J Rei reveló detalles de su primera cita con María Becerra: “Tuve que remarla como un campeón”

Rei reveló detalles de su primera cita con María Becerra y contó cómo nació el amor

Este viernes, el cantante de cumbia J Rei visitó Noche Al Dente, ciclo que conduce Fer Dente por la pantalla de América, y en medio de una extensa entrevista, recordó cómo fue su primer encuentro con María Becerra con quien actualmente está comprometido luego de casi dos años juntos.

“Cuando la conocí a Mari, el primer día que nos vimos, yo vivía en un barrio bien lejos de Capital Federal, vecino de L-Gante. La idea era ir a casa, un lunes, y los lunes justo cierra todo, panadería, pizzería, heladería. Entonces yo dije, la voy a buscar tipo 23, vengo a casa, pido algo tranqui”, comenzó contando el artista revelando detalles inéditos de la primera cita.

Acto seguido, el cantante sumó: “Yo en ese momento estaba haciendo mucha gira de boliche y los lunes eran días perdidos para mí. Ese día nos íbamos a ver, la voy a buscar a la casa, ella sale con un bolsito, dos fernet, hablamos, llego al barrio y veo que estaba todo cerrado”.

María Becerra y J Rei juntos en Nueva York

“Por suerte, ella y yo somos muy sencillos, muy de barrio. Con la gira ya habíamos hablado como 15 días y nos conocíamos, aflojamos un montón”, comentó Rei, haciendo una salvedad pese a la cierta incomodidad que había porque no tenían nada para la cena.

“Bueno, todo apagado, llegue a mi casa, no había wifi, el parlante me había quedado en un bolso de la gira y no tenía tele. Tenés que remarla como una campeón”, continuó sumando las complicaciones que se habían presentado en la primera cita.

“A la una de la mañana le dije ‘bueno te amaso una pizza’. Agarré, harina, sal, aceite y agua, comimos una pizzita y me puse a tocar el piano. Lo único que estaba a mi alcance”, sostuvo y destacó que lo lindo del plan fue que se quedaron hablando por horas y que eso fue positivo, ya que no había mucho más para hacer: “¡Digámoslo, ese vínculo tenía que ser porque estaban todas en contra!”, celebró el conductor.

Así fue la propuesta de compromiso entre María Becerra y J Rei

Aquella cita imprevista fue el comienzo de una historia de amor que en julio de 2023 tuvo un hecho decisivo. María andaba de gira por España para promocionar su sencillo: Te cura, junto al lanzamiento del videoclip de la canción: Corazón vacío. Al terminar el compromiso, la artista se tomó unas vacaciones junto a su novio en las paradísiacas playas de Santorini, en la isla de Grecia.

María Becerra se comprometió con su novio Rei: "Te amo sin medidas"

Dejaron registrado en sus redes sociales sus paseos por la playa, unas románticas vistas de atardeceres en el mar desde la habitación en la que se hospedan y también una foto en donde dejaron asentado que el entrenamiento físico es parte de sus planes: hicieron paseos en yate por el mar y tomaron mate sentados sobre la cubierta mirando el paisaje.

Así las cosas, María compartió con sus seguidores un acontecimiento muy feliz y trascendental de su vida: nada menos que su compromiso con el cantante. Con una foto de sus manos entrelazadas luciendo unas alianzas de oro blanco con unas piedras en forma de corazón de color rosa, la exyoutuber aseguró: “Me dijo que sí. J Rei comprometidos. ¡Te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad... no paro de llorar, dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado”. Sus palabras, repletas de emojis de corazones y caritas felices estuvieron acompañadas por el tema Solo para ti, de Camila. “Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí”, eligió la cantante para definir este especial momento de su vida.

Luego, reposteó otra imagen que había subido su novio a sus historias de Instagram, en la que el video volvía a mostrar su manos acariciándose mutuamente . “La vida se trata de tomar buenas decisiones. y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé... no hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días”, le dedicó Rei tiernamente. En este caso, emocionada, la cantante agregó:”No puedo más”. De fondo, sonaba la canción deLuis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor.