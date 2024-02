Majo Martino reveló el misterioso mensaje que Silvina Luna le dejó a través del sueño de una amiga: “Conexión espiritual”

Majo Martino reveló que tuvo una conexión con Silvina Luna (Video: Socios del espectáculo, El Trece)

El tiempo pasa pero su ausencia aún se siente. Las heridas tras la partida de Silvina Luna están presentes y más en sus amigas, que la recuerdan con mucho afecto. Una de las más cercanas a la actriz es Majo Martino, quien compartió con ella diversos programas en la televisión. Es que la huella que dejó la modelo es imborrable.

En ese sentido, la panelista reveló una fuerte conexión que tuvo con su compañera. “Uno piensa en Silvina, para cualquiera sigue siendo un shock, pero para ustedes los amigos más”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (ElTrece). “Es terrible, de hecho la vi en pantalla en una foto que se la saqué yo y te juro que, viste cuando no podés creerlo. Y me acordaba con Sil recorriendo este canal cuando hemos venido invitadas juntas a algún programa o algo. Y lo que es, lo que se extraña a Silvina no tiene nombre. Era una persona tan hermosa, tan amiga, tan presente”, comenzó relatando la comunicadora mientras repasaba los recuerdos junto a su amiga.

Fue entonces cuando, revolviendo su memoria, Martino se acordó de un hecho insólito y que le demostró la presencia de su amiga: “De hecho, hablo mucho con las amigas más íntimas de toda la vida de ella y hablamos de lo que la extrañamos. O qué diría. Una de las amigas soñó con ella, que Silvina le decía ‘llamala a Majo’. Y me dice: ‘mirá Majito, te llamo porque soñé con Sil y me dice que te llame, ¿estás bien?’. Yo me acababa de separar, justo esto fue el año pasado, digo ‘mirá qué loco’, cómo Silvi siempre da señales”.

La periodista detalló el mensaje que su amiga le dejó a través de un sueño

Después, la influencer recordó la forma de ser de su amiga en el momento más sensible de su vida. Lejos de apuntar contra Lotocki, la actriz ponía su energía en compartir con sus seres queridos: “Hay algo que Silvi nos transmitía, a mí nunca en forma particular me habló de Lotocki. Ella ponía toda su energía en su sanación, en estar mejor y pasar el día a día que muy mal la pasaba. La verdad que de Lotocki lo único que quiero es que se haga justicia, pero a mi amiga no me la va a devolver. Silvina ya no está”.

Al mismo tiempo, la invitada al programa habló del hermano de la modelo y cómo él atraviesa el duelo: “Ezequiel fue todo para Silvina, ella pedía por Ezequiel cuando peor estaba. Su hermano dio todo por ella. Él estuvo y está destrozado, se tenían a ellos nada más. Ellos y una prima que está en Rosario. Su motor es dedicarse al legado de su hermana. Él está con toda la energía en el documental de Silvina. Creo que esto lo ayuda a atravesar tanta tristeza que tiene”. El médico condenado por las lesiones que le causaron la muerte a Silvina Luna está alojado en el pabellón B del módulo 1 de la cárcel de Ezeiza. Ahí, a menudo recibe visitas y comida de sus allegados.

Lotocki, condenado a 8 años de prisión por lesiones graves sufridas por cuatro de sus pacientes -entre ellas Silvina Luna- y procesado por un homicidio simple, se encuentra preso en la cárcel más célebre de la Argentina. Comenzó su recorrido en el Hospital Penitenciario. Luego pasó al área psiquiátrica, por una cuestión de practicidad y, desde principios de noviembre, está en un pabellón común. “Ahí empezó a sentir lo que significa estar preso”, explicó una fuente que conoce de cerca su encierro.

Majo Martino se quebró al recordar su relación con Silvina Luna (El Hotel de los Famosos, El Trece)

A pesar de que muchos se le acercaron, el cirujano comenzó a formar “su ranchada” con uno en particular: el falso abogado Marcelo D´Alessio, quien según la Justicia, es el engranaje central de una banda dedicada a la extorsión y el lavado de dinero.