2024 no fue fácil para Flor Vigna. Si bien participó como jurado del Bailando, el ciclo de Marcelo Tinelli, que era uno de sus mayores sueños a nivel profesional, la bailarina tuvo que afrontar varios problemas personales, como la separación de su pareja, Luciano Castro. Tras más de dos años de relación, los dos tomaron la decisión de ponerle fin al vínculo sentimental que los unía.

Hace unos días, la joven se expresó en sus redes sociales para contar cómo se siente con este profundo cambio en su vida. “Bueno, este video es para mi gente. Quiero que sepan que estoy bien. O sea, como que me estoy tomando mi tiempo, ¿no? como cualquier persona cuando tenés dolores en el corazón, pero voy a estar bien con el tiempo”, dijo a través de su canal de difusión de Instagram.

Acto seguido, se mostró visiblemente conmovida y triste. “Estoy muy unida con mi mamá. Estoy teniendo una relación re linda con mi mamá y me está ayudando un montón con todo lo que me está pasando, y también con mis amigos. Tengo la suerte de tener amigos, mis amigas del club hace 15 años y mis amigos de Combate hace 9 años, y siento que tengo gente muy especial al lado mío y me estoy refugiando un poco en todo eso”, contó en una especie de catarsis de este difícil momento de su vida.

Luego, con respecto a los rumores que la vincularon con Pedro Alfonso, el marido de Paula Chaves, sin mencionar el tema, la cantante fue contundente. “La tele está hecha un asco, hay muchas mentiras, muchos inventos; y no tengo la energía justo ahora que estoy mal para salir a ponerme ahí (a hablar en los medios). Por eso les agradezco mucho a todos los que me están defendiendo. Todo va a caer solo. Sé que las mentiras, a la larga, se sabe que son mentiras. Y los quiero mucho”.

Las versiones de un romance entre Vigna y el productor televisivo había surgido en 2016, cuando eran compañeros en el Bailando, se consagran campeones y luego hicieron temporada de teatro juntos. Sobre aquel rumor también habló Vigna, esta vez recurrió a sus historias de Instagram. A través de una caja de preguntas y respuestas. Flor aprovechó el interrogatorio de un seguidor para dejar aclarada su verdad sobre el asunto. “Es mentira lo de Pau y Pepe, no? Soy fan de los tres y siempre los seguí de cerca porque los amo”. A lo que la cantante respondió: “Obvio que es mentira”.

Este miércoles, la bailarina compartió unas imágenes en sus historias de Instagram en donde se la vio en un viaje muy esperado para ella. Sobre un paisaje de montaña del sur del país en una cabaña de madera, Vigna escribió: “Mi madre me enseñó que es responsabilidad mía saber transformar lo malo en bueno. Por eso me aislé acá con mis amigos que admiro. No me quiero tirar en la cama a llorar nada. Volverme un alquimista es mi más grande deseo. Toda alegría y toda tristeza empoderarla como materia prima para mi música, que es con lo que más sueño, así que a volverlo realidad”, concluyó junto a un emoji de un corazón mientras se veía también a uno de sus músicos sentado frente a un piano.

Flor Vigna y Luciano Castro cuando todavía eran pareja (Instagram)

Más adelante, en otra de las imágenes, ella destacó la manera en que cuida su cuerpo. Con algunas posturas de estiramiento en una terraza del alojamiento en el que se encuentra, vestida con un patalón tipo jogging deportivo bien ancho, Flor mostró parte de su rutina de gimnasia intensiva. Cabe destacar que la joven viajó al sur para alejarse de la mala situación que está transitando y, de paso, para desconectarse y grabar su propia música.