Las lágrimas de Flor Vigna tras su separación de Luciano Castro y los rumores de romance con Pedro Alfonso

No es un buen comienzo de año para Flor Vigna a nivel sentimental. La bailarina y cantante apostó todo a lo laboral y hoy cosecha sus frutos: primero volvió al Bailando ya no como participante, sino como jurado, que era su sueño. Luego sacó un nuevo tema en su carrera musical y realizó algunos shows, pero si de amores se trata la peor noticia se confirmó: se separó de Luciano Castro, con quien estaba en pareja desde hacía dos años y medio.

Y en medio de su dolor, la influencer decidió contar en un video cómo se siente: “Bueno, este video es para mi gente. Quiero que sepan que estoy bien. O sea, como que me estoy tomando mi tiempo, ¿no? como cualquier persona cuando tenés dolores en el corazón, pero voy a estar bien con el tiempo”, comenzó diciendo en su canal de difusión de Instagram.

“Estoy muy unida con mi mamá. Estoy teniendo una relación re linda con mi mamá y me está ayudando un montón con todo lo que me está pasando, y también con mis amigos. Tengo la suerte de tener amigos, mis amigas del club hace 15 años y mis amigos de Combate hace 9 años, y siento que tengo gente muy especial al lado mío y me estoy refugiando un poco en todo eso”, agregó totalmente embargada por la tristeza, con lágrimas en los ojos.

También se refirió a todos los rumores que circulan a diario sobre su estado de salud y sus amores. “La tele está hecha un asco, hay muchas mentiras, muchos inventos; y no tengo la energía justo ahora que estoy mal para salir a ponerme ahí (a hablar en los medios). Por eso les agradezco mucho a todos los que me están defendiendo. Todo va a caer solo. Sé que las mentiras, a la larga, se sabe que son mentiras. Y los quiero mucho”.

Su separación de Castro reavivó un viejo rumor que la relacionaba con Pedro Alfonso, cuando ya estaba en pareja con Paula Chaves. La versión surgió en 2016, cuando eran compañeros en el Bailando, se consagran campeones y luego hicieron temporada de teatro juntos. Sobre aquel rumor también habló Vigna, esta vez recurrió a sus historias de Instagram.

Para eso, abrió una caja de preguntas y respuestas, y le respondió a un usuario que la consultó sobre la posible versión: “Es mentira lo de Pau y Pepe, no? Soy fan de los tres y siempre los seguí de cerca porque los amo”. A lo que la cantante respondió: “Obvio que es mentira”.

El texto que escribió Flor Vigna para desterrar el rumor de romance con Pedro Alfonso

“Ya lo dijimos los tres y nos llevamos súper porque estamos bien seguros de nosotros y que no pasó nada. Por eso, ni le damos lugar”, explicó indignada.

Paula también se refirió al rumor que se volvió a instalar. En diálogo con Ángel de Brito, la conductora dijo: “¡Qué fiaca! ¿Qué querés que te diga? Volver con este tema. Nunca fue un tema entre nosotros porque no pasó. Confío en Pedro. Con Flor compartimos mucho y con Nico Occhiato, que en ese momento era su novio”.

“Son esas cosas que se instalan. Ella re venía a casa. Salíamos con Nico. Jamás me dio celos ella, otras sí. Es un rumor. Si te llega una prueba, una foto, mandamela por las dudas”, ironizó, descartando la versión de la infidelidad.