Majo Martino reveló que tuvo cáncer de mama: “Estaba triste y asustada”

Majo Martino reveló que tuvo cáncer de mama y se emocionó al recordar cómo fueron esos días (Mañanisima)

Este miércoles, en el programa Mañanísima (El Trece), Carmen Barbieri y sus panelistas estaban hablando de la salud de Wanda Nara, quien está realizando un tratamiento contra la leucemia. Durante la charla, la conductora le preguntó a Majo Martino si tenía ganas de contar su historia. De manera inmediata, la panelista habló por primera vez sobre su batalla contra el cáncer.

Te puede interesar: Federico Bal habló sobre su nueva pareja: “Estoy muy enamorado”

“Hace un año, estaba tranquila en mi casa hablando por teléfono con mi novio de ese momento (Locho Locciano). Sin querer me toqué la mama y sentí una bolita chiquitita. A las mujeres nos salen nódulos y quistes. Llamé a mi ginecóloga, yo ya me había hecho una mamografía y no había salido nada raro. Me hice una ecografía. La ginecóloga me dijo: ‘No es nada para alarmarse, pero hacemos una biopsia’. Me estaba preparando para hacer teatro en Carlos Paz con mi novio. Justo antes de viajar a Córdoba, me hice todos los estudios”, explicó Martino.

En ese momento, Martino y Locciano viajaron a Córdoba para actuar en la obra El Hostel de los Millones en el teatro Candilejas. Luego de un mes, recibió el resultado de la biopsia en plena temporada. “El 31 de diciembre estábamos en Carlos Paz, ya habíamos debutado y nos esperaba la temporada por delante. Recibo por mail el diagnóstico y era cáncer de mama. No sabés el miedo que tenía, recién arrancaba la temporada Yo estaba con mi familia, con la de Locho, y una bomba en la mano”, recordó la periodista.

Majo y Locho en Carlos Paz (Foto: Mario Sar)

El pasado 17 de enero debía operarse con el cirujano Roberto Elizalde en una clínica de Buenos Aires. Nara Ferragut, productora del espectáculo, ocupó su lugar en la obra para que pudiera someterse a la intervención quirúrgica y tomarse diez días de recuperación. “En ese momento no quería contar nada porque estaba muy angustiada. Estaba triste y asustada, quería poner la energía en mí. Yo quería atravesarlo, resolverlo”, aseguró.

Te puede interesar: Qué es el cáncer de mamá metastásico en huesos, la enfermedad que padece la actriz Shannen Doherty

Tras la operación, Majo había hablado con Teleshow sobre su estado de salud sin dar muchos detalles para protegerse. “Estoy bien, fue una intervención por un nódulo mamario que me tenía que sacar. Debo tener cuidado, pero ya me dieron el alta médica y vuelvo al teatro”, declaró en aquella oportunidad antes de regresar a Córdoba para continuar con la temporada durante todo el verano.

Durante su relato en el ciclo de El Trece, la panelista afirmó que se sintió muy conmovida con el caso de Wanda Nara, ya que en la prensa se filtró que tenía leucemia antes de ella lo pudiera contar. “Cuando pasó lo de Wanda me puse a llorar, porque pensé: le robaron ese momento de poner todas tus energías en ella y procesarlo”, manifestó.

Majo Martino reveló que tuvo cáncer de mama y conmovió con su relato

Además, Majo señaló que vivió una película de terror, cuando debería haber disfrutado de su primera temporada teatral en Córdoba. Más allá de todo, decidió seguir trabajando, mientras se recuperaba de la operación y se preparaba para realizar un tratamiento preventivo con quimioterapia y rayos al finalizar la obra. “Me hizo muy bien el teatro, yo estaba operada, no podía levantar el brazo, aun así me hizo bien. Locho estuvo, lo quiero mucho, fue difícil porque no sabíamos cómo manejarnos”, aseguró.

Te puede interesar: Queta Lavat: hijo de la actriz contó cuál fue la causa de muerte y cómo fue su último suspiro

Cuando Carmen Barbieri le consultó si tenía antecedentes, la periodista respondió que su mamá había tenido cáncer de esófago. Más tarde, cuando le preguntó si había perdido pelo, Majo se largó a llorar y respondió: Sí, sucedió en medio de lo que le pasaba a mi hermano, por eso no quería ir a ningún programa de tele. No por lo de mi hermano, sino porque se me estaba cayendo el pelo. Para la tele es importante el tema de la imagen. Por eso yo le puse onda, seguía yendo al gimnasio, mi hermana que es un sol me acompañaba”.

Cabe recordar que en medio de este contexto, su hermano Juan Manuel Martino había participado de la segunda temporada de El hotel de los famosos (El Trece), el reality en el que Majo y Locho se habían conocido. El participante fue eliminado del ciclo por decisión de la producción. Más tarde, Flor Moyano recurrió a la Justicia para acusar a Martino por abuso sexual. El hecho habría ocurrido durante las grabaciones del programa que conducía Pampita Ardohain y el Chino Leunis.

Majo Martino revelo que tuvo cancer de mama (Parte 3)

Luego, Majo se volvió a emocionar cuando le consultaron sobre Silvina Luna, con quien inició una amistad en el mencionado reality. “Ella estaba pasando por un mal momento y me quería acompañar a una sesión (de quimioterapia). Yo le decía que no, no podía venir si tenía que estar mucho tiempo sentada y a ella le dolía. Me acuerdo que (Silvina) estaba internada, cuando sus amigas le contaron que había terminado el tratamiento. Ella hizo así (levanta el puño) y se le llenaron los ojos de lágrimas”. Más tarde, su amiga falleció en el Hospital Italiano, otro duro golpe que debió afrontar.

Durante los meses que realizó la quimioterapia y los rayos, decidió no trabajar para poner todas sus energías en el proceso de sanación. Además siempre estuvo contenida por su familia, en especial su hermana que siempre estuvo a su lado. “Fueron 6 sesiones cada 21 días, la lleve muy bien”, aseguró la panelista. “Cuando me operé, se fue. Todo el resto fue prevención. Es importante que las mujeres no se dejen estar”, agregó.

“Yo nunca me escondo de nada, no le quería contar a nadie, quería resguardarme, era mi burbuja. Necesitaba sentirme fuerte yo. Volví a trabajar porque quería laburar con vos, Carmen, sos como una mamá, después del año duro que tuve”, explicó Martino, muy emocionada. La conductora se conmovió al escucharla y se levantó de su silla para ir a abrazarla. Cabe recordar que Barbieri sabe muy bien todo lo que atravesó la panelista, ya que acompañó a su hijo Federico Bal y a su expareja Santiago Bal cuando afrontaron el cáncer. Sus compañeros del panel, Estefanía Berardi, Diego Ramos, Lucas Bertero y Ricardo Canaletti, también le expresaron su cariño y la contuvieron durante su relato.

Luego de terminar el programa, Martino habló con Teleshow para dar consejos a todas las mujeres sobre la importancia de hacerse los chequeos: “Recomiendo palparse las mamas, tocarse, hacerse los estudios, no dejarse estar por miedo o porque las actividades de la vida te van llevando a que no tenés tiempo para hacer las cosas. Hay que sacar turno, en general las obras sociales te dan turno para mucho tiempo. Pero siempre hay que insistir, insistir hasta que te den turno porque es de suma importancia agarrar estas cuestiones a tiempo”.