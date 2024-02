Aparecieron nuevas imágenes de Peso Pluma con otra mujer mientras estaba en pareja con Nicki Nicole (Video: TikTok)

Para la sorpresa de muchos la relación entre Nicki Nicole y Peso Pluma llegó a su fin. Después de varios meses saliendo el vínculo entre ambos se rompió luego de que se filtrara en las redes sociales unas imágenes del músico con otra mujer que no era su novia argentina.

El video fue capturado el domingo pasado luego del Super Bowl, en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos donde se vio a Peso Pluma en un casino junto a una joven de la mano y muy cariñosos. A raíz de esto, las especulaciones no tardaron en llegar y quien le puso fin al misterio fue nada más ni nada menos que Nicki, quien rompió el silencio y confirmó su separación con el mexicano: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, aseguró la cantante dando por concluido el romance que habían oficializado en octubre del 2023.

En ese sentido, en las últimas horas se filtraron más imágenes y videos del artista esa misma noche que habría engañado a Nicki Nicole pero con otra mujer. Esta información fue contada por una joven llamada Kenia Fuentes. Ella fue a un boliche en Las Vegas con sus amigos y terminó siendo testigo directo de otra sospechosa situación que protagonizó el cantante.

“Storytime de cuando me topé con Peso Pluma y fue desafortunadamente el mismo día que engañó a Nicki Nicole”, comenzó diciendo la joven a través de un video que filmó en su cuenta de TikTok. Cabe destacar que se confirma que estas imágenes nuevas son del mismo día porque el artista llevaba la misma ropa puesta que en el famoso video del casino donde se lo ve de la mano con otra joven.

Aparecieron nuevas imágenes de Peso Pluma con otra mujer mientras estaba en pareja con Nicki Nicole

“Todo esto pasó el domingo que fue el Super Bowl y aquí Las Vegas se llenó de famosos, donde voltearas también había influencers, cantantes, actores. Ese día en la noche yo quedé con un grupo de amigos de ir a un antro en el que se estaba presentando Calvin Harris que iba a ser el DJ. Por esa razón yo quería ir, no tenía idea de que iban a ir Bad Bunny, Peso Pluma, entre otros famosos”, aseguró la joven en el video.

Por su parte, Kenia exclamó: “Por eso también quiero que tengan en cuenta que si no hay tantos vídeos o tantas pruebas, es porque yo andaba en mi rollo. Yo andaba con mis amigos escuchando música, bailando y sí los vi y los grabé pero no estaba ahí encima viendo todo”.

Acto seguido, la joven pasó a explicar lo que vio. Reveló que ella se encontraba en el segundo piso del lugar y justo debajo de su mesa estaba la de Peso Pluma y sus amigos, por eso pudo ver todo. Por su parte, la joven aclaró: “Primero llegó Bad Bunny y después él, la verdad a Peso se lo veía muy tomado, o no sé si él siempre es así”, insistió.

“En un momento pude captar un video de una de las chicas que trabajan ahí, que son las que llevan las botellas y los letreros. Cuando volteé la cámara se ve el momento exacto en el que ella le agarra la mano, se la suelta y luego se acerca y le susurra algo”, comentó.

Captan a Peso Pluma con una misteriosa mujer (TikTok: PesoPlumafanspage)

Además, la tiktoker especuló al respecto: “Okey, eso es lo normal porque no se escucha y tiene que atenderlo. Ahí dejé de grabar porque se separaron. En otro momento volteo otra vez y él ya la estaba agarrando de la cintura. O sea, sí, entiendo que tenga que hablarte de cerquita, pero ¿por qué le agarra la cintura?”.

Por su parte, la joven continuó con el relato: “Después de un rato, grabé justo cuando se empezaron a ir él y su grupo de amigos del VIP, de hecho ahí grabé un pedazo que se saludan él y Bad Bunny (adjunta el material) y cuando ya van saliendo, te dabas cuenta que era el mismo grupo porque iban así todos como que agarrados de los hombros, bueno en ese mismo grupo iba a la muchacha de nuevo. Que alguien me explique ¿por qué, si eres la que lleva las botellas qué estás haciendo ahí con ellos?”.

Cabe destacar que esta versión es solo una teoría por lo que observó la testigo, pero hasta el momento ni el artista ni nadie de su entorno se pronunció al respecto para confirmar o desmentir las versiones de infidelidad que están circulando ya que, en ese entones, él aún estaba de novio con la rosarina.